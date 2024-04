Alle im Angebot von Amazon erschienenen Sets stammen aus dem Jahr 2023 und sind damit kein altes Eisen. Aus dem Pool von neuen 2024er-Sets gibt es zurzeit eher 20 bis knapp 30 Prozent Rabatt. Hier raten wir noch etwas zu warten. Denn auch dieses Modelljahr wird noch früh genug im Preis fallen. Deshalb zeigen wir dir hier die drei aktuellen Angebote, die von extrem klein bis extrem groß schwanken.

Das Batcycle: 40 Prozent Rabatt

Das The Batman – Batmobil mit der Setnummer 42155 ist das zweite Gefährt des neuen Fledermausmanns in der Lego-Technic-Welt. Aus dem Jahr 2022 kommt das Erste: das Batmobil. Das schwarze Motorrad besteht aus 641 Teilen und ist satte 33 cm lang. Es besitzt einen mitlaufenden Motor und versteckt gekonnt die Federung vorne und auch das Federbein im Heck. Beide Elemente sind in Schwarz gehalten, was die Optik deutlich aufwertet.

Das Motorrad kostet eigentlich schon halbwegs faire 55 Euro. Doch jetzt ist der Preis auf 33 Euro gefallen. Damit sind hier 40 Prozent Rabatt drin. Ein echtes Schnäppchen, nicht nur in der Lego-Welt.

Lego Technic 42155: The Batman – Batcycle

Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran 210 Euro billiger

680 Euro bei unter 3.000 Teilen: Der Grundpreis des Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran ist happig. Doch das hat zumindest zwei Gründe, die nachvollziehbar sind. Denn in dem 1 Meter hohen Set gibt es riesige Teile. Dazu kommen zwei Smart-Hubs, Control+-Anbindung und insgesamt sechs Motoren. Und jetzt wird der Kran endlich auch bezahlbar. Denn Amazon gibt dir 31 Prozent Rabatt. Das macht wegen des hohen Einstiegspreises satte 210 Euro Rabatt.

Kleines Set, großer Rabatt: Lego Technic Pistenraupe

Die rote Pistenraupe mit der Set-Nummer 42148 bietet dir 178 Teile und wird alternativ auch zu einem Schneemobil. Denn es ist ein Zwei-in-Eins-Set, wie es vor noch gar nicht so langer Zeit bei der Technic-Reihe üblich war. Das bedeutet, du kannst das Set zweimal aufbauen und hast damit zweimal Spaß an der Konstruktion. Das Set richtet sich wegen seiner Größe vor allem an Kinder und dient mehr dem Spiel- als dem Modellspaß. Von den 10 Euro UVP zieht Amazon zurzeit 41 Prozent ab. Damit bekommst du das kleine Set für unter 6 Euro. Als kleine Lego-Aufmerksamkeit und Mitbringsel lohnt es sich daher allemal.

Wenn du in Sachen Klemmbausteine mal über den Tellerrand hinausblicken willst, empfehlen wir dir einen Blick auf unsere Übersicht der besten Lego-Alternativen. Hier sind teilweise ganz andere, aber dennoch offiziell lizenzierte Nachbauten verfügbar. Teilweise sind die Teile der verschiedenen Anbieter sogar übergreifend kompatibel und miteinander zu verbinden.