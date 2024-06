Bombe geplatzt: Eine der besten Netflix-Serien wird zum Film

„Peaky Blinders“ gehört zu den erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Es ist mittlerweile rund elf Jahre her, dass die britische Gangster-Serie ihre Premiere bei BBC Two gefeiert hat. Hier verkörpert Cillian Murphy den Bandenboss Tommy Shelby. Dieser Charakter gehört neben J. Robert Oppenheimer und Matthew Joy zu den bekanntesten Rollen des Oscar-Preisträgers. Nach sechs Staffeln und insgesamt 36 Folgen steht aber das Ende vor der Tür. Vor etwa drei Jahren, im Jahr 2021, kursierten Gerüchte durch die Medien, dass ein Kinofilm folgen wird und jetzt ist es offiziell.

„Peaky Blinders“-Film: Was können Fans erwarten?

Die Gerüchteküche hat lange genug gebrodelt, denn jetzt steht es fest, dass ein „Peaky Blinders“-Film erscheint, wie ein Bericht des US-amerikanischen Entertainment-Magazins Deadline verrät. Das Drehbuch stammt vom Macher der britischen Gangster-Serie Steven Knight und für die Regie ist Tom Harper zuständig, der Regisseur der BBC-Serie. Schon im Laufe dieses Jahres sollen die Dreharbeiten in Zusammenarbeit mit der BBC starten.

Cillian Murphy, der unter anderem auch als Produzent an dem Film beteiligt ist, sagt gegenüber Deadline: „Es scheint, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir.“ Zwar beginnt schon bald die Produktion des Kinofilms, jedoch hat er noch keinen Titel, Details zur Handlung sind ebenfalls nicht bekannt und die Besetzung bleibt noch geheim. Knight habe aber in der Vergangenheit betont, dass der Blockbuster in der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen wird.

Gangster-Blockbuster bei Netflix

Seit 2014 kannst du die BBC-Serie „Peaky Blinders“ auf Netflix streamen. Auch der Film wird auf Netflix erscheinen. In einem Interview mit Deadline betont Knight: „Peaky war schon immer eine Familiengeschichte – und deshalb ist es unglaublich aufregend, wieder mit Steve und Cillian zusammenzuarbeiten, um den Film auf Netflix dem Publikum auf der ganzen Welt zu präsentieren.“ Wann du genau den Blockbuster bei Netflix streamen kannst, ist bislang noch unklar.