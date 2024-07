Probleme bei Samsung: Versand der Galaxy Buds 3 Pro eingestellt

Die Galaxy Buds von Samsung gehören zu den beliebtesten und bekanntesten In-Ear-Kopfhörern. Mit der dritten Iteration des Geräts weicht Samsung vom Design der Vorgänger ab. Scheinbar versucht man sich am Design der konkurrierenden Apple AirPods zu orientieren. Das funktioniert jedoch nicht ganz ohne Probleme. Einige Käufer beklagten sich nach Ankunft ihrer Kopfhörer über deren Qualität. Samsung hat mittlerweile auf die Beschwerden reagiert und den Versand der neuen Kopfhörer vorerst weltweit eingestellt. In einem Statement erklärt die Firma jetzt, wo genau das Problem liegt und wie betroffene Kunden handeln sollten.

Qualitätsprobleme bei den Galaxy Buds 3 Pro

Frühe Käufer der Galaxy Buds 3 Pro haben sich in den vergangenen Tagen über massive Qualitätsprobleme beschwert. Dazu gehören unter anderem gerissene Ohreinsätze und fehlerhaft produzierte Gehäuse, bei denen sich Teile des Gehäuses voneinander lösen, große Spalten aufweisen, oder schiefe LEDs beherbergen. Insgesamt ist die Qualität der Kopfhörer, die zum Marktstart 249 Euro kosten, nicht akzeptabel. Das Problem hat auch Samsung erkannt.

In einem Statement gegenüber Android Authority versichert Samsung, dass man das Problem sehr ernst nehme. Des Weiteren bestätigt die Firma, dass sämtliche Lieferungen der Kopfhörer vorübergehend pausiert wurden. Man wolle eine vollständige Qualitätskontrolle durchführen, bevor die Kopfhörer wieder an Kunden verschickt werden.

Kunden, die bereits ein fehlerhaftes Gerät erhalten haben, sollen umgehend Kontakt zu Samsung aufnehmen. Dazu können sie das Online-Kontaktformular nutzen, oder sich direkt an einen Samsung Store wenden. Wie viele Geräte tatsächlich von den Problemen betroffen sind, ist aktuell unklar. Vorbesteller der neuen Galaxy Buds 3 Pro müssen sich jedoch auf lange Wartezeiten einstellen. In Europa sollen Kunden in den kommenden Wochen Informationen zu den aktualisierten Lieferdaten erhalten.