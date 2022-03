Keimgefahr: Computertastaturen stärker belastet als Toilettendeckel

Obwohl der moderne Mensch viel seiner Zeit vor dem Computer verbringt, reinigt er diesen selten. Allein Computertastaturen sind stärker belastet, als der durchschnittliche Toilettendeckel. Zu diesem Schluss kamen Untersuchungen der Universität Arizona sowie mehrere Verbrauchermagazine in den letzten Jahren. Dieses Beispiel verdeutlicht, warum eine regelmäßige Reinigung der Tastatur so entscheidend ist.

Computertastaturen stärker belastet als WC – wie kann das sein?

Wie ist es möglich, dass Computertastaturen zu solchen Keimschleudern werden? Dafür ist gleich eine ganze Reihe an Faktoren verantwortlich. Zum einen die Staubpartikel, die sich gern in der Tastatur sammeln. Aber auch eingenommene Mahlzeiten in der Nähe der Computertastatur können dazu führen, dass sich Essensreste zwischen den Tasten sammeln. Diese zurückgelassenen Reste können das Wachstum der Keime begünstigen. Auch das Einschleppen von Keimen über den Kontakt zur menschlichen Hand ist möglich. Nicht nach jedem Tür- oder Fenstergriff, den man im Alltag anfasst, wäscht man sich die Hände. Sammelt man unwissentlich im Kontakt etwas auf, gelangen diese Erreger über unsere Hände direkt an die Tastatur.

Im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen unseres alltäglichen Lebens nehmen wir Computertastaturen jedoch selten als reinigungsbedürftig wahr. Nicht jeder fühlt sich durch etwas Staub auf der Tastatur im gleichen Maße gestört. Während andere Räume wie Badezimmer regelmäßig gesäubert werden, vergisst man die eigene Computertastatur schnell. Das kann dazu führen, dass die Keimbelastung auf der Computertastatur schließlich sogar die Werte eines durchschnittlichen Toilettendeckels überschreitet.

Wie kann man die Keimbelastung der Computertastatur verringern?

Der wohl wichtigste Aspekt ist, die Tastatur selbst regelmäßig zu reinigen. Dadurch reduzierst du Keime auf der Tastaturoberfläche und verringerst Risiken für deine Gesundheit. Ebenso hilft es, auf regelmäßiges Händewaschen im Alltag zu achten. So reduzierst du die Gefahr, unwissentlich Keime auf deine Tastatur zu verschleppen. Mahlzeiten in der Nähe des Computers sollten kritisch hinterfragt werden. Hast du keine Möglichkeit im Alltag auf einen anderen Raum auszuweichen, solltest du deine Tastatur umso häufiger säubern.

Die Reinigung einer Tastatur kann je nach Modell zeitaufwändig sein. Das dürfte wohl der größte Grund dafür sein, dass sie so selten vorgenommen wird. Bei mechanischen Tastaturen kannst du die Tasten einzeln abziehen und darunter jedes Staubkorn entfernen. Günstigere Alternativen lassen sich häufig zumindest am Gehäuse aufschrauben, damit das Innenleben herausgenommen werden kann. Oft steckt hier eine dünne Gummimatte zwischen der Platine und den Tasten, die du abwaschen kannst. Notwendig ist das jedoch nicht zwingend, da es häufig genug, mit Desinfektionsmittel und einem feuchten Tuch den Keimen zu Leibe zu rücken.

Auch eine mechanische Tastatur kannst du behutsam mit Desinfektionsmittel behandeln. Hierbei solltest du jedoch nicht direkt auf die Tastatur sprühen, da sonst Flüssigkeit unter die mechanischen Tasten gelangen könnte. Sprühe lieber behutsam auf ein Microfasertuch, um damit über die Tasten zu wischen. Das Tuch selbst darf dabei ebenso wenig vor Nässe triefen, um keine Tropfen in das Innenleben zu tragen. Es sollte daher bestenfalls feucht ausfallen.

Wie gefährlich sind belastete Computertastaturen wirklich?

Studien der Universität von Arizona stellten fest, dass der durchschnittliche Desktop-PC mit Tastatur bis zu 400-mal mehr Bakterien aufwies als ein durchschnittlicher Toilettensitz. Dabei handelt es sich nicht nur um harmlose und alltägliche Keime. Auch hartnäckige Erreger, die zu schweren Magendarm-Erkrankungen führen, konnten bis zu 24 Stunden auf der Tastatur überleben. Die meisten der Keime auf der Tastatur stammen jedoch direkt vom Menschen. Es handelt sich dabei um Typen, die auf Menschen leben, etwa auf unserer Haut, im Mund oder der Nase. Sofern du weder über ein schwaches Immunsystem noch eine Wunde wie einen Schnitt an deinem Finger verfügst, werden dir diese Keime nicht schaden.

Eine regelmäßige Reinigung der Tastatur kann dich somit vor dem Kontakt mit einigen gefährlichen Krankheitserregern bewahren. Teilst du die Tastatur oder den Arbeitsplatz mit einer weiteren Person, kann es vor allem in den kalten Monaten helfen, besonders auf die Reinigung des Arbeitsplatzes zu achten.