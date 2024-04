Eine neue App für alle Nutzer weltweit – das ist stark verkürzt die Botschaft, die Sonos heute in die Welt sendet. Ab 7. Mai wird es für alle Nutzer, die auf der S2-Plattform unterwegs sind, eine neue App für ihre Smartphones (und Tablets) geben, um das System zu steuern. Nutzer der S1-Plattform (das sind alte Lautsprecher wie der Sonos Play:5) gehen leer aus, hier gibt es keine Weiterentwicklung mehr. Langfristig will Sonos auch das Steuerungsprogramm für den PC abschaffen.

Umfassende Aktualisierung der Sonos-App

Es sei die „bislang umfassendste Aktualisierung der App“, heißt es von Sonos. Künftig hast du als Nutzer der neuen App demnach die Möglichkeit, deine liebsten Playlists, Radiosender, Alben und andere Inhalte von über 100 Diensten auf einem individuell anpassbaren Startbildschirm zu organisieren. Der neue Startbildschirm biete einen schnelleren Zugriff auf die gesamte Steuerung des Sonos Systems. Die wohl deutlichste Änderung: Du musst dich nicht mehr durch verschiedene Reiter klicken, sondern lediglich nach oben wischen.

Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei nicht nur um ein Facelift der bisherigen Software, sondern um eine komplett neue Software-Plattform. Die soll das Erlebnis mit Sonos einfacher, schneller und besser machen „und schnellere Innovationen“ ermöglichen, wie es von Sonos heißt. „Nach sorgfältiger Entwicklung und umfangreichen Tests sind wir davon überzeugt, dass die neu designte App noch einfacher, schneller und besser ist“, sagt Sonos Chef Patrick Spence in einer Presseerklärung.

Verbesserungen soll es an vielen Punkten geben. Wie sie sich in der Praxis bewähren, muss sich im Mai zeigen. Außer Screenshots und einer kurzen Präsentation per Video ließ sich Sonos im Vorfeld nicht in die Karten der tatsächlichen Nutzung blicken. Im Gegensatz zu früheren Umstellungen und neuen Produkten sei dieses Mal kein Test im Vorfeld des offiziellen Starts am 7. Mai möglich, teilte man uns seitens Sonos mit. Auch nicht unter dem sonst oft üblichen Mantel der Verschwiegenheit.

Aufatmen für Nutzer älterer Geräte

Eine Änderung gibt es übrigens auch für PC-Nutzer. Das bisherige Programm zur Steuerung wird zwar nicht umgehend eingestellt, soll aber mittelfristig durch eine ebenfalls neu eingeführte Web-App ersetzt werden. Du kannst demnach ab Mai über jeden modernen Webbrowser dieselbe Systemsteuerung wie bei der mobilen App nutzen. Aufatmen können aber alle, die an der Gerüchtefront vernommen haben, Sonos führe mit dieser Software ein S3-System ein. Das hätte, wie bei der Umstellung von S1 auf S2, bedeutet, dass einige ältere Lautsprecher ab sofort zum alten Eisen gehören. Das ist nicht der Fall, wie uns Sonos ausdrücklich bestätigte.