Computer richtig pflegen: So beugst du Performance-Verlust vor

Fast jeder benutzt nahezu täglich einen Computer oder Laptop. Sei es für die Arbeit, Universität, oder Videospiele; Computer begleiten einen mittlerweile überall. Die Geräte sind dabei alles andere als günstig und je länger ein Computer genutzt werden kann, desto besser. Dennoch ersetzen viele ihre Geräte noch bevor es eigentlich nötig wäre, da diese anfangen, Probleme zu zeigen. Hier verraten wir dir, wie du den häufigsten Problemen effektiv vorbeugen kannst und was du tun solltest, um deinen Computer möglichst lange am Leben zu halten.

Performance-Verlust durch hohe Temperaturen

Computer haben es an sich, regelrechte Staubmagneten zu sein. Das ist besonders bei Laptops der Fall, die oft im Bett oder auf dem Sofa benutzt werden. In den kleinen Lüftern sammeln sich schnell Staub, Flusen und Tierhaare an, die deine Komponenten mit der Zeit beschädigen können. Ineffektive Lüftung führt dazu, dass dein Computer zu heiß wird. Auf lange Sicht können Komponenten durch hohe Temperaturen beschädigt werden, doch die Hitze hat auch direkte Auswirkungen auf deine Performance. Wird dein Gerät nämlich zu warm, dann drosseln viele Computer automatisch die Geschwindigkeit, um weniger Hitze abzustrahlen. Steigen die Temperaturen zu hoch, dann kann es sogar zu plötzlichen Abstürzen kommen.

Wie oft du deinen Computer entstauben solltest, hängt von vielen Faktoren ab. Hast du beispielsweise Haustiere, die sich im Fellwechsel befinden, dann solltest du deinen Computer nach Möglichkeit bis zu einmal pro Monat reinigen. Ansonsten reicht es, wenn du deinen Computer etwa alle 3-6 Monate gründlich entstaubst.

Den Computer richtig entstauben

Doch wie entstaube ich meinen Computer richtig? Viele Komponenten sind empfindlich, weswegen du auf grobes Werkzeug wie einen Staubsauger nach Möglichkeit verzichten solltest. Hast du kein anderes Gerät zur Verfügung, dann achte darauf, dass du deinen Staubsauger auf niedrigster Stufe nutzt und ihn sicher festhalten kannst. Auch auf Staubtücher solltest du im Inneren deines Computers verzichten, da sich die feinen Fasern leicht verhaken können. Von Feuchtigkeit ist gänzlich abzusehen. Außerdem muss dein Computer stets komplett ausgeschaltet sein, bevor du mit dem entstauben beginnst.

Am besten ist die Reinigung mit Druckluft. Diese Methode ist am sichersten, doch auch hier gibt es Dinge zu beachten. Nutzt du beispielsweise Druckluft aus der Dose, dann musst du darauf achten, dass du die Dose stets aufrecht hältst und nicht schüttelst. Wird die Dose zu kalt, dann solltest du sie erst einmal beiseitestellen, um zu verhindern, dass Kondensat in deinen Computer gelangt.

Bei Amazon kannst du als Alternative ein elektrisches Staubgebläse kaufen. Das hat den Vorteil, dass keine Gefahr besteht, dass Flüssigkeit in dein System gelangt. Zudem lässt sich das Gerät stets wieder aufladen und hält somit länger. Achte bei der Benutzung eines solchen Geräts darauf, dass sich die Lüfter in deinem Computer nicht schnell drehen. Dies kann nämlich dazu führen, dass kleine Mengen Strom zurück in das Motherboard fließen und Komponenten kurzschließen. Befestige Lüfter also entweder, oder halte sie beim Entstauben fest. Langsame Drehungen sind jedoch kein Problem und den Lüfter zu rotieren hilft dabei, Staub aus allen Ecken zu entfernen.

Druckluft eignet sich sehr gut zum Reinigen eines Computers.

Wärmeleitpaste ersetzen

Wer im Umgang mit Computern etwas sicherer ist, der kann davon profitieren, regelmäßig die Wärmeleitpaste zu ersetzen. Wärmeleitpaste füllt kleine Lücken zwischen deinem Prozessor und dem Kühler, um einen besseren Wärmeaustausch zu ermöglichen. Mit der Zeit kann Wärmeleitpaste jedoch austrocknen, wodurch sie einen Teil ihrer Wirkung verliert.

Bevor du neue Wärmeleitpaste auftragen kannst, musst du vorsichtig den Lüfter abnehmen und alte Paste entfernen. Dazu empfiehlt sich beispielsweise ein Wattestäbchen. Laut Intel solltest du deine Wärmeleitpaste nicht öfter als alle paar Jahre wechseln. Nimmst du deinen Kühler jedoch aus irgendeinem Grund ab, dann musst du jedes Mal neue Wärmeleitpaste auftragen. Auch, wenn du bemerkst, dass deine Temperaturen in die Höhe klettern und das Entstauben nichts gebracht hat, kannst du versuchen, die Paste zu ersetzen.

Beim Auftragen der Wärmeleitpaste ist es besonders wichtig, die Mitte des Prozessors abzudecken.

