Das Lego Technic Jahr 2024 startete schon im alten Jahr 2023. Mittlerweile haben die Dänen aber schon fast alle Sets vorgestellt, die es in dieser Saison neu geben wird. Zum Start ins Jahr sind wie immer zuerst kleinere Modelle zu haben gewesen. Doch das hat sich im Lauf des Frühjahres und mit der aktuellen Vorstellungsrunde geändert. So gibt es jetzt massig neue und auch große Modelle und die sind dieses Jahr vor allem wegen der Space-Serie vielfältiger als in der nahen Vergangenheit. Wir listen hier alle LEgo Technic Modelle 2024 nach Startpreis auf:

Nasa Apollo Lunar Roving Vehicle (LRV)

2024 will Lego ein Schwerpunktthema im Bereich Space setzen. So haben die Dänen gleich mehrere Sets aus diesem Bereich vorgestellt. Das größte ist bisher der neue Rover, der die Setnummer 42182 trägt. Das Modell besteht aus 1.913 Teilen und kommt mit drei unterschiedlichen Side-Builds, die an das LRV angebaut werden können. Das Set ist für Erwachsene entworfen und besitzt vier Informationsplaketten, auf denen du die Informationen zu den jeweiligen Einzelteilen lesen kannst.

Dennoch gibt es Spielfunktionen. So ist der Rover mit Vierradlenkung und einer Federung ausgestattet. Dazu lässt er sich einklappen und wird so zu einem kompakten Paket zum Transport. Über die Optik kann man sich sicher streiten, aber die Räder könnten ein interessanter Kaufanreiz sein. Den schmälert wie so oft der Preis. Denn mit knapp 220 Euro ist das Set mit seinen 38 x 25 x 14 cm nicht gerade ein Preis-Leistungs-Kracher.

Lego Technic Nasa Apollo Lunar Roving Vehicle (LRV)

Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Der große Formel-1-Wagen der Saison 2024 kommt mit einer Mercedes-AMG-Lizenz. Die Setnumer lautet 42171. Der Formel 1 Rennwagen im Maßstab 1:8 besteht aus 1.642 Teilen und einem Preisschild von knapp 220 Euro. Das Highlight neben der schieren Größe des Sets ist der verbaute Sechszylinder, der aus durchsichtigen Steinen besteht. Dazu gibt es eine Einzelradaufhängung und eine Hand-of-God-Steuerung für die Lenkung. Ein eher enttäuschendes Detail ist der verstellbare Heckflügel, der ohne jede Mechanik einfach um eine Pin-Aufhängung gedreht wird.

Lego Technic Mercedes AMG F1 W14 E-Performance

Neuer Lego-Technic-LKW mit Hydraulik-Bagger: Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger

LKW und Baumaschinen sind beliebte Modelle unter Lego-Fans. Also was liegt näher eine Kombination aus beidem auf den Markt zu bringen? Der 42175 Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger besteht, wie der Name schon sagt, aus deinem LKW mit Tieflader und einem Bagger. Er besitzt Hydraulik, wird also über aufzupumpende Druckluft gesteuert. Dazu gibt es Lenkungen und beim LKW einen mitlaufenden Motor. Den spart sich Lego beim Bagger und setzt dort auf einen „Elektroantrieb“. Statt Motor gibt es eine Ladestation, die du auf dem Anhänger verstauen oder neben dem Bagger aufstellen kannst.

Lego Technic Volvo FMX LKW EC230 Electric Raupenbagger

Der Lego Technic Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger besteht aus 2.274 Teilen und kostet knapp 200 Euro. Ein stolzer Preis für das Set, dass dafür satte 68 cm lang ist. Dazu ist es 13 cm breit und kleine 8 cm hoch.

Lego Technic 2024: Porsche GT4 e-Performance Rennwagen

Autos sind aus dem Portfolio von Lego Technic auch 2024 nicht wegzudenken und so gibt es mit dem Porsche GT4 e-Performance Rennwagen noch ein Set auf vier Rädern und mit schnittigem Design. Das Lizenz-Modell bietet dir neben 834 Teilen die bekannte Control+-Steuerung, die neben den Fahrfunktionen hier auch Lichter ansteuert. Wie immer brauchst du dafür aber ein Smartphone oder Tablet.

