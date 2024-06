Cop aus Beverly Hills: Kult-Filmreihe aus den 1990er-Jahren geht weiter

Es ist eine der bekanntesten Kult-Filmreihen, die sich durch die 1980er- und 1990er-Jahre gezogen haben. Aber nicht nur die drei Filme wurden erfolgreich, sondern auch der Hauptdarsteller. Durch die „Beverly Hills Cop“-Spielfilmreihe ist Eddie Murphy vom Comedian zum weltweit bekannten Hollywood-Schauspieler aufgestiegen. Und jetzt kehrt Murphy zurück vor die Kamera, um als Ermittler Alex Foley einen neuen Fall zu lösen.

„Beverly Hills Cop 4“: Wann erscheint der Kult-Film?

Eddie Murphys steigender Bekanntheitsgrad hat auch dafür gesorgt, dass der US-amerikanische Schauspieler in Blockbustern wie „Der Prinz aus Zamunda“, „Der verrückte Professor“ oder auch „Noch Tausend Worte“ zu sehen ist. Am 3. Juli 2024 erscheint nun ein weiterer Film auf Netflix.

Nachdem Axel Foley, gespielt von Eddie Murphy, von dem Tod seines alten Bekannten aus Beverly Hills, Los Angeles, gehört hat, kehrt er wieder in das Viertel der Schönen und Reichen zurück. Jedoch fällt ihm schnell auf, dass dieser unter mysteriösen Umständen verstorben ist, weswegen Axel nun der Wahrheit auf die Schliche kommen will. Zugleich gerät auch noch seine Tochter Jane, verkörpert von Taylour Raige, in Gefahr. Plötzlich versucht er nicht nur den Mordfall aufzuklären, sondern auch noch seine Familie zu beschützen. Aber erst einmal muss Foley sich an seinen neuen Partner (Joseph Gordon-Levitt) gewöhnen.

Hier kannst du dir den Trailer zu „Beverly Hills Cop 4“ anschauen:

Wie gut ist „Beverly Hills Cop 4“?

1984 ist der erste „Beverly Hills Cop“-Film erschienen. Drei Jahre später, im Jahr 1987, folgt dann der zweite Teil der Komödien-Action-Reihe und 1994 kam der dritte Teil auf die Leinwand. Nun ist Nummer vier an der Reihe. In einem Fernsehinterview in der Today Show sagt Murphy: „In fühlte mich wie ein alter Mann. Ich hatte ‚Beverly Hills Cop‘ gedreht, als ich 21 war. Nun bin ich 63.“ Er fügt hinzu: „Der Film ist so gut geworden. Wenn man mit dem ersten Film aufgewachsen ist, wird man diesen neuen Film lieben.“