Gruselfaktor pur: Netflix schnappt sich Horrorkracher

Das Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ ist weltweit ein beliebter Hit bei Partys oder auch in Freundeskreisen, bei Übernachtungen oder anderen Gelegenheiten, bei denen viele Menschen zusammenkommen. Unterschiedlichste Variationen der Regeln existieren, im klassischen ist das Spielprinzip jedoch simpel. Ein Spielteilnehmer stellt dem anderen die Wahl, sich zwischen Wahrheit oder Pflicht zu entscheiden. Bei Wahrheit muss eine gestellte Frage ehrlich beantwortet werden. Bei Pflicht hingegen muss der Spieler eine Aufgabe erfüllen. Doch was, wenn aus der harmlosen Unterhaltung plötzlich ein diabolisches Desaster wird? Genau von dieser Entwicklung handelt der Horrorstreifen „Wahrheit oder Pflicht“, den du jetzt bei Netflix streamen kannst.

Wahrheit oder Pflicht – ein Spiel mit tödlichen Regeln

Der Horrorkracher „Wahrheit oder Pflicht“ stammt von Jeff Wadlow und erschien ursprünglich 2018 in den Kinos. In den Hauptrollen finden sich Lucy Hale und Tyler Posey, die die Verzweiflung ihrer Rollen wie eine zweite Haut angelegt haben. Ebenfalls Teil der Besetzung sind Violett Beane, Hayden Szeto, Sophia Ali, Nolan Gerard Funk, Landon Liboiron, Sam Lerner, Tom Choi, Aurora Perrineau sowie Vera Taylor. Zu viel Tiefgang solltest du von der Produktion aber nicht erwarten. „Wahrheit oder Pflicht“ ist ein klassischer Horrorstreifen rund um Collegestudenten, der mehr auf der zwischenmenschlichen Spannung als auf starken Horroreffekten aufbaut. Wer nach einem seichten Gruselfaktor sucht, um sich mit Freunden zu amüsieren, gewinnt dem Film viel ab. Anders sieht es jedoch bei abgehärteten Horrorfans aus, die mit zu hoher Erwartung an den Titel gehen. Das nächste Herzrasen dürfte ausbleiben.

Alles beginnt mit einer Gruppe von Freunden, die sich gemeinsam amüsieren wollen. Olivia Barron (Lucy Hale) betreibt einen YouTube-Kanal für ein soziales Projekt. Sie wird von ihrer besten Freundin Markie (Violett Beane) überredet, ihren letzten Springbreak in Rosarito zu verbringen. Mit von der Partie sind Markies Freund Lucas (Tyler Posey), das Paar Penelope und Tyson sowie Brad Chang. Während ihrer Reise treffen die Freunde auf einen jungen Mann namens Carter, der sie überredet, gemeinsam eine verlassene Kirche aufzusuchen. Dabei ahnt keiner der Beteiligten, dass sie die dort begonnene Runde Wahrheit oder Pflicht schon bald um ihr Leben spielen werden.

Einen ersten Einblick rund um den Horrorkracher gewährt dir dieser passende Trailer: