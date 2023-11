Smartes E-Bike zum günstigen Preis: Dieses Elektro-Rad beeindruckt im Test

Smarte E-Bikes gibt es so einige am Markt. Und mit den immer schlauer werdenden Antrieben von Bosch, Fazua oder Mahle wird praktisch fast jedes elektrische Fahrrad zum App-gesteuerten Software-Esel. Um aus der Masse herauszustechen, müssen sich Fahrradhersteller also etwas anderes einfallen lassen als App-Anbindung, verstellbare Unterstützungs-Parameter und GPS. Lemmo hat das gemacht und ein paar sehr praktische Funktionen zusätzlich in sein E-Bike One L verbaut. Doch was macht das Lemmo Bike One L so besonders?

E-Bike-Modus und eine Powerbank

Wir haben das Lemmo One L mit Kettenschaltung und in der E-Bike-Version getestet. E-Bike-Version klingt seltsam, aber du kannst das Lemmo One L auch als normales Fahrrad bestellen. Und hier versteckt sich die erste kluge Funktion. Denn das Lemmo One L kann als normales Fahrrad und als E-Bike gefahren werden.

Wer jetzt an eine hässliche Um- und Anbau-Lösung denkt, wird eines Besseren belehrt. Das Lemmo One L ist ein aufgeräumtes und gefällig designtes E-Bike. Der Antrieb sitzt in der Hinterradnabe und der Akku ist zwischen Ober- und Unterrohr verstaut. Er lässt sich so einfach abnehmen und sitzt beim Fahren dennoch bombenfest. Willst du also mit Unterstützung fahren, schiebst du den Smartpac einfach in den Rahmen. Möchtest du dir die 3 Kilo sparen, lässt du ihn einfach zu Hause und entkoppelst den E-Motor. Das gelingt einfach über einen Hebel am Hinterrad. Damit trittst du nicht gegen den E-Motor und kannst das Lemmo One L fahren, wie jedes andere Alu-Rad. Ohne Akkupack wiegt es apropos noch schmale 15 Kilogramm.

Lemmo Bike One L

Doch der abnehmbare Akku kann noch mehr als nur das Lemmo One L antreiben. Du kannst ihn auch als Akku für Smartphone, Laptop und Co nutzen. Er hat ausreichend Leistung, um etwa einen handelsüblichen Laptop mit bis zu 65 Watt zu beschicken. Dafür besitzt er einen USB-C-Port. Ein zweiter Port mit USB-A-Konfiguration kann mit 12 Watt belastet werden. Und beides funktionierte in unserem Test einwandfrei. Mit elektrischer Unterstützung ins Grüne und dort autark arbeiten? – Kein Problem.

So fährt sich das Lemmo Bike One L

Das Lemmo One L ist ein typisches Stadt- und Pendelbike. Mit viel Komfort, auf dicken Rädern und mit entspannter Sitzposition geht es auf die Straße. Mit der von uns getesteten Ketten-Schaltungs-Ausstattung von Shimano fährt es sich mit und ohne E-Antrieb entspannt und mit genug Übersetzungs-Weite. Klar ist das Lemmo Bike One L keine Bergziege, wenn der Motor nicht aktiviert ist, für den Stadt- oder Überland-Alltag beim Pendeln ist die Gangwahl jedoch völlig ausreichend. Wer öfter in den Sport-Modus ohne Motor wechseln will, sollte die Kettenschaltung ordern. Und wer in der Regel mit E-Antrieb fährt, kann jedoch auch auf einen Riemenantrieb setzen. Dann gibt es keine Gangauswahl, aber ein wartungsfreies und verschleißarmes System.

Lemmo Bike One L Antrieb

Trotz des Komforts kannst du auch sportlich in die Pedale treten. Auch ohne Antrieb geht es flott auf die 25 km/h Überland-Geschwindigkeit. Hast du den elektrischen Rückenwind aktiviert, geht das selbstverständlich auch ohne Schweiß. Willst du darüber hinaus, fadet der E-Antrieb etwas ungelenk aus. Das macht sich dann bemerkbar, wenn du im Grenzbereich unterwegs bist und der Motor sich nicht entscheiden kann, ob er dich unterstützen soll oder eher nicht. Das ist eine der wenigen Kritikpunkte am Lemmo One L. Hier sollten die Ingenieure noch einmal an der Motorsteuerung Hand anlegen und ein Update zur Verfügung stellen.

Bei der Reichweite gibt es ebenfalls wenig zu deuteln. Denn mit dem Lemmo Bike One L kommen wir im Test 80 bis 120 Kilometer mit zusätzlichem Zwischenladen des Laptops. Für den alltäglichen Weg zur Arbeit und wieder nach Hause ist also genug Akkukapazität vorhanden. Und mit dem abnehmbaren Akkupaket kannst du praktisch immer und überall laden. Damit vernichtet Lemmo die Reichweitenangst endgültig. Das Laden des Power-Pakets kostet dich apropos rund 3,5 Stunden.

