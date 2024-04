Zu gruselig zum Hinsehen: Horrorfilm erobert Netflix-Charts

„Smile – Siehst du es auch?“ erschien ursprünglich im Kinojahr 2022. In Erinnerung blieb der Film unter anderem durch die raffinierte Werbekampagne, die seinen Bekanntheitsgrad schon vor Kinostart erhöhte. Sport-Fans bemerkten ein erschreckendes Detail während der Baseball-Spiele der Major League. In der ersten Reihe der Zuschauer-Ränge fand sich jeweils eine Person, die mit eingefrorener Mine ein finsteres Grinsen zum Vorschein gab. Auch in der „Today Show“ versteckte sich eine Frau hinter dem Moderator Al Roker, die ein T-Shirt zum Film trug. Die ungewöhnliche Werbekampagne scheint sich für die Produzenten gelohnt zu haben. Denn trotz des geringen Filmbudgets von 17 Millionen US-Dollar spielte „Smile“ satte 217,5 Millionen US-Dollar ein.

Smile – Siehst du es auch?

Nicht nur das starke Einspielergebnis spricht dafür, dass der Horrorfilm „Smile“ das Publikum zu bannen wusste. Auch die Bewertungen von bekannten Filmportalen liefern ein klares Bild. Auf Rotten Tomatoes erlangte der Filmtitel stolze 77 Prozent unter den Zuschauerbewertungen. Die Kritiker waren mit einer durchschnittlichen Bewertung von 79 Prozent sogar noch großzügiger als das Publikum. Innerhalb der International Movie Database (IMDb) sicherte sich „Smile“ eine Bewertung von 6,5 von 10 Sternen bei über 158.000 abgegebenen Stimmen. Was den Film von anderen Horror-Titeln unterscheidet, ist die besondere Handlung, die den Zuschauer tief in das Grauen eintauchen lässt, dass die Protagonistin erlebt. Ihre Verzweiflung ist spürbar, da wir von der ersten Sekunde an dabei sind, während sich das unerklärliche Grauen für sie entfaltet. Du kannst du dir den Horrorstreifen direkt bei Netflix ansehen. Du hast kein Abo bei Netflix? Kein Problem – neben dem Streaming-Giganten führen zurzeit sowohl Sky als auch Paramount+ den Film ebenso in ihrer Filmbibliothek.

Alles beginnt in „Smile“ damit, dass Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) einen ungewöhnlichen Fall in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses erhält. Ihre neue Patientin ist die junge Laura Weaver, die Zeugin des sonderbaren Selbstmords ihres Universitätsprofessors Gabriel Muñoz (Felix Melendez Jr.) wurde. Seither behauptet sie, dass eine mysteriöse Gestalt sie verfolgt, die stets lächelt. Noch während Dr. Cotter mit der Patientin spricht, erscheint das Wesen im Raum, während sich Laura das Leben nimmt. Nun kann auch Rose die Gestalt sehen, vor der es keine Flucht zu geben scheint. Es beginnt ein Albtraum voller Schrecken, Furcht und Verzweiflung, durch den du Dr. Cotter begleitest, während sie nach Antworten sucht.

Einen ersten Eindruck des schaurigen Vergnügens, dass dich in „Smile“ erwartet, erhältst du in diesem Trailer: