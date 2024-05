Eins ist klar: Langfristig wird die Glasfaser das Mittel der Wahl, um Internetleitungen zu realisieren. Derzeit entstehen monatlich tausende neue Anschlüsse bis zu den Wohnungen. Und auch die Kabelanbieter ersetzen nach und nach ihre Koaxial-Kabelleitungen durch Glasfaser. Das heißt auch: Eines Tages wird die Technik, die DSL und VDSL ermöglicht, abgeschaltet. Das wird nicht deutschlandweit an einem Tag X erfolgen, sondern nach und nach. Aktuell gibt es schon erste sehr lokale Pilotprojekte, die einige hundert Haushalte betreffen. Doch jetzt kündigt ein Provider das DSL-Aus an. Er will bis Ende 2025 alle DSL-Leitungen abgeschaltet haben.

Plusnet: DSL-Abschaltung bis Ende 2025

„Unser Ziel ist es, bis Ende 2025 unser altes Kupfernetz zugunsten moderner Glasfaseranbindungen zu ersetzen“, sagt der Geschäftsführer der Plusnet, Ulrich Hoffmann, in einer aktuellen Pressemitteilung. Sie weist auf die in der kommenden Woche in Köln stattfindenden Branchenmesse Anga Com ist. Hier wird die Kupfer-Glasfaser-Transformation im Fokus stehen. Plusnet sei mittlerweile in der Lage, Geschäftskundenprodukte auf dem Glasfasernetz der Deutschen Telekom anzubieten. Auch komme man mit dem eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau voran.

Doch wer ist Plusnet eigentlich? Eins ist sicher: Bist du Privatkunde, hast du keinen Vertrag mit Plusnet. Dennoch könntest du die Leitungen nutzen oder genutzt haben. Plusnet ist eine Tochtergesellschaft der EnBW und betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur. Ein Schwerpunkt ist der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau mit Fokus auf Geschäftskunden. Doch Plusnet betreibt auch Netze von Drittanbietern inklusive netznaher Dienstleistungen wie etwa des gesamten Produkt- und Kundenmanagements. So setzte beispielsweise easybell bei seinen konventionellen DSL-Anschlüssen, die du als Endkunde buchen konntest, auf Plusnet als Vordienstleister.

Mit der Ankündigung, dass man die eigene DSL-Plattform bis Ende 2025 abschalten will, ist auch klar, dass davon Endkunden betroffen sein werden. Allerdings hat Plusnet inzwischen eine breite Basis an Glasfaser-Vorlieferanten. Neben der Telekom beispielsweise in Berlin Vattenfall Eurofiber, die neuerdings als Eurofiber Netz firmieren und weite Teile Berlins über Fernwärme-Kanäle erschließen wollen. Da es bestehende Verträge gibt, muss auch kein Kunde Angst haben, von einem Tag auf den anderen ohne Internet dazustehen. Auch über den Wechsel zu Glasfaser wirst du informiert, da du andere Modems benötigst.