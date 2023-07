Galaxy Z Flip5 im Hands-On: Hier liegen die echten Verbesserungen

Das Samsung Galaxy Z Flip5 ist das neuste Modell kleinen klappbaren Smartphones von Samsung. Es handelt sich dabei um die fünfte Generation, die verspricht, das volle Potenzial des Smartphones zu nutzen. Wir haben uns einen ersten Eindruck des Handys verschaffen können und zeigen dir, was die neue Generation des Z Flip so viel besser macht als zuvor.

Erster Eindruck des Galaxy Z Flip5

Nimmt man das Galaxy Z Flip5 in die Hand, dann fällt direkt auf, wie gut das Handy auch gefaltet in der Hand liegt. Auch die geringe Größe ist erstaunlich angenehm und rutscht beim Halten nicht. Zusätzlich handelt es sich beim Flip5 um das erste Flip-Handy von Samsung, das völlig lückenlos schließt. Auf dem Papier handelt es sich dabei zwar nur um wenige Millimeter, die hier den Unterschied machen, doch die lassen sich deutlich ertasten. Auch hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbilds kann das Smartphone so punkten.

Das Design ist schlank und elegant, wie man es bereits von Samsungs Oberklasse-Smartphones kennt. Es wurde auch hier auf einen Kamera-Hügel verzichtet. Aufgrund der Breite des Falt-Smartphones im zugeklappten Zustand ist das auch wichtig, damit das Handy weiterhin gut in die Hosentasche passt.

Das Z Flip5 schließt lückenlos.

Das neue Flex Window: Ein echter zweiter Bildschirm

Das Flex Window, wie Samsung es nennt, ist ein zweiter Bildschirm auf der Rückseite des Smartphones. Im gefalteten Zustand befindet sich das Display auf dem Cover. Erstmals handelt es sich dabei um ein wirklich funktionales Display, das fast die gesamte Hälfte des Smartphones ausfüllt. Dank seiner Größe agiert das Flex Window auch fast als vollwertiger Bildschirm und bietet zahlreiche neue Möglichkeiten.

So lassen sich beispielsweise Widgets auf dem kleinen Bildschirm installieren, die ein Aufklappen des Handys oft überflüssig machen. Du kannst unter anderem WhatsApp-Nachrichten lesen und beantworten, ohne dein Smartphone aufklappen zu müssen. Auch Navigations-Apps wie Google Maps laufen problemlos auf dem kleinen Bildschirm. In unserem kurzen Test funktionierte das Flex Window erstaunlich gut. Vor allem die Kamera-Funktionalität konnte uns überzeugen.

Neue Möglichkeiten für deine Fotos

Du kannst das Z Flip5 dank des zweiten Bildschirms als Camcorder nutzen. Es ist zudem möglich, auf dem hinteren Bildschirm anzeigen zu lassen, was du gerade fotografierst. Schießt du beispielsweise ein Foto deiner Freunde, dann können sie direkt sehen, wie sie auf dem Foto aussehen. Für Selfies kann beispielsweise so auch die Hauptkamera verwendet werden, um so die bestmögliche Qualität zu erreichen.

Im Flex Window siehst du, was du fotografierst.

Das Display des Z Flip5

Ein weiterer wichtiger Punkt bei jedem faltbaren Smartphone ist der klappbare Hauptbildschirm. Er wird immerhin tausende Male zusammengefaltet und so strapaziert. Laut Samsung ist der Bildschirm für bis zu 200.000 Faltungen zertifiziert. In Jahre übersetzt bedeutet das eine Lebensdauer von etwa fünf Jahren. Ob diese Angaben jedoch stimmen, konnten wir bisher nicht prüfen.

Während des Hand-ons wirkte das Display qualitativ sehr hochwertig und die Faltlinie war kaum sichtbar, sofern das Handy angeschaltet war. Allerdings ist es laut Samsung schlichtweg nicht möglich, die Falte komplett verschwinden zu lassen. Ansonsten läuft das Display flüssig und trotz dass die Falte sichtbar ist, verzerrt sie das Bild nicht merklich.

So sieht das Z Flip5 aufgeklappt aus.

Erstes Fazit zum Samsung Galaxy Z Flip5

Insgesamt hat es das Samsung Galaxy Z Flip5 geschafft, uns zu überzeugen. Zwar stellt die sichtbare Faltlinie weiterhin eine Schwäche sämtlicher klappbarer Smartphones dar, wird jedoch mit jeder weiteren Generation zu einem geringeren Problem. Doch davon abgesehen hat es uns besonders das Flex Window angetan. Die Implementation eines nahezu vollwertigen zusätzlichen Displays ist ein klarer Punkt für das klappbare Handy. Es macht das Handy nicht nur handlicher, sondern auch praktischer. Die Umsetzung ist dabei gelungen und sinnvoll.

Ob das Smartphone sich auch in einem ausführlichen Test beweisen kann, erfährst du schon bald bei uns. Der erste Eindruck lässt jedoch vermuten, dass dieses Handy zum bisher besten der klappbaren Smartphones werden könnte. Die technischen Daten des Smartphones findest du in unserer Datenbank. Die Details zur Vorstellung der neuen Smartphones von Samsung haben wir in einem separaten Artikel zusammengefasst: