4K-Fernseher von Samsung unter 400 Euro: dieses Angebot gilt nur 24 Stunden

Seit vergangener Woche laufen bei MediaMarkt und Saturn täglich wechselnde 24-Stunden-Angebote. Bislang hielten sich die Deals ohne Einschränkung an das jeweilige Bestpreis-Versprechen – oft sogar mit Abstand. So ist es auch am Donnerstag, an dem MediaMarkt einen Samsung-Fernseher radikal heruntersetzt. Saturn bietet indes einen Special-Interest-Deal für E-Auto-Fahrer an – eine Wallbox zum Aufladen daheim.

Samsung-Fernseher für unter 400 Euro

Das Tagesangebot bei MediaMarkt befasst sich mit dem Samsung-Fernseher GU50AU7199UXZG. Der ist für den Angebotszeitraum (17.3., 9:00 Uhr bis 18.3., 8:59 Uhr) auf 399 Euro reduziert. Vor Angebotsstart kostete er dort noch 489 Euro, die Preisempfehlung von Samsung liegt sogar bei 629 Euro. Der Kenner leitet aus der Geräte-Bezeichnung bereits die Bildschirmdiagonale und die Technologie ab. Der Fernseher entstammt der „Crystal-LED“-Serie (GU) des Herstellers und bietet 50 Zoll Bildschirmgröße von links unten nach rechts oben. Im 16:9-Format macht das eine Größe von 125 Zentimetern. Damit passt der Fernseher in die meisten Wohnzimmer ist nicht so Raum-einnehmend, wie es viele 65-Zöller und größere Modelle sind.

Der Samsung-Fernseher stammt aus der Modellreihe von 2021 und ist entsprechend modern ausgerüstet, wobei er nicht die Extravaganz von Neo-QLED-Modellen des Herstellers besitzt, die jedoch auch häufig vierstellig kosten. Der angebotene Fernseher stellt Inhalte in 4K-Auflösung dar (3.840 × 2.160 Pixel) und bietet eine Bildwiederholrate von 50 Hertz. Für Receiver, Konsolen und weitere Geräte stehen drei HDMI-Steckplätze zur Verfügung. Für direkten linearen TV-Genuss ist ein Triple-Tuner verbaut, sodass du Kabel-, Satelliten- oder terrestrischen TV-Empfang einfach und bis auf das passende Kabel ohne Zubehör einrichten kannst. IPTV über Internet kannst du ebenfalls empfangen. Die Smart-TV-Oberfläche von Samsung – Tizen OS – unterstützt die üblichen Apps für TV- und Streaming-Dienste.

Aktionen kombinieren: Das angebotene Modell der Samsung-Serie 7199 ist für eine weitere MediaMarkt-Aktion teilnahmeberechtigt: Zum Kauf des Aktionsgeräts erhältst du verzögert (ab Mitte April) einen MediaMarkt-Gutschein im Wert von 50 Euro dazu. Der Coupon ist also ähnlich wie ein Cashback-Vorteil zu sehen und soll ab dem 19. April automatisch an die beim Online-Kauf verwendete E-Mail-Adresse verschickt werden.

Wallbox fürs E-Auto bei Saturn viel günstiger

Der Saturn-Tagesdeal gilt ebenfalls von 9 Uhr bis 9 Uhr. Hier ist heute eine Wallbox der Firma Heidelberg im Angebot. Wer ein E-Auto (BEV) oder einen Plug-In-Hybriden (PHEV) fährt und zu Hause einen Stellplatz hat, für den kann sich die eigene Strom-Tankstelle lohnen. Statt für zuvor 820 Euro verlangt Saturn im Aktionszeitraum nur 699 Euro für die Wallbox Heidelberg Energy Control 7.5M. Die Wallbox ist aus Edelstahl gefertigt, entsprechend robust und für Autos mit Typ-2-Stecker geeignet. Sie erreicht eine Ladeleistung von bis zu 11 kW. Moderne E-Autos sind hier in wenigen Stunden aufgeladen. Nutzt du sie effizient über Nacht, startest du jeden Morgen mit einem „vollen Tank“.

Wichtig: Die Wallbox darf nur durch einen qualifizierten Fachbetrieb angeschlossen werden, außerdem musst du ihren Betrieb bei deinem Stromnetzbetreiber anmelden. Gute Nachricht: Die Wallbox von Heidelberg ist KfW-förderungsfähig.

Tagesangebote bei MediaMarkt und Saturn

Die Tagesangebote von MediaMarkt und Saturn gibt es seit dem 8. März. Seitdem sind hier Küchenmaschinen, Laptops, Fernseher, Wallboxen, Speicherkarten, Kaffeemaschinen und Smartphones – auch von Apple – teilweise deutlich im Preis gesenkt worden. Jeweils für 24 Stunden, danach kam dann die Ablösung. Die Angebote gelten immer von 9 Uhr bis 9 Uhr. Wie üblich gilt bei solchen Aktionen die Floskel „Solange der Vorrat reicht“. Niemand sagt jedoch, wie groß der Vorrat ist. Somit droht unter Umständen Ausverkauf-Gefahr.

Die Tagesangebote in dieser Woche im Über- und Rückblick: