Seit einiger Zeit bietet Apple in seiner Karten-App mit „Look Around“ eine Konkurrenz zu Googles Street View. Letzteres war für viele Jahre auf Eis gelegt, weshalb das Bildmaterial nicht mehr aktuell war. Erst im vergangenen Jahr kündigte man an, dass Street View in Deutschland überarbeitet wird. Der iPhone-Hersteller will sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen und zeigt in einem aktuellen Dokument zu den „Apple Maps-Bilderfassungen“, dass man dieser Tage wieder in Deutschland unterwegs ist. Neben diversen Reisen im Auto setzt man sich in vier Regionen auch erneut den Kamera-Rucksack auf.

Apple Maps: Hier kannst du dich in „Look Around“ ablichten lassen

Das Dokument zeigt, dass man für Apple Maps in allen 16 Bundesländern mit dem Auto unterwegs ist. Eine Übersicht in welchen Kreisen oder Städten gibt der iPhone-Hersteller ebenfalls. Die Fahrten begannen bereits am 18. April und werden laut dem Unternehmen bis zum 15. August andauern.

Etwas konkreter ist das Dokument, wenn es um die Aufnahmen mit dem Rucksack geht. Hier schickt Apple eine Person mit einer Kamera an Orte, die nicht mit dem Auto erreichbar sind. Dazu gehören beispielsweise Fußgängerzonen oder Parks. Mit dem in Apple Maps als „Look Around“ bezeichneten Feature kannst du dann schon bei der Planung einer Reise ganz genau sehen, wie es am Zielort aussieht.

Laut dem Dokument gibt es in München, Berlin, Potsdam und Hamburg offenbar Nachholbedarf für neues Material in Apple Maps. Die Aufnahmen variieren je nach Stadt, beginnen aber im Mai und dauern bis Ende Juli. Apple verrät damit zwar nicht, an welchem Tag man wo genau unterwegs sein wird, veröffentlichte jedoch eine Liste der Zonen, die neue Bilder erhalten werden. In Berlin ist etwa der Tiergarten gelistet. Für München sind unter anderem Aktualisierungen im Bereich des Olympiaparks geplant.

Wann genau das neue Material auf iPhone, iPad, Mac oder Apple Watch zu sehen sein wird, ist unbekannt. Es dürfte aber einige Zeit dauern, bis es entsprechend aufbereitet ist. Möglicherweise sammelt man bei den aktuellen Fahrten auch Daten für ein angeblich neues Feature in Apple Maps für iOS 18. Hier soll es dir laut Gerüchten möglich sein, benutzerdefinierte Routen anzulegen. Google Maps bietet eine derartige Option bereits seit langer Zeit.