Lemmo Bike One L Akku Anschlüsse

Design follows function?

Das Aussehen des Lemmo Bike One L folgt zumindest beim Akkupaket der Funktion. Eine Schiene besetzt das Unterrohr und es bleibt so kein Platz für Täschchen oder Trinkflasche an der Stelle. Dafür gibt es zumindest am Sattelrohr Anschraubpunkte für eine Halterung. Die Carbon-Gabel bietet ebenfalls eher sparsam Anschraubpunkte. Das Lemmo Bike One L ist also kein ausgemachtes Reisemobil.

Was es jedoch ist, ein ausgemachtes Design-Mobil. Denn die Formen sind klar, die Schweißnähte versteckt und die Kabel sind allesamt im Rahmen untergebracht. Nur wenig stört das saubere Äußere. Das setzt sich am Cockpit fort. Am Lenker gibt es neben den Hebeln für die hydraulischen Scheibenbremsen und der Schaltung nur zwei kleine und kaum bemerkbare Knöpfe, über die die Elektronik gesteuert wird. Ein Display für Geschwindigkeit und Akkukapazität sowie die Informationen über die Wegfahrsperre ist im Oberrohr integriert. Die Position zwingt den Blick weit weg von der Straße, jedoch muss man am Display zumindest nichts tippen, oder einstellen.

Lemmo Bike One L Cockpit

Ausstattung und Kniffe des Lemmo Bike One L

Neben der guten Verarbeitung des Rahmens fallen die soliden Komponenten auf. Klar ist die Shimano Deore Schaltung kein High-End, jedoch ist das im Stadt- und Überland-Gebrauch auch nicht nötig. Die Reifen federn einiges weg und die Carbon-Gabel sorgt für einen sanften Flex in der Front. Gebremst wird, wie schon erwähnt, hydraulisch. Die Scheiben sind nicht giftig, aber mit entsprechender Handkraft der Reibung der Reifen überlegen. Einfach ausgedrückt: Hier ist genug Power, um in jeder Situation schnell zum Stehen zu kommen.

Richtig smart ist das Lemmo Bike One L wieder mal bei der Elektronik. Mit GPS und Bluetooth kannst du es jederzeit orten und es gibt für mehr Schutz ein Nebenschloss. Das kannst du mit den beiden Knöpfen am Lenker aktivieren und auch wieder öffnen. So wird es Dieben noch einmal schwerer gemacht, einen echten Nutzen aus dem illegal beschafften Fahrrad zu ziehen.

Lemmo Bike One L Display

Dazu gibt es praktische Anbauteile, wie einen kleinen Gepäckträger und Schutzbleche ab Werk. Die Beleuchtung ist ebenfalls voll integriert und auf Knopfdruck leuchtet der Frontscheinwerfer unsere zum Teil unbeleuchtete Teststrecke schmal aber weit nach vorn aus.

Fazit und Preis-Leistung

Das Lemmo Bike One L kostet in der Testversion mit Kette und Akkupack (ja, man kann das Lemmo Bike One L auch als reines Fahrrad ohne E-Antrieb ordern) 1.990 Euro. Die ST-Version mit tieferem Einstieg bringt den gleichen Preis mit. Der Riemenantrieb kostet jedoch 200 Euro Aufpreis. Das ganze Konzept hat uns aber überzeugt. Die smarten Lösungen funktionieren prima, der herausnehmbare Akku ist ein echter Mehrwert und die Entkopplung des Motors sowie das elektronisch-mechanische Nabenschloss sind tolle Optionen im Alltag.

Damit ist das Lemmo Bike One L eines der vielseitigsten E-Bikes im smarten Segment, das wir je getestet haben. Die tolle Optik, die saubere Verarbeitung und das aufgeräumte Design machen das Bike auch für stilbewusste Pendler zu einer guten Option. Wer also nicht zu oft High-Speed fährt oder mit der etwas holprigen Motorsteuerung in dem Bereich kein Problem hat, ist mit dem Lemmo Bike One L gut beraten.

Und das vor allem mit Blick auf die Konkurrenz. Denn für unter 2.000 Euro bekommst du bei VanMoof oder Cowboy noch lange kein smartes E-Bike. Gegenüber der Konkurrenz sparst du bei Lemmo mindestens 500 bis 1.000 Euro.

Vorteile des Lemmo Bike One L

tolles Konzept

schöner, hochwertiger Rahmen

gute Mischung aus Integration und Modularität

günstiger Preis

Schwächen des Lemmo Bike One L