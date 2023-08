Countdown fürs iPhone 15: Apple-Event im September nimmt Formen an

September ist iPhone-Monat bei Apple. Schon seit vielen Jahren – mit Ausnahme der Corona-Ausgabe 2020 – stellt das Unternehmen aus Kalifornien seine neuen Smartphones im neunten Monat des Jahres vor. Während sich damit zwar die groben Details zur Präsentation erklären lassen, gibt es beim Blick auf die Vorjahre zum genauen Termin weiterhin unterschiedliche Möglichkeiten. Zwei unabhängige Berichte von 9to5Mac und nun auch Bloomberg-Korrespondent Mark Gurman sprechen jedoch von genaueren Terminen. Diese lassen wiederum auf den Start der Vorbestellungen, den eigentlichen Verkaufsbeginn des iPhone 15, schließen.

iPhone 15: Mitte September scheint sicher

Update 9. August 2023: Mark Gurman hat auf Twitter mittlerweile den Termin fürs iPhone-Event konkretisiert. Demnach soll das Event am Dienstag, den 12. September 2023 stattfinden. Er hält sich jedoch eine Hintertür offen und sagt, dass sich das Datum für die Vorstellung des iPhone 15 natürlich noch ändern könnte. Das Event soll wie in den vergangenen Jahren ablaufen. Apple wird einige Medienvertreter nach Cupertino einladen. Diese werden aber auch nur ein Video und keine Live-Präsentation zu sehen bekommen, bevor sie die neuen Smartphones danach persönlich in die Hände nehmen dürfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ursprünglicher Artikel vom 7. August:

Von Apple selbst gibt es wie üblich so weit vor der Präsentation noch keine offiziellen Informationen zum nächsten Event. Da aber sowohl 9to5Mac als auch Bloomberg von Mitte September sprechen, dürfte die Einladung aus Cupertino gegen Ende August oder spätestens Anfang nächsten Monats in den virtuellen Postfächern der wartenden Fans landen. Auf ein Datum konnten sich die beiden üblicherweise zuverlässigen Quellen jedoch bislang nicht einigen.

9to5Mac sprach vor einigen Tagen davon, dass man aus Kreisen der Mobilfunkanbieter den 13. September 2023 als Termin für das Event gehört habe. Die Mitarbeiter der Anbieter dürfen dem Bericht zufolge an diesem Mittwoch keinen Urlaub nehmen. Es sei die Rede von einer „wichtigen Smartphone-Anküdigung“. Als Grund für die Urlaubssperre wird die Verteilung von Marketingmaterialien genannt, die üblicherweise auf die Ankündigung von Apples Smartphone folgen. Dies dürfte auch beim iPhone 15 wieder einmal der Fall sein.

Mark Gurman hingegen hat zwei mögliche Termine für das Event in Erfahrung gebracht. Apple könnte das iPhone 15 demnach entweder am 12. oder 13. September 2023 ankündigen. Genauer wird Gurman jedoch beim Verkaufsstart im Handel.

So soll die Seite des iPhone 15 Pro mit dem neuen Action Button angeblich aussehen

Der Bloomberg-Reporter spricht davon, dass das iPhone 15 am 22. September im Apple Store und bei anderen Händlern zu finden sein wird. Beim Blick auf die vergangenen Jahre ergibt sich daraus, dass die Vorbestellungen eine Woche zuvor, am Freitag, den 15. September, beginnen. Genaue Details zu diesem Termin nennt Gurman nicht.

In beiden Berichten ist keine Rede davon, dass einige Modelle des iPhone 15 später starten könnten. In den vergangenen Wochen gab es kurzzeitig Meldungen, dass die Lieferanten für die Pro-Modelle Probleme mit den Displays haben. Diese sollen jedoch schnell behoben worden sein, sodass daraus keine Verzögerung entstehen sollte.

Die neuen Features fürs iPhone

Die größte Neuheit für alle Modelle des iPhone 15 dürfte der Wechsel von Lightning auf USB-C sein. Gleichzeitig sollen in diesem Jahr auch alle Varianten die Dynamic Island erhalten. Sie ist bislang nur im 14 Pro und 14 Pro Max zu finden.

Bei den Pro-Modellen des iPhone 15 ist außerdem die Rede davon, dass ein Titanrahmen zum Einsatz kommen soll. Edelstahl hat ausgedient. Die schwarzen Ränder rund ums Display sollen außerdem sichtbar schrumpfen. Aufgrund der neuen Materialien und der Periskop-Kamera im 15 Pro Max könnten die Preise in diesem Jahr erneut steigen.