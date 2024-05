Smartwatch mit Titan-Gehäuse: Huawei Watch 4 Pro Space Edition vorgestellt

Die Watch 4 Serie sind die Premium-Smartwatches von Huawei. Dabei sticht die Huawei Watch 4 Pro mit einem edlen Titan-Gehäuse und Saphirglas-Display besonders hervor und kann dank eSIM-Support sogar ohne Smartphone in vollem Funktionsumfang genutzt werden. Huawei setzt dem Ganzen mit der neuen Space Edition samt einzigartigem Design jetzt die Krone auf. Wir haben uns die besondere Smartwatch genauer angeschaut.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition vorgestellt

Bei der neuen Space Edition legt man abermals großen Wert auf das Design. Ein sogenanntes Diamond-Like-Coating, also eine diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung, soll das Gehäuse noch widerstandsfähiger machen und wird in dieser Form auch bei Luxusuhren sowie in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. So soll sich die Uhr besonders gut für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten eignen. Zudem ist die Huawei Watch 4 Pro nach IP68 wasserdicht und für das Tauchen in bis zu 30 Metern Tiefe zertifiziert.

Das exklusive Laval-Ziffernblatt

Mit der Space Edition bekommst du zusätzlich mehrere exklusive Ziffernblätter rund um das Thema Weltraum. Das Laval-Ziffernblatt zeigt beispielsweise das Innere eines Raketentriebwerks, wie es in der Raumfahrt eingesetzt wird, und leuchtet bei Interaktionen mit der Uhr auf. Perfekt auf das Ziffernblatt abgestimmt ist die rot-schwarze Lünette aus Keramik.

Sport und Gesundheitsfunktionen

Bei der technischen Ausstattung unterscheidet sich die neue Space Edition nicht von der regulären Huawei Watch 4 Pro (zum Test). Weiterhin bekommst du eine Vielzahl an Sensoren für eine kontinuierliche Überwachung der Vitaldaten und Gesundheit, Sporttracking sowie Schlafaufzeichnung. Sogar das Erstellen eines Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens ist möglich.

Mit den Fitness-Ringen kannst du zudem deine Aktivität im Alltag überwachen. Dadurch siehst du auf einen Blick, wie es um dein tägliches Kalorienziel steht und ob du noch etwas Bewegung in deinen Alltag einbauen solltest. In Huaweis Trainings-App finden sich hierfür über 100 verschiedene Sportarten, welche die Uhr aufzeichnen kann. Sogar Exoten wie verschiedene Tanzrichtungen und eSports konnten wir beim ersten Ausprobieren der Smartwatch entdecken. Dabei kann die App nicht nur stumpf Trainings aufzeichnen, sondern dich auch mit Kursen beim Trainieren unterstützen.

Apps auf der Huawei Watch 4 Pro Space Edition

Mein persönliches Highlight als Gelegenheits-Läufer waren – wie schon bei der Huawei Watch Fit 3 – die Lauftrainings. Hier kannst du zwischen verschiedenen Kursen für Einsteiger und Fortgeschrittenen wählen oder dir sogar individuelle Trainings zusammenstellen. Für andere Sportarten gibt es vorbereitende Fitness-Anleitungen wie ein Warm-up oder Cool-down nach dem Rennen, Fahrradfahren oder Schwimmtraining.

Für Android und iPhone

Um die Huawei Watch 4 Pro Space Edition mit deinem Handy zu verwenden, benötigst du die Huawei Health App. Diese ist fürs iPhone und für alle gängigen Android-Smartphones verfügbar. Die Akkulaufzeit der Uhr soll bei typischer Nutzung bei 4 bis 5 Tagen liegen. Im Ultra-Energiesparmodus sind bis zu drei Wochen Laufzeit möglich. Aufgeladen wird mittels eines mitgelieferten Lade-Puks.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition im Ersteindruck

Die Huawei Watch 4 Pro Space Edition kostet 649 Euro inklusive eSIM-Support und Metallarmband. Alle Besteller bis zum 4. Juni erhalten zudem zwei Goodies kostenlos dazu: Einmal die kabellosen Kopfhörer „FreeBuds 5i“ mit Geräuschunterdrückung sowie ein zusätzliches Armband aus Silikon, welches sich besser für Sport eignet als die Metall-Version.

Neben der neuen Premium-Smartwatch hat Huawei auch die deutlich preiswertere Huawei Watch Fit 3 angekündigt. Diese Uhr im modernen Design kommt mit einer Vielzahl an Armband-Variationen daher und kostet gerade einmal 159 Euro. Auch hier kannst du dich zum Marktstart über kostenlose Kopfhörer und weitere Goodies freuen. Warum uns die Huawei Watch Fit 3 ebenfalls richtig überzeugen konnte, erfährst du in diesem Artikel.