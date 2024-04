Das Deutschlandticket ist definitionsgemäß ein digitales Ticket. Das heißt, du kannst es nicht beim Busfahrer oder am Automaten als Papierticket kaufen, sondern du schließt ein Abo ab. Den Nachweis, dass du die Fahrkarte gebucht hast, erfolgt dann eben digital. Je nach Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbund bekommst du ein Ticket für eine Handy-App oder eine Plastikkarte mit einem NFC-Chip. In Hamburg hat man sich für die Smartphone-Variante entschieden – und genau hier ist die Ursache für das Schwarzfahrer-Problem zu finden.

Deutschlandticket mit leerem Akku: 7 Euro Strafe

Denn nach einem Bericht des Hamburger Abendblattes treffen die Kontrolleure offenbar viele Fahrgäste an, die angeben, ein Ticket zu haben, es aber nicht vorzeigen können. Der Grund: Sie haben keinen Internetempfang auf ihrem Smartphone oder der Akku ist leer. Auch die App des HVV lasse sich mitunter nicht öffnen. Den Kontrolleuren bleibt dann nichts anderes, als die Fahrgäste als Schwarzfahrer mit einem 60-Euro-Ticket aufzuschreiben. Immerhin: Weisen binnen einer Frist nach, dass sie tatsächlich ein Ticket hatten, müssen sie nur 7 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen.

Genau diese Zahl der 7-Euro-Tickets sei mit Einführung des Deutschlandtickets in Hamburg deutlich gestiegen, hieß es im Abendblatt. Die Zeitung beruft sich auf eine Antwort des Hamburger Senats. Waren es 2022 noch 28.248 Fälle, so zählte man 2023 schon 39.405 Fälle. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete Hamburg bereits 13.123 Fälle, hochgerechnet aufs Jahr wären das mehr als 50.000 Fälle.

Der HVV verweist zumindest, was leere Akkus angeht, auf zahlreiche USB-Lademöglichkeiten in Bussen und Bahnen. Diese setzen allerdings voraus, dass du ein passendes Kabel dabeihast, wenn dein Akku leer ist. Tatsächlich habe aber nur ein Drittel der Busse und etwas mehr als die Hälfte der U-Bahnen in Hamburg eine solche Ladebuchse. In einem Ratgeber zeigen wir dir, wie dein Handyakku deutlich länger durchhalten kann. Alternativ hilft auch, immer eine Powerbank dabei zu haben. Entsprechende Zusatzakkus, die dein Handy jederzeit zwei- bis dreimal komplett laden können, gibt es schon für 15 bis 20 Euro.

Ein Ausdruck des Deutschlandtickets als Backup sei gemäß den Tarifbestimmungen nicht vorgesehen und nicht zulässig. Übrigens: Ein Screenshot für den Fall, dass die App nicht funktioniert, kann als Betrugsversuch ausgelegt werden.

1 Jahr Deutschlandticket: Die schönsten Ausflugsziele

Am morgigen 1. Mai wird das Deutschlandticket 1 Jahr alt. Doch auch, wenn du mit 49 Euro im Monat eine echte Deutschland-Flatrate hast: Es lohnt sich nicht für jeden. Aber gerade an den kommenden Feiertagen im Mai kannst du es gut nutzen, um einen Ausflug zu unternehmen. Welche Ausflüge du in den verschiedenen Regionen Deutschlands machen kannst, haben wir dir in vier regional aufgeteilten Ratgebern zusammengestellt. Wir haben uns dabei bewusst auf Ausflüge konzentriert, die mit der Bahn machbar sind und bei denen das eigentliche Ziel nicht weiter als zwanzig Fußminuten vom Bahnhof entfernt ist.

