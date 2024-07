DIE Alternative zum Dyson Airwrap: MediaMarkt senkt Multi-Haarstyler um satte 40 Prozent

Eine Besonderheit des Dyson Airwraps: Er bringt Haare mithilfe eines Luftstroms in Form. Dadurch kannst du deine Haare ohne Hitzeschäden locken, wellen oder sogar glätten. Und du sparst gleichzeitig Zeit. Denn nach dem Duschen trocknest und stylst du deine Haare in einem Schritt. Genau diese Technik macht sich auch der Shark FlexStyle zunutze, allerdings mit einem großen Unterschied. Statt rund 400 Euro kostet der Haarstyler jetzt bei MediaMarkt nur 177 Euro und ist damit 40 Prozent reduziert. Das ist der beste Preis seit Marktstart!

Absoluter Tiefstpreis: So gut ist der Deal zum Shark FlexStyle

Vom UVP (299,99 Euro) des Shark FlexStyle zieht MediaMarkt jetzt 40 Prozent ab. So sparst du über 120 Euro bei dem Haarstyler in Schwarz mit rosa Akzenten ebenso wie beim FlexStyle in Lilac Frost – einer limitierten Edition in blassem Violett. Dadurch erreicht der Preis seinen Tiefpunkt seit Markteinführung (siehe Preisvergleich). Im vergangenen Jahr gab es ihn sogar noch nie für unter 199,99 Euro. Jetzt bekommst du ihn also für 177 Euro verhältnismäßig zu einem echten Schnäppchenpreis.

Das ist im Set des Haarstylers alles enthalten

Im Paket bekommst du den Shark FlexStyle hier mit fünf Styling-Aufsätzen. Dadurch kannst du deine Haare mit nur einem Gerät trocknen, locken, glätten, definieren und ihnen mehr Volumen verleihen. Der Haarstyler ist dabei nicht nur für bestimmte Haartypen geeignet, sondern für jede Art von Haar. Wie auch beim Dyson Airwrap nutzt der FlexStyle die sogenannte Coanda-Technologie, wenn du deine Haare locken möchtest. Hierbei werden deine Haare von dem Luftstrom automatisch um den Lockenaufsatz gewickelt und du erzeugst Wellen in beide Richtungen.

In der Box liegen neben dem Lockenaufsatz noch eine Oval- und eine Paddelbürste. Mit dem Konzentrator lassen sich deine Haare zudem glätten, wellen oder locken. Und mit dem Diffusor trocknest du deine Haare besonders schonend. Den Abstand zur Kopfhaut stellst du hierbei per Hebel nach Bedarf ein. Weiterhin cool: Für einen sicheren Transport in den Urlaub oder auf Dienstreise ist eine Aufbewahrungsbox mit dabei, die den FlexStyle vor Kratzern und Stößen schützt.