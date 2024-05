Neuer Stromanbieter startet: Die Preise sollen schmelzen

Wie komfortabel es ist, seinen Haushalt mit smarten Heizkörper-Thermostaten von Tado und dem zugehörigen Tado Funk-Temperatursensor zu heizen, haben wir in umfangreichen Tests bereits untersucht. Jetzt geht der deutsche Hersteller von Klimatechnik aber noch einen Schritt weiter. Was zur IFA im vergangenen Jahr angekündigt wurde, geht jetzt in die Endkundenvermarktung. Ein dynamischer Stromtarif namens Tado Hourly, mit dem du etwa dein E-Auto dann laden kannst, wenn es besonders preiswert ist.

Tado Hourly: Neuer dynamischer Stromtarif startet

Lohnen kann sich Tado Hourly aber auch, wenn du eine Klimaanlage nutzt oder für das Heizen zu Hause eine Wärmepumpe einsetzt. Denn jeden Tag um 14 Uhr erfährst du, wann der Strom am Folgetag besonders günstig ist und kannst hohen Kosten für das Nutzen von energieintensiven Verbrauchern so den Kampf ansagen. Denn im Optimalfall nutzt du elektronische Geräte mit einem hohen Stromverbrauch, beispielsweise auch deine Waschmaschine, den Wäschetrockner oder eine Heizung für den Pool, in Zukunft nur noch dann, wenn es für dich besonders preiswert ist. Nämlich dann, wenn viel Wind- und Sonnenenergie ins Stromnetz eingespeist wird.

Morgens und abends ist der Strom mit Tado Hourly teurer als mittags und nachts.

Besonders lohnt sich Tado Hourly mit nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit, wenn du ein intelligentes Messsystem, einen sogenannten Smart Meter nutzt. Dann wird dein Stromtarif nämlich auf Stundenbasis abgerechnet. Wenn du noch keinen Smart Meter nutzt, kannst du einen solchen bei deinem örtlichen Grundversorger bestellen. Teilweise ist das nach Angaben von Tado sogar kostenlos möglich. Bis zum Tausch des Zählers stellt dir Tado über seine vor zwei Jahren übernommene Schwestermarke Awattar einen Tarif namens Monthly zur Verfügung. Dieser Tarif passt sich im Monatstakt dynamisch an die an der Strombörse gehandelten Preise an.

Dynamische Stromtarife: Chance und Risiko zugleich

Oft liegen die Stromkosten bei dynamischen Stromtarifen unter jenen von Anbietern, die einen vertraglich garantierten Fixpreis abrechnen. Die Strompreise dynamischer Tarife können an der Europäischen Strombörse aber auch über den eigentlichen Durchschnitt steigen. Etwa in Zeiten geopolitischer Spannungen und damit verbundenen steigenden Preisen. In gewisser Hinsicht gehst du mit einem Tarif wie Tado Hourly oder vergleichbaren Angeboten wie Tibber also auch eine Wette auf die Zukunft ein.

Der Preis für Tado Hourly setzt sich übrigens aus einer Grundgebühr in Höhe von 4,58 Euro zuzüglich Netzentgelten und Messgebühr zusammen. Hinzu kommen die dynamischen Preise pro Kilowattstunde (kWh) plus weitere Beschaffungskosten, Steuern, Abgaben und Netzentgelte. Über die Homepage von Tado kannst du berechnen, mit welchen Kosten du bei einer Bestellung im Detail rechnen musst.

Stromtarif Hourly bald auch in der Tado-App verfügbar

Kunden erhalten jeden Monat eine Stromrechnung auf Basis des gemessenen Verbrauchs inklusive Netzrechnung. Ein Stromanbieterwechsel ist kostenlos direkt über Tado möglich. Bis auf Weiteres ist der Stromtarif Hourly nur im Direktvertrieb erhältlich, bei Preisvergleichern wie Check24 oder Verivox also nicht im Angebot. In Kürze ist eine Einbindung des Stromtarifs Hourly auch in die Tado-App vorgesehen.