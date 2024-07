Für nur 11,99 Euro bei Amazon: Dieses Gadget kann wirklich jeder brauchen

Dein Sommerurlaub steht noch an oder du planst bereits deine nächste Flugreise für den Herbst? Dann wirst du vermutlich wissen: Dein Gepäck sollte im Flugzeug ein bestimmtes Limit nicht übersteigen. Die Bestimmungen sind je nach Airline unterschiedlich. Handgepäck sollte aber in der Regel nicht mehr als 8 Kilogramm und Aufgabegepäck nicht über 20 bis 23 Kilogramm wiegen. Damit du keinen Aufpreis zahlen oder dein Gepäck am Flughafen mühselig umpacken musst, solltest du es vorab wiegen. Eine digitale Kofferwaage gibt es bei Amazon schon für unter 12 Euro.

Über 7.000 Mal gekauft im letzten Monat – das bietet das Reise-Gadget

Bevor es auf die nächste Flugreise geht, solltest du auf dem jeweiligen Reiseportal oder auf der Website der jeweiligen Fluggesellschaft nachschauen, welches maximale Gewicht für dein Gepäck zulässig ist. Auch das Reisebüro kann dir im Zweifel Auskunft darüber geben. Hast du deine Koffer und dein Handgepäck endlich gepackt, solltest du es unbedingt wiegen. Als Bestseller Nr. 1 gekennzeichnet und mit top Bewertungen (4,6 / 5 Sternen bei über 22.000 Rezensionen) ist die digitale Kofferwaage von Mycarbon eine gute Wahl.

So wiegst du dein Gepäck mit der Kofferwaage

Das Gadget besitzt einen zweiseitigen Griff, sodass du es mit einer oder zwei Händen festhalten kannst. Es ist aus Edelstahl und Kunststoff gefertigt und an der Unterseite befindet sich ein robustes Nylonband, an dem du den jeweiligen Koffer oder Rucksack befestigen kannst. Um das Gewicht zu ermitteln, hebst du das Gepäckstück an dem Griff hoch. Und auf dem LC-Display liest du anschließend das genaue Gewicht ab. Mit der Tara-Funktion nullst du den Wert und kannst so auch andere Gegenstände, wie Pakete oder Lebensmittel, wiegen. Aber auch als Babywaage lässt sie sich dadurch verwenden, indem du zuerst die Babyschale wiegst und nach dem Nullen noch einmal mit Kleinkind drin. Insgesamt ist die Kofferwaage für Objekte bis zu 50 Kilogramm geeignet und es lassen sich die Einheiten Gramm, Pfund, Kilogramm oder Unzen einstellen. So musst du nicht erst lästig umrechnen, wenn du in ein Land fliegst, bei dem nicht in Kilogramm gewogen wird.

Amazon verlangt für den Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Gepäckwaagen“ nur 11,99 Euro. In anderen Shops haben wir die digitale Waage nirgendwo günstiger gefunden (siehe Preisvergleich) – der Preis ist also definitiv fair.