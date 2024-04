iRobot Roomba Combo j9+ im Test: Saugroboter mit innovativer App

Vier Jahre nach dem i9 bringt iRobot mit dem j9 den Nachfolger auf den Markt. Der Roomba Combo j9+ wie der Saug- und Wischroboter mit vollem Namen heißt, ist das absolute High-End-Modell des Herstellers. Die Besonderheit bei iRobot, wie auch der lange Produktzyklus zeigt, ist die Software-Versorgung. So pflegt der amerikanische Hersteller seine Saugroboter über Jahre hinweg mit Softwareupdates und fügt regelmäßig neue Funktionen hinzu. So erst zuletzt eine verbesserte Erkennung von Hindernissen.

Roomba Combo j9+ im Ersteindruck

Wie alle Modelle des Herstellers verzichtet der Roomba Combo j9+ auf einen Laser-Turm und setzt auf eine optische Navigation per Kamera. Vorteil ist hier die geringere Bauhöhe und ein mechanisches Bauteil weniger. Den Nachteil, dass optische Navigation bei kompletter Dunkelheit nicht funktioniert, gleicht der Roomba Combo j9+ durch einen integrierten Scheinwerfer aus.

Mit im Paket ist eine Reinigungsstation. Diese entleert nicht nur den Staub des Saugroboters automatisch in einen Staubsaugerbeutel, sondern kann auch das Wasser zum Wischen nachfüllen. Leider nicht möglich ist eine automatische Reinigung des Wischpads. Preislich musst du 1.399 Euro für das Set aus Saugroboter und Station einplanen. Im Angebot gibt es den Saugroboter jedoch häufig günstiger.

Die Service-Station mit Echtholz-Deckel

Staubsaugen auf Spitzenniveau

Beim Staubsaugen setzt iRobot auf sein patentiertes System mit zwei entgegengesetzt rotierenden Silikonbürsten. Zusammen mit cleverer Software und einer absolut zuverlässigen Navigation, welche sich auch von größeren Hindernissen nicht aus der Ruhe bringen lässt, schneidet er in unserem Test erstklassig ab.

Die beiden Bürsten sind aus Silikon gefertigt und verzichten vollständig auf Borsten. So halten diese länger und können auch feinen Staub zuverlässig aufnehmen. Ein weiterer Vorteil der Silikonbürsten: lange Haare setzen sich nicht in den Borsten fest.

Zwei Bodenrollen sorgen für ein erstklassiges Ergebnis beim Staubsaugen

Navigation und Hinderniserkennung

Die Navigation per Kamera arbeitet wie erwähnt absolut zuverlässig und das dank integriertem Scheinwerfer auch bei Dunkelheit. Ebenfalls über die Kamera wird eine Hinderniserkennung realisiert. Diese kann gängige Gegenstände im Haushalt automatisch erkennen. Im Test habe ich dem Saugroboter mehrere Hindernisse wie eine Socke, ein Klemmbaustein-Auto und Hausschuhe in den Weg gestellt. Diese wurden zuverlässig erkannt und umfahren. Nur bei sehr kleinen Gegenständen, wie einem weißen Handy-Ladekabel auf weißen Fliesen kommt die Hinderniserkennung gelegentlich an ihre Grenzen.

In Zukunft ist hier jedoch Besserung in Sicht. So hat iRobot bereits mehrfach die Hinderniserkennung und andere smarte Funktionen per Update verbessert und weitere Gegenstände zur automatischen Erkennung hinzugefügt.

Roomba Combo j9+ mit einzigartiger App

Bei der App verfolgt man einen komplett anderen Ansatz als die Konkurrenz. Denn statt eine Karte deiner Wohnung in den Vordergrund zu stellen, fokussiert sich iRobot auf das Planen und Durchführen von Reinigungs-Vorgängen.

