Bei Samsung findet sich ab sofort eine neue Generation von Falt- und Klapp-Smartphones in den Regalen. Das Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 wollen alles anders machen. Wir haben uns die neuen Smartphones genauer angesehen. Wie sich das Galaxy Z Flip4 im ersten Eindruck schlägt, zeigt das Hands-On.

Display, Akku und Co.: Das steckt im Samsung Galaxy Z Flip4

Das Samsung Galaxy Z Flip4 ist mit dem Octa-Core-Prozessor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen.1 ausgestattet, der auf eine Taktrate von 3,2 GHz kommen. Der Prozessor wird von einem 8 GB Arbeitsspeicher flankiert, während intern je nach Modell ein 128, 256 oder 512 GB großes Datendepot bereitsteht. Das AMOLED-Display des Smartphones ist 6,7 Zoll groß und löst in FHD+-Qualität auf, das kleinere auf der Front misst 1,9 Zoll.

Die Triple-Kamera knipst mit zweimal 12 Megapixeln (Hauptkamera und Ultraweitwinkel), auf der Front stehen 10 Megapixel für Selfies bereit. Darüber hinaus misst der Akku 4.700 mAh und das Galaxy Z Flip4 ist im Allgemeinen durch IPX8-Zertifizierung gegen kleine Wassermengen geschützt.

Samsung Galaxy Z Flip4 im Hands-On Quelle: Simone Warnke/inside digital Samsung Galaxy Z Flip4 im Hands-On Quelle: Simone Warnke/inside digital Samsung Galaxy Z Flip4 im Hands-On Quelle: Simone Warnke/inside digital Samsung Galaxy Z Flip4 im Hands-On Quelle: Simone Warnke/inside digital Samsung Galaxy Z Flip4 im Hands-On Quelle: Simone Warnke/inside digital Samsung Galaxy Z Flip4 im Hands-On Quelle: Simone Warnke/inside digital

Galaxy Z Flip4 im Hands-On

Anders als das Galaxy Z Fold4 strahlt das Galaxy Z Flip4 Nostalgie aus. Dadurch, dass man es von oben nach unten zusammenklappt, erinnert es an die ersten Klapphandys von Samsung und Co. Seitdem hat sich zwar viel getan, mit einer Hand zusammenfalten kann man das brandneue Galaxy Z Flip4 aber immer noch. Das Smartphone hat dabei einen guten Schnappmoment, was bedeuten soll, dass das Scharnier ausreichend Spannung besitzt, damit beide Hälften nicht unkontrolliert aufeinander prallen. Zudem hat Samsung das Scharnier verschlankt, was vor allem der Optik und dem Anfassgefühl des Smartphones zugutekommt. Auch im geklappten Modus ist das Handy schlank und passt durch sein kleines Format in jede Hosentasche.

Samsung Galaxy Z Flip4 Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen.1 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.640 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung IPX7 Gewicht 187 g Farbe Violett, Grau, Rosegold, Blau Einführungspreis Galaxy Z Flip4 (128 GB): 1099 €, Galaxy Z Flip4 (256 GB): 1159 €, Galaxy Z Flip4 (512 GB): 1279 € Marktstart August 2022

Im aufgeklappten Modus erstreckt sich das Display über die gesamte Länge, sodass man das Galaxy Z Flip4 wie ein herkömmliches Smartphone bedienen kann. Alle Knöpfe am Gehäuserand sind gut erreichbar, Apps ebenso – auch wenn kleine Finger sich teils recken müssen. Der Knick in der Mitte ist auch in dieser Generation nach wie vor gut seh- und fühlbar. Ist das Gerät zusammengeklappt, findet sich auf der Front ein kleines Display, über das man beispielsweise Musik steuern kann oder sich bei Selfies sieht. Das Display sowie die Kamera sind dabei in einem gänzlich schwarz glänzenden Modul untergebracht, wodurch der Extra-Bildschirm insgesamt größer wirkt.

Ist der Rahmen des Flat-Handys metallisch glänzend, kombiniert Samsung auf der Gehäuserückseite matte Farben.

Ab dem 25. August kommt das Flip4 auf den Markt. Bestellen kannst du es zum Start etwa bei MediaMarkt. Die kleinste Variante mit 8 + 128 GB Speicher kostet 1.099 Euro (UVP). Zum Marktstart greift noch eine Trade-In-Aktion, bei der du für den Altgeräte-Eintausch einen Bonus erhältst.

Jetzt weiterlesen Samsung Galaxy Z Fold4 im Hands-On: So fühlt sich das neue Riesen-Handy an