Neues E-Bike mit heftiger Optik: High-Tech auf Rädern und trotzdem günstig?

Der E-Bike-Markt nimmt immer mehr Fahrt auf. Denn immer neue Hersteller drängen auf den Markt und krempeln die altgedienten Drahtesel auf links. Vernetzung mittels SIM-Karte oder, wie bei VanMoof, mittels Apples Find-My-Netzwerk, sind keine Seltenheit mehr. Dazu wird alles, was möglich ist, in den Rahmen und die Anbauteile integriert. Kabel und Züge verschwinden immer mehr in geschwungene Formen, in die die Akkus ebenfalls immer mehr einsinken. Und Urtopia ist einer der Emporkömmlinge, der genau das alles bieten will und es dabei sogar etwas übertreibt. Doch was kannst du erwarten für knapp 3.000 Euro?

Urtopia – Das High-End-E-Bike

Du kennst Urtopia noch nicht? Das ist kein Wunder. Denn die Chinesen sind noch gar nicht so richtig auf dem Markt. Jetzt will man aber starten und präsentiert unter anderem bei der Cyclingworld in Düsseldorf sein Carbon E-Bike. Dort konnten wir uns einen ersten Eindruck des Debütanten verschaffen.

Die technischen Daten sind recht flott heruntergeschrieben, können sich aber im Detail noch ändern bis zur Markteinführung. Das Urtopia Carbon E-Bike basiert auf einem Carbonrahmen ohne durchgängiges Sattelrohr. Damit sind einem die neugierigen Blicke schon einmal sicher. Eine ähnliche Rahmenform bietet auch der deutsche Hersteller Urwahn – ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist er also nicht. Im Rahmen ist ein herausnehmbarer 360 Wh-Akku integriert, der dich laut Urtopia bis zu 130 km weit unterstützt. Der Hinterrad-Motor wuchtet 35 Nm auf die Achse. Nicht gerade viel, aber für das Gewicht von gerade einmal 14 Kilo ausreichend.

Urtopia Carbon E-Bike

Für die Sicherheit sollen hydraulische Scheibenbremsen, integrierte Front- und Heckbeleuchtung und Blinklichter sorgen. Die Heckleuchte fungiert dabei auch als Bremslicht. Wer jetzt an Vodafones Brems- und Notfall-Licht denkt, ist gar nicht weit weg. Denn auch das Urtopia kannst du mit einer eSIM ausstatten.

Angefasst: So fühlt sich das High-End-E-Bike an

Das klingt überzeugend, jedoch ist die Theorie eben nicht alles. Wir steigen also auf. Man stellt sofort fest, wohin das Urtopia Carbon E-Bike hingehört: in die Stadt. Die Sitzposition, der breite Lenker und die Ergonomie laden zum sportlich angehauchten Pendeln ein. Ein Sportler ist das Urtopia Carbon E-Bike sicher nicht, Spaß macht es dennoch. Flink, wendig und im Antritt auch agil passt es am besten auf Asphalt und in die Stadt. Bei der Verarbeitung sollte Urtopia noch eine Schippe drauflegen. Das Vorserienmodell ist an der einen oder anderen Stelle etwas grobschlächtig geraten. Das heißt nicht, dass man in irgendeiner Art Sorge bei der Stabilität bekommt, es ist nur nicht ganz so elegant abgeschliffen.

Doch was es interessant macht, sind nicht nur die Fahreigenschaften. Auch das Gewicht überzeugt: Dank Carbonrahmen kann es auch mal in den zweiten Stock gewuchtet werden, ohne dass man sich einen Bruch hebt. Dazu gibt es viele Spielereien zu entdecken: Das integrierte Display im Lenker informiert dich über Geschwindigkeiten, Gefahren und allerlei weitere Informationen. Gesteuert wird das alles über zwei kleine Knöpfe an den Griffen. Die Daumen müssen sich zunächst an diese Art der Steuerung gewöhnen, doch nach wenigen Minuten geht es schon fast automatisch von der Hand.

Urtopia Carbon E-Bike

Dazu gehört das Blinken. Hierbei werden mit kleinen Spotlights im Heck weiße Pfeile auf den Asphalt geworfen. Unter dem Tag sieht man diese nicht, jedoch werden sie bei etwas düsterer Umgebung deutlich sichtbar. Ein tolles Gimmick, das sich jedoch in der Praxis noch beweisen muss. Das gilt auch für die Gesamtperformance, den Akku und die Fahreigenschaften im Gelände. Den ersten Eindruck in der Messehalle kann das Urtopia jedoch positiv hinter sich bringen. Somit stehen die Zeichen für eine gute Testbewertung gut.