Ein großer Button startet eine neue Reinigung. Hierbei kannst du zwischen einer Komplettreinigung oder einzelnen Räumen wählen. Praktisch: in der Reihenfolge, in der du die gewünschten Räume auswählst, führt der Roomba Combo j9+ diese auch durch. So kannst du gewünschte Räume zuerst oder erst am Schluss reinigen lassen.

Die einzigartige iRobot-App

Bei der ersten Reinigung erstellt der Roomba Combo j9+ dafür eine Karte der kompletten Wohnung. Durch die Kamera und clevere Software wird dabei in der Regel automatisch erkannt, welche Funktion die einzelnen Räume haben. In meiner Wohnung hat das hervorragend funktioniert. Sollte ein Raum falsch erkannt werden, kannst du diesen auch automatisch umbenennen.

Mit der Zeit markiert der Saugroboter Zonen mit besonders hoher Verschmutzung. Etwa vor der Küchenzeile oder rund um ein Katzenklo. Diese Bereiche werden als Zonen angelegt und lassen sich wie Räume einzeln ansteuern oder in regelmäßige Routinen integrieren. Selbstverständlich kannst du auch selbst solche Zonen festlegen.

Wischfunktion mit „Arm“

Beim Wischen übernimmt iRobot die bewährte Technik des Roomba j7 Combo. Hierbei liegt das Wischmodul auf dem Saugroboter und kann mit einem Arm unter den Roboter gehoben werden. Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand: Soll in einem Raum nicht gewischt werden, bleibt dieser trocken. Da das Wischmodul nicht nur wenige Millimeter über dem Boden schwebt, sondern auf dem Saugroboter liegt, kommt keinerlei Feuchtigkeit auf den Boden, sofern dies nicht gewünscht ist.

Ist der gewünschte Bereich erreicht, heben zwei Arme aus Metall das Wischmodul unter den Saugroboter und dieser beginnt mit der Arbeit. Die Arme sorgen auch für etwas Druck zwischen Wischtuch und Boden. Im gründlichen Modus fährt der Roomba Combo j9+ beim Wischen ständig vor und zurück, um gründlicher zu putzen. So wird er mit den meisten Flecken im Test fertig. Mit vibrierenden Wischplatten wie bei Ecovacs oder Roborock kann die Technik von iRobot jedoch nicht ganz mithalten.

iRobot Roomba Combo j9+ beim Wischen

iRobot Roomba Combo j9+ im Test: Mein Fazit

Der Roomba Combo j9+ kann im Test mit einem erstklassigen Ergebnis beim Saugen und seiner einzigartigen Software überzeugen. Dank der beiden, gegeneinander rotierenden Bodenrollen macht dem Saugroboter in seiner Kerndisziplin, dem Staubsaugen, niemand etwas vor. Auch die erstklassige App mit innovativem Bedienkonzept und einer stets zuverlässigen Navigation macht in der Nutzung Spaß und ist meiner Meinung nach der größte Vorteil gegenüber der meisten anderen Herstellern.

Nachteile gibt es hingegen beim Wischen. So ist das Ergebnis von Saugrobotern mit vibrierenden oder drehenden Wischplatten, wie sie die Konkurrenz in diesem Preisbereich verbaut, schlicht besser. Auch kann die Station das Wischpad nicht automatisch reinigen und trocknen. Dies gehört bei der Konkurrenz für über 1.000 Euro 2024 zur Standard-Ausstattung.

So lohnt sich der iRobot Roomba Combo j9+ meiner Meinung nach, wenn du auf der Suche nach einem zuverlässigen und gründlichen Saugroboter mit zuverlässiger Navigation und Hinderniserkennung bist und die Wischfunktion für dich nur ein Bonus ist.

Pros des iRobot Roomba Combo j9+

einfache Inbetriebnahme

einzigartige App

erstklassiges Ergebnis beim Staubsaugen

zuverlässige Navigation mit Hinderniserkennung

Smart-Home Integration

Contras des iRobot Roomba Combo j9+

hoher Preis

Wischfunktion ohne schrubben

keine automatische Reinigung des Wischpads