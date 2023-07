Samsung: Schafft die neue Generation dieser Handys den Durchbruch?

Samsung hat zahlreiche neue Produkte vorgestellt, die schon bald auch in Deutschland auf den Markt kommen. Es handelt sich dabei um das Galaxy Z Flip5, das Galaxy Z Fold5, neue Galaxy Watch-Modelle und ein neues Galaxy Tablet. Welche Verbesserungen hat Samsung an der neuen Generation der Produkte vorgenommen?

Das Samsung Galaxy Z Flip5

Das Design des neuen Galaxy Z Flip5 ist bereits aus der S-Reihe der Samsung Smartphones bekannt. So verzichtet auch das Flip5 beispielsweise auf einen Kamerahügel. Zusätzlich soll das klappbare Handy diesmal noch kompakter und flacher werden als zuvor. Das ermöglicht Samsung mithilfe neuer Scharniere, die ein lückenloses Klappen des Handys ermöglichen sollen. Trotz des kompakteren Designs soll das Display des Handys nicht an Qualität abnehmen. Im Gegenteil: Laut Samsung ist das Display des Smartphones noch robuster und die Faltkante weniger sichtbar, als es beim Vorgänger der Fall war.

Doch nicht nur das Hauptdisplay des Handys wurde verbessert. Auch das äußere Cover-Display ist jetzt größer als je zuvor. Beim Z Flip5 nimmt es die gesamte Hinterseite einer Handyhälfte ein. Du kannst das Display beispielsweise nutzen, um Nachrichten zu beantworten, Widgets zu kontrollieren und mehr, ohne dafür das Gerät aufklappen zu müssen. Auch beim Fotografieren kommt das größere Display zum Einsatz.

Das Flex Window des Z Flip5 ist größer denn je.

Was ist technisch zu erwarten?

Auch technisch soll das neue Galaxy Z Flip5 überzeugen können. Angetrieben wird das Handy von einem Snapdragon 8 Gen 2, der bereits aus der S23-Reihe bekannt ist, und LPDDR5X RAM. Der 3.700 mAh ISOCELL Akku soll es ermöglichen, ohne Laden durch einen gesamten Tag zu kommen. Das 120 Hz AMOLED Display ist adaptiv, was zusätzlich Akku spart und Performance optimiert. Ein adaptives Display passt die Bildwiederholrate stets daran an, was du gerade mit deinem Smartphone machst. Nicht immer sind 120 Hz im alltäglichen Gebrauch notwendig.

Selfies können dank des Cover-Displays auch über die Hauptkamera geschossen werden, was laut Samsung ein Aussehen wie beim „Profi“ ermöglicht. Es kann beispielsweise aus vielen verschiedenen Modi und Filtern ausgewählt werden.

So flexibel kannst du mit dem Z Flip5 Fotos schießen.

Das Samsung Galaxy Z Fold5

Noch mehr Bildschirmfläche als das Z Flip5 bietet dir das Galaxy Z Fold5. Auch hier wurde das Design überarbeitet und schließt dank neuer Scharniere lückenlos. Das Display ist auf der Innenseite 7,6 Zoll (19,3 cm) groß, wie beim Vorgänger. Trotzdem ist das Handy, laut Samsung, satte 10 Gramm leichter als das vorherige Modell. Mit bis zu 1200 Nits im Normalbetrieb und 1750 Nits an der Spitze soll das Display heller als zuvor sein.

Auch im Galaxy Z Fold5 kommt der Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz. Allerdings sind die Verbesserungen des Fold5 vor allem im Software-Bereich zu verzeichnen. Gerade hier sollen Nutzer des neuen Smartphones die größten Unterschiede wahrnehmen können.

Das Z Fold5 bietet dir ein großes Display.

Bessere Software für einfachere Nutzung

Laut Samsung hat sich gerade das Multitasking des Z Fold5 maßgeblich verbessert. Viele Features sollen beim neuen Modell intuitiver funktionieren, so zum Beispiel das einfache Verstecken und Anzeigen von Pop-Ups. Mit zwei Fingern kann via Drag-and-drop schnell kopiert werden und auch der Multi-Window Modus soll besser sein.

