8,6 von 10! Das ist der beste Horrorfilm überhaupt – hier streamen

Die Internet Movie Database (IMDb) listet beinahe sämtliche weltweit verfügbaren Streifen. Filme und Serien werden jedoch nicht einfach in einer Datenbank abgelegt, sondern von Filmfreunden bewertet und in die IMDb-Charts einsortiert. Das Ergebnis: eine Liste mit den besten Titeln überhaupt. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um den beliebtesten Horrorfilm handelt.

Bester Horrorfilm mit einwöchiger Duschszene

Horrorfilme und Liebesfilme ähneln sich in gewisser Weise: Beide lassen das Herz höher schlagen. Das gilt auch und besonders für Alfred Hitchcocks 1960 erschienenen Klassiker „Psycho“. Mittlerweile in die Jahre gekommen, gilt der Streifen als einer der Wegbereiter des modernen Horror-Genres. Obwohl der Film selbst aus heutiger Sicht nur noch bedingt dem Horror-Genre zuzuordnen ist. Darauf weist in erster Linie die Altersfreigabe hin, die im Laufe der Zeit auf FSK 12 herabgestuft wurde.

Im ersten Teil des Films schlüpft Schauspielerin Janet Leigh in die Rolle der Sekretärin Marion Crane. Diese stiehlt 40.000 US-Dollar und flieht unbedarft in ein abseits gelegenes Motel. Hier lernt sie dessen jungen Eigentümer Norman Bates (Anthony Perkins) kennen, der mit seiner kranken Mutter zusammenlebt. Dieser empfindet Sympathie für Marion, doch genau das könnte zu ihrem Verhängnis werden.

Filmliebhabern des 21. Jahrhunderts dürfte Hitchcocks „Psycho“ insbesondere durch eine Filmsequenz unter der Dusche ein Begriff sein. Obwohl diese nicht einmal zwei Minuten lang ist, nahm der Dreh eine volle Woche in Anspruch. Das Ergebnis: eine der berühmtesten Szenen des Films, aber auch der gesamten Filmgeschichte.

Neuverfilmung aus dem Jahr 1998

Aktuell ist „Psycho“ in keinem Streaming-Abonnement enthalten. Dafür lässt sich der Horrorfilm bereits für knapp 4 Euro ausleihen oder für 9 bis 10 Euro erwerben. Wer modernere Filme bevorzugt, sich den Klassiker jedoch im weitesten Sinne nicht entgehen lassen möchte, der kann auch zur gleichnamigen Neuverfilmung aus dem Jahr 1998 greifen. Hier setzte sich Gus Van Sant in den Regiestuhl. Marion und Norman werden derweil von den beiden Schauspielern Anne Heche und Vince Vaughn verkörpert.