Amazon wirft Lego Technic mit 40 Prozent Rabatt raus – Doch dieses Angebot ist noch besser

Vier gute und einen hervorragenden Deal bietet Amazon zurzeit in der Klemmbausteinwelt. Denn vier Technic-Sets sind gerade mit mindestens 40 Prozent Preisnachlass gesegnet. Dazu kommt aber ein Angebot, dass alles schlägt. Und das kommt nicht vom Branchenprimus Lego, sondern vom Spielwarenriesen Mattel.

Lego 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37

Starten wir mit dem größten Lego Technic Set, dass vor allem für erwachsenen Leute interessant sein dürfte. Es stammt aus der viel diskutierten 1:8-Reihe der Supersportwagen, wie dem neuen Daytona SP3 aus dem Jahr 2022. Der Lego 42115 Technic Lamborghini Sián FKP 37 ist zwar schon ein paar Jahre auf dem Markt, doch genau das ist der Trick. Denn du bekommst den sündhaft teuren Renner mittlerweile zu einem fairen Preis. Aktuell sind 38 Prozent Rabatt drin und damit landest du mit 170 Euro Ersparnis bei weit unter 300 Euro.

Lego Technic BMW M 1000 RR: 40 Prozent auf den Ausstellungs-Racer

Neben dem Sportwagen, gibt es auch ein Sportmotorrad aktuell günstiger. Denn das dicke Set mit der Nummer 42130 – eine BMW 1000 RR wird ebenfalls um 40 Prozent reduziert. Damit stürzt der Preis um satte 100 Euro auf knapp 150 Euro Restbetrag. Das 1:5-Modell bietet dir ein schaltbares Dreigang-Getriebe, volle Federung und einen mitlaufenden Vierzylinder-Reihenmotor. Mit gleich zwei unterschiedlichen Ständern kannst du es als Dekoration oder via Renn-Szene ausstellen.

Lego BMW M 1000 RR (42130) Datenblatt Set-Nummer 42130 Teilezahl 1921 UVP 249,99 EUR Altersempfehlung 18+ Jahr 2022 Größe (Länge x Breite x Höhe) 45 cm x 17 cm x 27 cm

42 Prozent Rabatt auf den Kletter-Benz

Als eines der Spitzenmodelle lancierte Lego 2021 den Offroad-Truck Zetros von Mercedes Benz. Er stellte mit 2.110 Teilen und knapp 300 Euro die obere Grenze des einstigen 2021er-Portfolios dar – zumindest unterhalb des absoluten Spitzenmodells Cat D11. Der happige Preis, der später noch einmal um 30 Euro angehoben wurde, kommt zum Teil von der Lizenz, aber auch von der Control+-Steuerung. Dazu gibt es hier eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Ganze vier Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Denk dabei daran, dass du bei solchen Control+-Modellen immer ein Smartphone benötigst, um es bespielen zu können.

Lego Technic Deals: Mercedes-Benz Offroad-Truck deutlich billiger

Aktuell verschleudert Amazon den Kletter-Benz aus der Lego Technic Welt mit 42 Prozent Rabatt. Das macht bei einem UVP von mittlerweile 330 Euro einen Abzug von knapp 140 Euro. Du landest schlussendlich bei 192 Euro. Damit ist der Benz endlich fair eingepreist und mutiert so vom Preis-Looser zum Schnäppchen-Tipp.

Klein, günstig und cool: Lego Technic The Batman BATCYCLE

Ganz anders als die Brocken gibt sich das neue Batman-Set in der Technic-Welt. Das schwarze Zweirad besteht aus 641 Teilen und ist satte 33 cm lang und 16 cm hoch. Es besitzt einen mitlaufenden Motor und erinnert stark an einen Café-Racer. Die puristische Optik versteckt gekonnt die Federung vorne und auch das Federbein im Heck. Beide Elemente sind in Schwarz gehalten, was die Optik deutlich aufwertet. Das Motorrad ist im März 2023 für 55 Euro auf den Markt gekommen. Jetzt wird es von Amazon für gut 33 Euro verkauft. Ein Rabatt von satten 40 Prozent.

Lego Technic 42155 – THE BATMAN – BATCYCLE™ – Box – Rückseite

Wenn man aber bedenkt, dass das Batman-Motorrad eine ähnliche Wirkung wie die beiden großen Sets im Regal erzielt, auch noch eine offizielle Filmlizenz besitzt und zusätzlich vernünftig von Kindern bespielt werden kann, ist es unsere klare Empfehlung für diese Rabattaktion. Davon abgesehen, kannst du dir für den Preis des Lambo fast acht der Batman-Motorräder holen.

80 Prozent Rabatt: Das aktuelle Über-Angebot

Wer Lego kennt, kennt die aktuellen Rabatte. 30 Prozent sind bei Technic praktisch immer drin. Doch selbst die guten Deals mit 40 Prozent Rabatt werden zurzeit von einem anderen Anbieter pulverisiert. Mattel hat mit der Marke MEGA Construx eigene Klemmbausteinsets im Angebot. So tummeln sich dort Pokemon, Hot Weehls, Barbie und Halo als Lizenzen. Und mit dem Bausatz GWW84 hat Mattel auch eine Tesla-Lizenz umgesetzt. Denn das Kürzel steht für den Tesla Cybertruck. Der ikonische Pick-Up wird mit über 3.000 Teilchen zusammengebaut und kostete einst weit über 300 Euro.

Mattel Mega Construx Tesla Cybertruck

Jetzt verramscht Amazon das Set für knapp 70 Euro. Damit bietet der Deal einen Rabatt von sagenhaften 81 Prozent. Dabei ist der Cybertruck kein schlechtes Set und bietet neben ein paar kleineren Funktionen eine komplette Versorgung mit bedruckten Teilen und sogar austauschbare Fenster, um die einstige Präsentation des Cybertrucks nachzustellen, bei der eine Scheibe ungeplant zu Bruch ging.