Der exklusive S-Pen, welcher als Accessoire gekauft werden kann, soll fortan einfacher unterzubringen sein. Das Case, in dem der Stift untergebracht wird, ist dünner geworden und trägt nicht mehr so stark auf wie beim Vorgänger.

Zusammengeklappt sieht das Z Fold5 wie ein normales Handy aus.

Neue Smartwatches und Tablets

Neben den zwei neuen Smartphones hat Samsung auch neue Smartwatches und Tablets vorgestellt. Diesmal gibt es auch wieder eine Classic-Version der neuen Watch6. Ein Ziel der neuen Smartwatch-Reihe war es laut Samsung, das Display maximal zu vergrößern, ohne dabei an anderen Stellen sparen zu müssen. Sowohl die Watch6, als auch die Watch6 Classic verfügen so über ein 20 Prozent größeres Display. Gespart wurde am Rahmen und an der Lünette, was die Nutzung jedoch nicht beeinträchtigen soll.

Im Gegenteil: Laut Samsung sind sowohl der verbaute Prozessor, als auch der Akku der Watch6 leistungsstärker geworden. Apps sollen so rund 34 Prozent schneller starten und der Akku dennoch länger halten. Zudem verfügt die neue Watch6 über verbesserte Tracking und Gesundheitsfunktionen.

Das Galaxy Tab S9

Das neue Samsung Galaxy Tab S9 soll für ein geniales Entertainment-Erlebnis sorgen. Gerade in den Bereichen Gaming und Kino soll das Tab S9 überzeugen können. Doch auch das Arbeiten und die generelle Nutzung des Tablets sollen immer besser werden. Dies liegt vor allem daran, dass immer mehr Apps auch für Tablets optimiert sind. So hat zum Beispiel Google bereits die meisten Apps auch für Tablets angepasst.

Die drei verschiedenen Größen des Galaxy Tab S9.

Das neue Tablet ist zudem mit Maus und Keyboard kombinierbar und erlaubt so Multitasking, wie man es vom PC kennt. Zusätzlich kann das Tablet mit anderen Samsung-Geräten in Verbindung treten, wodurch beispielsweise Bilder ganz einfach vom Handy auf das Tablet gezogen werden können.

Preise der neuen Produkte

Wie bereits bei der S23-Reihe bietet Samsung auch diesmal interessante Boni für Vorbesteller. Bestellst du ein Produkt vor, dann verdoppelt Samsung ohne zusätzliche Kosten den Speicher des Geräts. So kannst du beispielsweise das Galaxy Z Fold5 mit 256 GB Speicher bestellen und erhältst stattdessen die 512 GB Version des Handys. Hier die Preise der einzelnen Produkte zum Marktstart:

Samsung Galaxy Z Flip5

256 GB Speicher: 1.199,00 Euro

512 GB Speicher: 1.319,00 Euro

Samsung Galaxy Z Fold5

256 GB Speicher: 1.899,00 Euro

512 GB Speicher: 2.019,00 Euro

1 TB Speicher: 2.259,00 Euro

Samsung Watch6

Galaxy Watch6 Classic, 47 mm (LTE): 499,00 Euro

Galaxy Watch6 Classic, 47 mm (Bluetooth): 449,00 Euro

Galaxy Watch6 Classic, 43 mm (LTE): 469,00 Euro

Galaxy Watch6 Classic, 43 mm (Bluetooth): 419,00 Euro

Galaxy Watch6, 44 mm (LTE): 399,00 Euro

Galaxy Watch6, 44 mm (Bluetooth): 349,00 Euro

Galaxy Watch6, 40 mm (LTE): 369,00 Euro

Galaxy Watch6, 40 mm (Bluetooth): 319,00 Euro

Samsung Galaxy Tab S9