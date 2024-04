Nur noch heute: MediaMarkt mit Hammer-Deal zum S24

Du kannst entweder beide 50 GB Datenvolumen selbst nutzen oder einen mit einem Freund oder Familienmitglied teilen. Wir erklären dir, wie du so zum Beispiel rechnerisch gesehen gleich zwei Galaxy S24 geschenkt bekommst.

Über 1.400 Euro Sparpotenzial: Deshalb ist der Galaxy S24 Deal so grandios

Wie gut das Angebot tatsächlich ist, zeigen die Kosten. Dafür rechnen wir einmal vor. Jeden Monat zahlst du in diesem Angebot eine Grundgebühr von 34,98 Euro über eine Laufzeit von mindestens 24 Monate. Einmalig musst du außerdem 99 Euro Gerätepreis und 39,99 Euro Anschlusskosten zahlen. Dadurch entstehen für dich Gesamtkosten von 978,51 Euro über die Mindestlaufzeit.

Schauen wir zum Vergleich, was das Galaxy S24 (128 GB) normalerweise einzeln kosten würde. Hierfür zahlst du derzeit noch mindestens 649 Euro (siehe Preisvergleich). Dazu würdest du einzeln knapp 70 Euro monatlich für beide Tarife zahlen, wenn du sie bei O2 bestellst (+ zusammengerechnet 79,98 Euro Anschlussgebühren). Alle Kosten für das Samsung-Flaggschiff und die beiden Tarife zusammen würden so 2.388,5 Euro ergeben. In diesem Bundle zahlst du aber nur 978,51 Euro!

Das Angebot im Überblick

Das bedeutet im Umkehrschluss: Du sparst bei diesem Bundle rund 1.400 Euro und somit mehr als gleich zwei Galaxy S24 einzeln kosten würden. Es gibt zwar auch schon günstigere Tarife als die hier enthaltenen, aber dafür bieten sie dir auch eine ganze Menge. Was sie im Detail können, erklären wir dir jetzt.

2 × 50 GB im 5G-Netz und mehr: Das haben die Tarife zu bieten

Der O2 Mobile M Boost Tarif, welcher hier gleich zweimal enthalten ist, bietet ein Datenvolumen von jeweils 50 GB im O2-Netz. Außerdem nutzt du hierbei die Vorzüge des 5G-Netzes – du surfst mit bis zu 300 MBit/s besonders schnell und auch stabiler als mit einer 4G-Verbindung. Das ist aber noch nicht alles. Denn dank des sogenannten Grow-Vorteils wächst dein monatliches Datenvolumen jedes Jahr um weitere 5 GB an. So hast du immer genug Daten – auch wenn die Anforderungen mit der Zeit größer werden. Darüber hinaus telefonierst du unbegrenzt in alle deutschen Netze und schreibst kostenfrei SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive, wodurch du den Tarif im Urlaub EU-weit genauso nutzen kannst wie im Inland.

Wenn du mehr über das Samsung Galaxy S24 erfahren möchtest, empfehlen wir dir unseren Testbericht. Besonders hat uns hier das kompakte und hochwertig verarbeitete Gehäuse gefallen, aber auch das Display und die vielseitigen Kameras haben wir positiv hervorgehoben. Absolut top ist darüber hinaus, dass das S24 wasserdicht ist und einen hervorragenden Update-Support bietet.