IFA-Innovation: So wird deine Wärmepumpe smart

tado kennen Smart-Home-Nutzer schon von der klassischen Heizung. Mit speziellen Thermostaten und einer App kannst du deine Heizung smart machen und so im Jahr viel Geld sparen. Nun hat sich tado die Wärmepumpe zur Brust genommen. Auf der IFA hat der Hersteller den tado Heat Pump Connector vorgestellt. Er soll – idealerweise zusammen mit der und der App-Funktion tado Balance Heat Pump – eine intelligente Wärmepumpensteuerung ermöglichen.

Wärmepumpe kann günstige Stromtarife nutzen

Die neue Lösung soll den Betrieb von Wärmepumpen intelligent und effizient steuern, um deren Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Die neue Wärmepumpensteuerung von tado senke die Betriebskosten von Wärmepumpen und verbessere dadurch nicht nur die Wirtschaftlichkeit von Neuanschaffungen, sondern auch von Bestandsgeräten. Ob die Anschaffung sinnvoll ist, ist von deiner Wärmepumpe abhängig. Bei einigen Modellen ist eine Steuerung per App durchaus schon möglich. Mit der tado-Lösung kannst du die Steuerung hier dann allerdings in ein smartes Komplett-System integrieren.

Zur Installation wird der tado Heat Pump Connector einfach per Kabel über den Steckplatz der sogenannten Fernbedienungseinheit mit der Wärmepumpe verbunden. Die Kommunikation der tado Einheit mit der Wärmepumpe erfolgt per BUS Protokoll. Darüber hinaus verbindest du die tado Internet-Bridge mit deinem WLAN-Router und installiert die tado App auf dem Smartphone. Nach etwa 30 Minuten hat er mit der App volle Kontrolle über die Wärmepumpe. Dann kannst du Zeiträume definieren, in denen du beispielsweise kein warmes Wasser oder keine Wärme in der Wohnung benötigst.

Die Steuerung kann aber noch einen Schritt weitergehen. In Kombination mit stündlich dynamischen Stromtarifen lassen sich die jährlichen Stromkosten von Wärmepumpen typischerweise um 430 Euro senken, verspricht tado. Dann ergibt die Anschaffung auch für moderne Wärmepumpen Sinn. Denn die smarte Wärmepumpensteuerung verlagert den Energieverbrauch für Heizen und Warmwasser in Zeiten, in denen der Strom besonders grün und günstig ist.

Das kostet die smarte Steuerung

Die neue App-Funktion tado Balance Heat Pump macht sich stündlich dynamische Stromtarife zunutze, um Stromkosten zu reduzieren. tado Balance steuert die Wärmepumpe mit Strompreisdaten der kommenden 24 Stunden und verlagert den Verbrauch entsprechend: Die Phasen, in denen Räume vorgeheizt oder in denen Warmwassertanks oder Pufferspeicher beladen werden, werden in die günstigen Stunden verschoben. Dadurch sinken die Kosten für Strom signifikant, verspricht der Hersteller tado Balance funktioniert mit dem aWATTar HOURLY Tarif von tado oder auch mit stündlich dynamischen Tarifen anderer Energieversorger. Bei normalen Stromtarifen, bei denen du einen Festpreis hast, ergibt die Nutzung keinen Sinn.

Der tado Heat Pump Connector ist ab sofort verfügbar und kostet 299 Euro. Er funktioniert aktuell mit den Wärmepumpenmarken Vaillant, Atlantic, Saunier Duval und Fujitsu. In den kommenden Monaten folgt die Unterstützung weiterer Marken. tado Balance Heat Pump ist für ein Jahr inkludiert. Danach will man sich die Funktion aber bezahlen lassen. Sie kostet 49,99 Euro pro Jahr oder 5,99 Euro pro Monat.