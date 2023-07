Samsung überrumpelt Apple & Co: Völlig neues Produkt in Arbeit

Es ist noch nicht lange her, dass Apple mit der Vision Pro eine eigene VR-Brille auf den Markt brachte. Auch Konkurrent Samsung scheint an einer solchen Brille zu arbeiten, doch nicht nur das. Darüber hinaus soll Samsung mit der Entwicklung einer gänzlich neuen Produktgruppe begonnen haben. Und diese dürfte eine deutlich größere Zielgruppe abdecken, als eine VR-Brille.

Galaxy Pulse – Samsung tüftelt an neuem Verkaufshit

Laut Informationen, die das südkoreanische Portal The Elec aus nicht näher genannten Quellen erhalten haben will, soll Samsung endgültig mit der Entwicklung eines smarten Rings begonnen haben. Der Hersteller ließ sich gleich mehrere Markennamen sichern. Dazu zählen: Galaxy Ring, Galaxy Pulse, Galaxy Rhythm und Galaxy One.

Smarte Ringe befinden sich zwar bereits seit Jahren im Umlauf, doch als erfolgreich oder weit verbreitet ließ sich diese Produktgruppe bisher nicht bezeichnen. Was auch daran liegen könnte, dass in der Vergangenheit lediglich kleinere Entwickler an der Technologie arbeiteten. Insbesondere das Unternehmen Oura Health konnte sich bisher mit seinen Produkten auf dem Markt etablieren. Ob der finnische Hersteller jedoch dank seines Entwicklungsvorsprungs gegen ein Konkurrenzgerät aus dem Hause Samsung gewappnet wäre, müsste sich zeigen.

Smarter Ring – Wozu eigentlich?

Grundsätzlich bietet ein smarter Ring sowohl Vor- als auch Nachteile gegenüber einer handelsüblichen Smartwatch. Der größte Nachteil ist dabei der, dass ein Ring kein Display bietet. Dafür ist ein Ring deutlich kompakter, unauffälliger und mangels Display auch energieschonender. Was die Funktionalität angeht, so wird diese beim Samsung Galaxy Ring davon abhängen, welche Technologie der Südkoreaner verbauen wird. Schließlich ist der Platz für Hardware bei einem kleinen Ring recht überschaubar. Neben dem Offensichtlichen – Sensoren zur Erfassung des Gesundheitszustands – könnte der Ring beispielsweise mit Vibrationen auf eine eingehende Benachrichtigung aufmerksam machen. Oder aber mittels NFC als Identifikationsnachweis sowie Zahlungskarte verwendet werden.

Galaxy Ring

Samsungs Patente deuten darüber hinaus darauf hin, dass der Galaxy Ring als Steuerungselement für eine AR-Brille eingesetzt werden könnte. Damit dürfte die Gestensteuerung akkurater ausfallen. Ob es diese Technologie in das finale Produkt schaffen wird, ist allerdings fraglich. Und auch der Ring selbst wurde noch nicht offiziell angekündigt. Es könnte also auch passieren, dass Samsung das gesamte Projekt wieder einstampft. Ein Vorstellungstermin ist daher noch nicht bekannt.