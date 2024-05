Huawei Watch Fit 3 vorgestellt: der heimliche Star der Show

Die Huawei Watch Fit 3 richtet sich an eine junge, moderne Zielgruppe und ist nicht dem Look einer klassischen Uhr nachempfunden. Stattdessen gibt man sich klar als Smartwatch zu erkennen und bietet eine Viehzahl Wechsel-Armbänder in unterschiedlichen Materialien, damit du die Uhr stets an dein aktuelles Outfit anpassen kannst. Mit einem Preis von 159 Euro ist die Uhr obendrein vergleichsweise preiswert.

Huawei Watch Fit 3: Style und Design

Die Huawei Watch Fit 3 besitzt einen 1,82 Zoll großen Touchscreen mit einem bis zu 1.500 Nits hellem AMOLED-Display. Damit ist die Smartwatch auch draußen einwandfrei ablesbar. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und macht einen hochwertigen Eindruck. Im Rahmen der Uhr verbaut Huawei einen Button und eine Krone, mit welchen du auf die wichtigsten Apps zugreifen und durch längere Menüs und Texte scrollen kannst.

Die neue Huawei Watch Fit 3

Über zwei kleine Buttons auf der Unterseite der Uhr kannst du die Armbänder entriegeln und tauschen. Das funktioniert auf Anhieb schnell und einfach, sodass es kein Problem ist, jeden Tag das passende Band zum Outfit zu wählen. Damit du genügend Auswahl hast, bietet Huawei eine Vielzahl an Bändern aus Silikon, Nylon und Leder an. Mein persönlicher Favorit beim Ausprobieren der Uhr war das Nylon-Band, welches nicht nur super schick aussieht, sondern sich auch sehr bequem trägt und mit einem Klettverschluss flexibel verstellen lässt.

Tracking von Sport und Gesundheit

Ein Highlight bei den Smartwatches von Huawei ist die kontinuierliche Gesundheitsüberwachung und das Sporttracking. Zur Genauigkeit der Daten können wir erst nach unserem vollständigen Test mehr sagen. Der Vorgänger schnitt in diesem Bereich jedoch hervorragend ab. Auch die neue Huawei Watch Fit 3 ist mit etlichen Sensoren zum Aufzeichnen von Sport und der allgemeinen Gesundheit ausgestattet. So kannst du dauerhaft deinen Herzschlag und Blutsauerstoff tracken, Kalorienverbrauch und Schlaf überwachen und einen integrierten Zyklustracker verwenden.

Mit den Fitness-Ringen kannst du zudem deine Aktivität im Alltag überwachen und siehst auf einen Blick, ob dein tägliches Kalorienziel bereits erreicht ist, oder du noch etwas Bewegung in deinen Alltag einbauen solltest. In Huaweis Trainings-App finden sich außerdem über 100 verschiedene Sportarten, welche die Uhr aufzeichnen kann. Sogar Exoten wie verschiedene Tanzrichtungen und eSports konnten wir beim ersten Ausprobieren der Smartwatch entdecken. Dabei kann die App nicht nur stumpf Trainings aufzeichnen, sondern dich auch mit Kursen beim Trainieren unterstützen.

Die Huawei Watch Fit 3 im Ersteindruck

Mein persönliches Highlight als Gelegenheits-Läufer waren die Lauftrainings. Hier kannst du zwischen verschiedenen Kursen für Einsteiger und Fortgeschrittenen wählen oder dir sogar individuelle Trainings zusammenstellen. Für andere Sportarten gibt es vorbereitende Fitness-Anleitungen wie ein Warm-up oder Cool-down nach dem Rennen, Fahrradfahren oder Schwimmtraining.

Für Android und fürs iPhone

Um die Huawei Watch Fit 3 mit deinem Handy zu verwenden, benötigst du die Huawei Health App. Diese ist fürs iPhone und für alle gängigen Android-Smartphones verfügbar. Die Akkulaufzeit der Uhr gibt Huawei bei typischer Nutzung mit 7 bis 10 Tagen an. Aktivierst du das Always-On-Display, musst du mit einer Halbierung der Akkulaufzeit rechnen. Aufgeladen wird mittels eines mitgelieferten Lade-Puks.

Die Huawei Watch Fit 3 ist in fünf verschiedenen Farben (Schwarz, Grau, Grün, Pink und Weiß) erhältlich und kostet 159 Euro. Für einen Aufpreis von 20 Euro bekommst du das weiße Modell auf Wunsch mit einem edlen Lederband. Als Early-Bird-Angebot kannst du dir die Huawei Watch Fit 3 momentan mit zwei kostenlosen Goodies sichern. So bekommen alle Besteller bis zum 4. Juni die Kopfhörer FreeBuds SE 2 und einen Gutschein für ein weiteres Silikonarmband kostenlos dazu.

Alternativ zur Huawei Watch Fit 3 hat der Hersteller zeitgleich übrigens auch die Watch 4 Pro angekündigt. Diese besonders robuste High-End-Smartwatch kostet zum Start 649 Euro. Als Vorbesteller profitierst du hierbei von gratis FreeBuds 5i sowie einem 50-Euro-Coupon als Huawei Store-Mitglied.