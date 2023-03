Oppo Air Glasses 2: Diese Brille ist mein Highlight des MWC 2023

Brillen gab es auf dem MWC 2023 in Barcelona an jeder Ecke. Manchmal mit riesigen Rahmen, um möglichst viel Akkukapazität für einen riesigen Funktionsumfang einzubauen. Andere Hersteller versuchen sich in Minimalismus. So auch Oppo mit der hauseigene smarten Brille. Sie verzichtet auf einen dicken Rahmen und kopfumschließende Bügel, aber auch auf Farbdisplays mit Videofunktion. Dafür gibt es ein elegantes Design und grüne Schrift und Symbolik für die Augen.

Air Glass 2: Smarte Brille von Oppo

Die Brille sitzt dabei hervorragend auf der Nase und man merkt auch dem Gewicht nicht an, dass es sich hier um ein Stück Hightech handeln. Die Bügel sind etwas breiter als bei analogen Brillen und eher vergleichbar mit denen von reinen Audio-Brillen. Darin stecken aber dennoch, Akku, ein haptischer Zurück-Button und Touchflächen zum Steuern der Audio- sowie optischen Inhalte.

Du kannst dir hier beispielsweise Texte durchlesen, deine Musik steuern oder dein Gespräch übersetzen lassen. Dazu hat sie Lautsprecher zum Musikhören und Mikrofone, um zu telefonieren.

Oppo Air Glass 2

Das Ganze kannst du sehr einfach und präzise steuern. Die Kombination aus mechanischem Taster, den Wischgesten auf beiden Seiten und Tipp-Bedienung auf den Touchflächen funktioniert flüssig und ohne jegliche Probleme. Die Darstellung der Texte und Symbolik gelingt der Brille ganz ohne Dopplungen im Sichtfeld. Dazu sind alle Konturen knackscharf. Apropos knackscharf: Menschen, die eine Brille nicht nur aus Designgründen tragen, sondern aus medizinischer Notwendigkeit gehen auch nicht leer aus. So schleift Oppo vor der Auslieferung die korrekte Dioptrienzahl in die Gläser.

Weniger ist mehr

Gerade bei Wearables im Gesicht, ob nun VR, AR, oder XR-Brillen, gehört das Gewicht und das Design zu den wichtigsten Dingen. Oppo reduziert deshalb die Funktionen und verzichtet auf Video und Foto-Features. Doch genau das ist der richtige Weg, solange man die Miniaturisierung noch nicht komplett abgeschlossen hat. Denn: Was nützt eine Kamera in der Brille, wenn dir deshalb niemand mehr in die Augen schaut, sondern entweder auf deinen Brillenbalken oder eben nirgends mehr hin, weil man eben nicht in eine Kamera schauen möchte.

Oppo Air Glass 2

Die Oppo Air Glasses 2 haben eine entscheidende Schwäche. Sie werden in Deutschland nicht verkauft. Doch Oppo zeigt mit ihnen, wie der Wearables-Markt endlich auch für normale Menschen interessant werden kann. Denn so smart die Brille ist, so unauffällig und alltagstauglich ist sie auch.