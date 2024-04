Letzte Chance: Amazon schmeißt historischen Action-Kracher raus

Das im Amazon Prime Video-Abo enthaltene Film- und Serienportfolio ist äußerst umfangreich. Nahezu täglich ergänzt der Streaming-Anbieter neue Streifen, während andere das Feld räumen müssen. Amazon nannte bisher keine Gründe für dessen Portfolio-Anpassungen. In den meisten Fällen dürfte der rege Programmwechsel mit ausgelaufenen oder neu abgeschlossenen Lizenzen zusammenhängen. Die Streifen verschwinden jedoch nicht still und heimlich. Prime-Abonnenten wird die Möglichkeit gewährt, die auslaufenden Filme noch vor der Löschung anzuschauen. Zu diesem Zweck benennt Amazon stets die Titel, die „in weniger als 30 Tagen“ nicht mehr im Prime-Abo enthalten sein werden. Wobei der genaue Zeitpunkt der jeweiligen Löschung meistens unklar bleibt. Wer die letzte Gelegenheit, die Blockbuster in Augenschein zu nehmen, nutzen möchte, sollte sich daher beeilen. Wir haben uns die komplette Liste angeschaut und verraten, welche beliebten Filme und Serien Amazon schon bald rauswirft.

Einer der bekanntesten Streifen der Filmgeschichte

Es existieren nur wenige kinematografische Werke, die so bekannt sind, wie der 1959 erschienene Titel „Ben Hur“. Rund 57 Jahre später wagte sich Regisseur Timur Bekmambetow (Wanted) an ein Remake. Bei den Filmliebhabern entfachte die Neuinterpretation zwar keine Begeisterungsstürme, doch bildgewaltig ist der Streifen allemal – und auch der Cast kann sich durchaus sehen lassen.

So schlüpfte etwa der britische Schauspieler Jack Huston (American Hustle, House of Gucci) in die Rolle des Protagonisten Judah Ben Hur, während Rodrigo Santoro (300: Rise of an Empire, The Last Stand) Jesus Christus verkörperte. Einer der prominentesten Mitwirkenden dürfte derweil Morgan Freeman sein, der seinerseits Scheich Ilderim Leben einhauchte.

Die Handlung von Ben Hur basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage des US-amerikanischen Generals, Politiers und Schriftstellers Lew Wallace. Im Mittelpunkt steht dabei der jüdische Aristokrat Judah Ben-Hur, der von seinem Jugendfreund und Adoptivbruder, dem Römer Messala, verraten wird. Als Folge landet Judah auf einer Galeere und wird Rudersklave – bis diese bei einer Schlacht sinkt. Judah kann sich retten und sinnt nach Rache. Doch eine historische Begegnung bringt seine Entschlossenheit zum Wanken.

Wer den 2016 erschienenen Streifen streamen möchte, muss sich beeilen. Denn schon bald wird Ben Hur aus dem Prime-Video-Sortiment verschwinden. Der als Meisterwerk angesehene Vorgänger aus dem Jahr 1959 lässt sich derweil aktuell auf WOW oder Sky ohne Aufpreis anschauen.