Lego Technic Porsche GT4 E-Performance

Die Einzelteile des Rennwagens von Porsche umbauen ein Volumen von 37 x 15 x 10 cm und beinhalten auch eine neuen Akkubox. Damit musst du nicht mehr wie früher ständig Batterien kaufen, um das Auto zu steuern, sondern hängst es an ein Ladekabel. Das hat jedoch einen enormen Preis: Für das Modell mit der Setnummer 42176 musst du knapp 170 Euro einplanen.

Mars Exploration Rover – Lego Technic auf dem Mars

Das zweitgrößte Set aus der Space-Serie ist der Mars Exploration Rover mit der Setnummer 42180. Er besteht aus knapp 1.600 Teilen und kostet 150 Euro. Dafür bekommst du ein Fahrzeug auf sechs Rädern, mit einer Lenkung, Federung, einem Kran und einer Hebebühne.

Lego Technic 2024 – Space: Mars Exploration Rover

Das Highlight ist jedoch, dass der Rover ausziehbar ist. Das heißt, er kann in seiner Länge verstellt werden und bietet so entweder einen kompakten Rover oder einen langen Transporter. Dazu kannst du den Rover auch an andere Lego-Sets andocken, um eine größere Spielewelt zu erschaffen. Das Lego Technic Space Set ist dabei 44 x 23 x 21 cm groß und kam Anfang März auf den Markt.

Space-Serie: VTOL Schwerlastraumfrachter LT81

Ebenfalls aus der Lego Technic Space Serie kommt der VTOL Schwerlastraumfrachter LT81 mit der Setnummer 42181. Er besteht aus 1.365 Teilen, kostet regulär knapp 100 Euro, umbaut satte 52 x 47 x 19 cm und kommt Anfang März auf den Markt. Dazu gibt es mit einer Frachtkapsel und einem Mini-Rover zwei Side-Builds, die mit ausfahrbaren Greifarmen am Raumschiff aufgegriffen werden können.

Lego Technic 2024 – Space: VTOL Schwerlastraumfrachter LT81

Neben dieser Funktion bietet das neue Lego Technic Raumschiff schwenkbare Antriebsdüsen, ein ausfahrbares Fahrgestell und einen Haltegriff auf der Oberseite. Wie bei den anderen Sets der Space Serie gibt es zudem die Möglichkeit, über eine Luftschleuse dein Raumschiff mit anderen Sets der gleichen Reihe zu verbinden und so eine größere Welt zu erschaffen.

Kawasaki Ninja H2R Motorrad

Auch 2024 gibt es wieder ein Motorrad von Lego. Dieses Mal ist es aber kein Monsterset wie beispielsweise die große BMW M 1000 RR aus 2022, sondern ein kompaktes Modell im Maßstab 1:8. Die Kawasaki Ninja H2R besteht aus gut 640 Teilen und einem Preisschild von satten 80 Euro. In ihr wartet ein angedeuteter Vierzylinder-Motor und ein Getriebe auf dich. Dazu gibt es einen Ständer, vorne wie hinten eine Federung und selbstverständlich eine Lenkung.

Lego Technic KAwasaki Ninja H2R Motorrad

Sonne Erde Mond Modell – Lego Technic auf neuen Pfaden

Ein für Lego-Technic-Verhältnisse experimentelles Set bildet ein weiteres Modell aus der Space-Serie mit der Set-Nummer 42179. Es besteht aus nur 526 Teilen, hat aber dennoch die recht großen Maße von 33 x 24 x 18 cm und macht auf den ersten Blick viel her. Per Kurbel kannst du die Erde und den Mond um die Sonne kreisen lassen und so die Mondphasen und die Entstehung der Jahreszeiten durch die Neigung der Erde darstellen. Das Set kommt komplett ohne Verkleidung aus und zeigt so die Technikelemente und die Mechanik deutlicher als bei den meisten Lego Technic Sets der vergangenen Jahre. Das Lego Technic Space Sonne Erde Mond Modell ist wie die meisten Space-Modelle 2024 Anfang März auf den Markt gekommen und kostete knapp 80 Euro zum Start.

