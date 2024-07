Deutsche Bahn: Dieses kostenlose Angebot kennt kaum jemand

Gerade für Familien bietet das Reisen mit der Bahn viele Vorteile. So müssen die Kinder nicht stundenlang angeschnallt stillsitzen, sondern können an einem der großen Tische spielen oder sich frei durch den Zug bewegen. Auch reisen Kinder bis 14 Jahren kostenfrei. Doch wusstest du, dass es in einigen ICEs sogar eine Kita gibt?

Kinderbetreuung im ICE

Ein Service, der schon seit vielen Jahren angeboten, jedoch wenig beworben wird, ist die Kinderbetreuung im ICE. In ausgewählten ICEs kannst du für die Dauer der Fahrt eine Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Geschulte Pädagogen basteln und spielen für die Dauer der Fahrt mit den Kindern, sodass die Reisezeit für die Kinder wie im Flug vergeht.

Dieser Service ist jedoch nur auf ausgewählten Verbindungen verfügbar und wird nicht im DB-Navigator oder an den Bildschirmen im Bahnhof angezeigt.

So funktioniert der Service der Deutschen Bahn

Die Kinderbetreuung wird in ausgewählten ICEs angeboten und steht nur am Wochenende zur Verfügung. Teams aus zwei geschulten Pädagogen übernehmen die Kinderbetreuung je nach Verfügbarkeit in einem Zugabteil oder an zwei gegenüberliegenden Tischen im Familienbereich des ICEs. Hierbei handelt es sich häufig um Studierende im pädagogischen Bereich, welche den Job neben ihrem Studium am Wochenende machen.

Auf einer eigenen Website kannst du schon vor dem Ticketkauf nachschauen, ob eine Kinderbetreuung angeboten wird. In einem kurzen Test habe ich von Köln aus nach Verbindungen mit Kinderbetreuung gesucht. Auf den Strecken nach Berlin, Hamburg, Frankfurt und München waren jeweils mehrere Züge pro Tag mit ICE-Kita verfügbar. Die Website zeigt auch an, ob die Betreuung für die komplette Fahrt zur Verfügung steht oder nur für einen Teil der Strecke.

Der Service wird von der Deutschen Bahn kostenlos angeboten. Auch eine Voranmeldung ist nicht nötig. Eltern müssen lediglich eine Anmeldung mit persönlichen Daten für den Notfall angeben und entscheiden, ob ihr Kind alleine durch den Zug zurück zu den Eltern laufen darf oder abgeholt werden muss. Bis zu acht Kinder können gleichzeitig betreut werden.