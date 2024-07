Schleuderpreise bei der Bahn: Sparpreise jetzt günstiger

Kaum sind die ersten Bundesländer in den Sommerferien, startet die Deutsche Bahn mit einer neuen Sonderaktion. Ab sofort und noch bis zum 11. Juli kannst du von einer 20-Prozent-Rabatt-Aktion profitieren. Sie macht die bekannten Sparpreise und Super Sparpreise innerhalb Deutschlands um 20 Prozent günstiger. Dazu zählen auch der Super Sparpreis Aktion für kurze Strecken, der (Super) Sparpreis Senioren und der (Super) Sparpreis Young.

Deutsche Bahn: Sparpreise ab 7,79 Euro – aber nur für kurze Zeit

Im Detail heißt das, dass der Super Sparpreis während der Rabatt-Aktion in der 2. Klasse bereits ab 14,39 Euro erhältlich ist. Auf kurzen Strecken im Fernverkehr kannst du sogar schon ab 10,39 Euro mit der Deutschen Bahn reisen, sofern noch Sparpreis-Tickets auf der von dir gewünschten Strecke verfügbar sind. Und wer eine BahnCard 25 oder eine BahnCard 50 besitzt, darf sich sogar über nochmals 25 Prozent Rabatt freuen. Im günstigsten Fall ist es jetzt also möglich, Tickets für 7,79 Euro zu buchen.

Die 20-Prozent-Rabatt-Aktion gilt für Reisen bis zum 14. Dezember, also bis zum nächsten Fahrplanwechel bei der Deutschen Bahn. Die rabattierten Sparpreise lassen sich online und mobil, zum Beispiel über die App DB Navigator, buchen. Die Bahn hat auf ihrer Homepage eine Anleitung veröffentlicht, wie sich mithilfe der sogenannten Bestpreissuche am schnellsten die günstigen Bahn-Tickets zum reduzierten Sonderpreis finden lassen.

Sonderbedingungen für Sparpreise beachten

An den bekannten Konditionen für Sparpreise ändert sich nichts. So besteht bei der Buchung von Sparpreisen unter anderem eine Zugbindung und eine Stornierung ist beim Super Sparpreis (Aktion) maximal zwölf Stunden nach der Buchung möglich. Auch ein City-Ticket für die Nutzung von Bus oder Straßenbahn am Start- und / oder Zielort ist nicht inklusive. Zudem ist grundsätzlich ein Zutritt zur DB Lounge nicht möglich, wenn mit einem (Super) Sparpreis gereist wird. Kinder bis 14 Jahre reisen in vielen Fällen aber kostenfrei mit einer Begleitperson, die mindestens 15 Jahre alt ist.