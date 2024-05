Neue O2-Tarife: 400 GB ab 19,99 Euro

Wenn du nicht nur mit dem Handy, sondern mit Laptop oder gleich mehreren Endgeräten mobil online gehen möchtest, bietet sich die Buchung eines reinen Datentarifs an. Mit diesen kannst du dann zwar nicht telefonieren und SMS versenden, was aber in diesen Fällen auch nicht erforderlich ist – insbesondere, wenn die SIM in einem Router oder einem mobilen Hotspot steckt. Neu im Angebot von O2 ist hier der bis 6. August buchbarer Datentarif O2 Data XXL. Er bietet dir monatlich bis zu 400 GB Datenvolumen. Nutzbar ist das Angebot im LTE- und 5G-Netz von O2 mit bis zu 300 Mbit/s im Downstream. Auch die Nutzung in der gesamten EU ist möglich, sodass du täglich rechnerisch bis zu 12 GB Daten mobil übertragen kannst. Die Kosten dafür sind niedriger als bei einer echten Flatrate und betragen 39,99 Euro monatlich. Doch es gibt noch mehr neue O2-Tarife.

Kombi-Vorteil reduziert Preise deutlich

Neu ist auch der Tarif O2 Data XL, der dir monatlich 200 GB bietet. Die Kosten sind mit 34,99 Euro monatlich nur geringfügig niedriger. Interessant: Kannst du vom Kombi-Vorteil profitieren, kosten dich die beiden Tarife monatlich nur 19,99 Euro bzw. 17,49 Euro. Der Kombi-Vorteil wird gewährt, wenn du bereits einen bestehenden Mobilfunk oder Festnetz-Tarif bei O2 gebucht hast.

Ebenfalls überarbeitet wurden die O2-Prepaid-Tarife. Über diese Änderungen hatten wir bereits vor einigen Tagen in einer eigenen Meldung berichtet. Bei vielen Tarifen bekommst du hier jetzt mehr Datenvolumen für weniger Geld. Die neuen Tarife gelten seit 7. Mai.

Glasfaser-Tarife überarbeitet

Hast du in deiner Wohnung bereits einen Glasfaseranschluss, kannst du ihn möglicherweise auch über O2 buchen. Für die Tarife o2 Home M und L hat O2 die Grundkosten um 5 Euro reduziert. Das gilt auch, wenn du diese Anschlüsse mit 100 oder 250 Mbit/s per VDSL oder Kabel buchst. Wird Glasfaser erst später bei dir verlegt, sollst du ohne Aufpreis wechseln können.

100 Mbit/s kosten bei O2 regulär 39,99 Euro, 250 Mbit/s 44,99 Euro. Buchst du die Leitung per VDSL, zahlst du im ersten Jahr 10 Euro monatlich weniger, bei Kabel sind es 20 Euro Rabatt. Per Glasfaser bekommst du beim 250er-Anschluss den höchsten Rabatt: Hier zahlst du ein Jahr lang 25 Euro weniger.

Jetzt weiterlesen Telekom-Glasfaser im Vergleich: So schlagen sich Vodafone, O2 und 1&1