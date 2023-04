Samsung warnt: Dieses beliebte Zubehör beschädigt dein Smartphone

Die meisten Nutzer möchten ihr teures Smartphone vor Kratzern und Brüchen schützen und greifen dafür zu diversen Zubehör-Produkten. Neben unbedenklichen Produkten wie Hüllen und Displayschutzfolien werden auch Kamera-Ringe immer beliebter. Jetzt warnt Samsung.

Samsung: Offizielle Warnung vor diesem Zubehör

In den vergangenen Wochen haben sich mehr Nutzer als üblich wegen Kamera-Defekten an ihrem Smartphone bei Samsung gemeldet. Grund für die Servicefälle waren sogenannte Kamera-Ringe, weswegen Samsung nun offiziell vor der Verwendung dieses Zubehörs warnt.

Kamera-Ringe werden über die Kamera gestülpt und sollen diese schützen

Diese Kamera-Ringe verursachen laut Samsung gleich mehrere Probleme. So kann das Zubehör für eine schlechtere Kamera-Qualität sowie Probleme beim Fokus sorgen. Ein zweites Problem kennt man auch von billigen Hüllen: Mit der Zeit können sich Feuchtigkeit oder Fremdkörper unter dem Kamera-Ring sammeln. Dies stört ebenfalls die Bildqualität und kann schlimmsten Fall zur Beschädigung der Kamera führen.

Auch wenn das Glas des Kamera-Rings bricht, wird es gefährlich für das Smartphone. So können die Glas-Splitter der Abdeckung die eigentliche Linse zerkratzen. Exklusiv bei Samsungs neuer Galaxy S23 Serie sorgen die Kamera-Ringe zusätzlich für Ton-Probleme. So befindet sich ein Mikrofon im Rand eines Kamera-Moduls. Dieses wird durch einen Kamera-Ring abgedeckt, was zu einer schlechteren Ton-Qualität führt.

Alternativen zum Kamera-Ring

Doch wie kann man die Kamera ohne Kamera-Ring effektiv vor Beschädigungen schützen? Wer halbwegs vorsichtig mit seinem Smartphone umgeht, muss sich um die Kamera-Linsen eigentlich keine Gedanken machen. So bestehen diese aus widerstandsfähigerem Glas als das Display und zerkratzen eher selten.

Es kann jedoch nicht schaden, ein Case für sein Samsung-Smartphone zu wählen, bei dem der Bereich um die Kamera höher ist, als die Objektive. So verhindert man Kratzer, die beim Hinlegen des Smartphones entstehen können. Wer auf einen weiteren Schutz der Linsen auf keinen Fall verzichten will, kann auch Kamera-Schutzfolien bestellen. Diese haben jedoch – genau wie ein Kamera-Ring möglicherweise einen negativen Einfluss auf die Kamera-Qualität.