Lego Technic 2024 – Space: Sonne Erde Mond Modell

NEOM McLaren Formula E Race Car – 50 Euro-Klasse mit Rückzugmotor

Das Lego Technic NEOM McLaren Formula E Race Car ist ein Set mit lediglich 452 Teilen und einem Preisschild von üppigen 53 Euro zum Start. Einer der Gründe für den Preis dürfe der Rückzugmotor sein, der auch im zweiten NEOM-Set dieses Jahres enthalten ist. Dazu kommen zum Teil ein paar große Teile, die dem Modell eine Größe von 31 x 12 x 6 cm bescheren. Als dritter Preistreiber lässt sich die Lizenz von McLaren ausmachen. Sie verschwindet jedoch am fertigen Modell, falls man die Sticker weglässt.

Auf eine Hand-of-God-Steuerung für die Frontachslenkung musst du dennoch nicht verzichten. Sonst hat der Formula E-Renner mit der Setnummer 42169 jedoch keine mechanischen Funktionen zu bieten – ebenso wie ein B-Modell. Es ist ab Anfang März auf dem Markt erhältlich.

Lego Technic 2024: NEOM McLaren Formula E Race Car

Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen: Noch ein 50-Euro-Renner

Neben dem Neom hat Lego ein weiters Auto in der Mittelklasse lanciert. Der Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen kommt mit der Setnummer 42173 auf den Markt und verzichtet auf einen Rückziehmotor. Dafür bekommst du 801 Teile, einen mitlaufenden 8-Zylinder-Motor und eine Hand-of-God-Steuerung. Dazu kommen Scherentüren, ein Differenzial und einige Klappmechaniken.

Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen

Der Koenigsegg-Renner ist 28 x 13 x 8 cm groß und kostet zum Start knapp 53 Euro. Damit tritt er in die Fußstapfen des Bugatti Bolide, der im vergangenen Jahr aber 100 Teile mehr zum gleichen Preis bot.

Lamborghini Huracán Tecnica Orange

Lego hat seinen Lamborghini Huracán Tecnica aus dem Jahr 2023 ein Jahr später in Orange neu aufgelegt. An der Konstruktion und dem Preis hat sich nichts geändert. Das Set mit der neuen Nummer 42196 besteht wie die grüne Version aus dem Vorjahr aus 806 Teilen und bietet einen Zehnzylinder-Motor aus Achsen und Stoppern. Dazu bekommst du eine Lenkung und bewegliche Türen. Der Preis beläuft sich wie im Vorjahr auf knapp 53 Euro. Die Maße bleiben selbstverständlich auch gleich und bedecken eine Grundfläche von 28 x 12 cm. Der Renner ist dazu rund 8 cm hoch.

Lego Technic Lamborghini Huracan Tecnica Orange

Lego Technic 2024: John Deere 9700 Forage Harvester

Auch 2024 hat Lego wieder mit John Deere zusammengearbeitet. Nach dem John Deere 948L-II Skidder und dem 9620R 4WD Tractor gibt es bei Lego Technic im Jahr 2024 einen Maishäcksler. Er sortiert sich in der unteren Mittelklasse ein und kostet knapp 43 Euro. Dabei fällt direkt die klassische Farbgebung in Geld und Grün sowie eine große Menge an Zahnrädern auf. Sie treiben den Erntebalken an der Front an. Dazu gibt es eine Hinterachslenkung per „Hand-of-God-Steuerung“ und einen beweglichen Schwenkarm.

Das Set mit der Nummer 42168 besteht dabei aus 559 Teilen und umbaut einen Raum von 25 × 22 × 11 cm. So passt er vom Maßstab eher zum kleineren Traktor aus dem Jahr 2023.

