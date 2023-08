Diese kostenlose App lädt dein E-Auto günstiger

Die als Smart-Home-Anbieter bekannte Firma tado hat im Rahmen der in Berlin stattfindenden IFA eine kostenlose App vorgestellt. Sie ist ab sofort verfügbar und soll dein E-Auto zu Hause günstiger laden. Die tado Smart Charging nutze die volatilen Preise an der Strombörse und plane den Ladevorgang zu Hause automatisch in Zeiten mit niedrigen Energiepreisen. Dabei ist es egal wann das Elektroauto an die Wallbox angeschlossen wird. Doch die Sache hat einen Haken: Denn in der Regel rechnet dein Stromanbieter deine Stromkosten zum vereinbarten Fixpreis ab.

E-Auto 30 Prozent günstiger laden – mit dieser Einschränkung

Haushalte können mit der kostenlosen App durchschnittlich 300 Euro oder etwa 30 Prozent der jährlichen Ladekosten für Elektrofahrzeuge einsparen, heißt es von tado. Das allerdings funktioniert nur, wenn du einen Stromanbieter hast, der seine Strompreise dynamisch abrechnet. Dann nämlich schwanken die Strompreise stündlich, je nach Angebot an der Strombörse und ausschlaggebend vom Angebot an Wind- und Solarenergie im Netz.

So funktioniert die App: Nach dem Download und der Installation verbindest du die App über das Benutzerkonto des Fahrzeugs mit dem E-Auto. Dann legst du deine Ladepräferenzen fest. Das kann beispielsweise eine Zeit sein, zu der dein Auto wieder abfahrbereit sein muss. Ein Algorithmus plant dann automatisch den Ladevorgang. Er verlagert die Ladung des Autos auf Basis der Preise für die nächsten 24 Stunden in einen günstigen Zeitraum. Erst dann startet der Ladevorgang, der typischerweise 45 Minuten dauert, egal, wann das Fahrzeug an die Ladestation angeschlossen wurde. Auf diese Weise lassen sich die teuersten Stunden umgehen und durchschnittlich etwa 30 Prozent der Ladekosten pro Jahr einsparen, heißt es von tado. Du kannst auch einstellen, wenn du dein E-Auto gar nicht vollgeladen haben möchtest.

Wallbox nur bei drei Auto-Herstellern notwendig

Die tado Smart Charging App kannst du für das Laden von Elektroautos der meisten großen Automarken nutzen. Namentlich erwähnt tado Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda, Seat und Land Rover. Dazu wählst du in der App deine Automarke und das Modell aus. Dann verbindest du das Auto über das Benutzerkonto mit Benutzername und Kennwort, um die Kommunikation zwischen tado und deinem Auto zu starten. Bei einigen Marken wie Mercedes, Peugeot oder Kia muss zusätzlich noch eine Smart Wallbox installiert und verbunden werden. Kompatibel sind allerdings nur die smarten Ladestationen von Zaptec, Wallbox oder Easee.

Neben Tibber ist das Angebot an dynamischen Stromtarif-Anbietern auf dem Markt in Deutschland noch gering. Deswegen hat tado zusammen mit dem übernommenen Startup aWATTar jetzt ein entsprechendes Angebot auf den Markt gebracht. Hier ist allerdings die Voraussetzung, dass du schon einen Smartmeter als Stromzähler nutzt. Dieser kann jedoch bis zu 300 Euro kosten. Du kannst die App aber auch mit stündlich dynamischen Tarifen anderer Energieversorger nutzen, heißt es von tado. Im besten Fall kann das Laden sogar Geld in deine Kasse spülen. Denn insbesondere bei Sturm sind die Preise für Strom mitunter negativ.