Lego Technic 2024: John Deere 9700 Forage Harvester Lego Technic 2024: John Deere 9700 Forage Harvester

Mack LR Electric Müllwagen

Ein weiteres Lizenz-Set ist der Lego Technic Mack LR Electric Müllwagen mit der Setnummer 42167. Er ist in Grün und Weiß gehalten und würde auch gut in die Lego-City-Welt passen. Er ist jedoch nicht aus Systemsteinen, sondern aus Technic-Elementen gebaut und gehört deshalb in die Lego Technic Welt von 2024. Aus den Bauteilen baust du einen kleinen Lkw, der 23 × 8 × 9 cm misst und einige kleine Technik-Funktionen beheimatet. So kannst du mit dem Lkw eine Mülltonne anheben und einkippen. Dazu lässt sich der eingesammelte Müll entleeren. Mit der Hand-of-God-Steuerung kannst du ihn dazu durch deine Lego City lenken. Der Mack Mülllaster besteht aus gut 500 Teilen und kostete zum offiziellen Start ab dem 1. Januar 2024 rund 35 Euro kosten.

Lego Technic 2024: Mack LR Electric Müllwagen

Weltraum Transportfahrzeug LT78 – Weltraum-Fahrzeug mit Höhenverstellung

Das bisher kleinste Space-Set von Lego Technic 2024 ist das Weltraum Transportfahrzeug LT78 mit der Setnummer 42178. Die Maße belaufen sich auf 20 x 19 x 9 cm. Der kleine Rover besitzt einen Greifarm und eine variable Achse, womit er auf dieser Achsseite höhenverstellbar ist. Dazu gibt es die Luftschleuse zum Andocken an andere Sets der Serie.

Lego Technic 2024 – Space: Weltraum Transportfahrzeug LT78

Mit 435 Lego Technic Elementen für kapp 35 Euro, klingt das Grundangebot fair eingepreist. Das Set wird jedoch sicher vom Markt auch noch etwas rabattiert. Der Verkaufsstart erfolgt Anfang Mai 2024.

Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back

Neben dem großen Formel 1 Renner mit Mercedes-AMG-Lizenz hat Lego für das Jahr 2024 auch ein kleineres Modell auf den Markt gebracht. Der Pull-Back-Flitzer kostet regulär knapp 27 Euro. Das Set mit der Nummer 42165 bietet dir 240 Teile, Profilreifen und dem bekannten Rückziehmotor. Baust du alle Teile zusammen, entsteht ein Set mit den Maßen 24 x 10 x 6 cm.

Lego Technic Mercedes AMG F1 W14 E-Performance Pullback

Lego Technic 2024: NEOM McLaren Extreme E Race Car

Die nächste Lizenz wartet auch bei diesem Auto: Das NEOM McLaren Extreme E Race Car besteht aus 252 Teilen und kostet knapp 27 Euro. Dafür bekommst du nicht nur die versprochenen orangen und schwarzen Bauelemente, sondern auch einen Rückzugmotor. Damit spielt das Gefährt in der Klasse der bisherigen Monstertrucks, die vor allem zum Bespielen eine tolle Angelegenheit waren und sind. Ob der NEOM die Reihe ersetzen wird oder zusätzlich zu den Monstertrucks auf den Markt kommt ist bisher nicht bekannt.

Lego Technic 2024: NEOM McLaren Extreme E Race Car

Offroad Rennbuggy

Ganz ohne Lizenz gibt es einen neuen Rennbuggy. Damit ist er einer der wenigen Lego Technic Sets 2024, die auf eine Kooperation mit einem Lizenzgeber verzichtet. Für 16 Euro bekommst du beim Sandflitzer 219 Teile, die gemeinsam ein Gefährt mit den Maßen 17 × 11 × 9 cm ergeben. Einen Rückziehmotor gibt es hier nicht. Dafür ist das Auto mit der Nummer 42164 gefedert, besitzt eine Lenkung und einen angedeuteten und mitlaufenden 4-Zylinder-Motor.

Lego Technic 2024: Offroad Rennbuggy

Schwerlast Bulldozer

In der 10-Euro-Klasse hat Lego im Technic-Bereich für 2024 einen kleinen Bulldozer im Angebot. 195 Teile ergeben eine Baumaschiene mit einem höhenverstellbaren Schild, das über ein Zahnrad auf der Oberseite gesteuert wird. Dabei kommt der gelbe Bulldozer mit der Setnummer 42163 auf die Maße von 10 × 8 × 8 cm.

Lego Technic 2024: Schwerlast Bulldozer