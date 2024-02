Mit seinem neuen Display weiß das Samsung Galaxy S24 Plus zu überzeugen. So spendiert Samsung dem Smartphone erstmals ein Top-Display, welche zuvor dem teureren Ultra-Modell vorbehalten war. Doch auch neben dem Display hat der heimliche Star der Reihe einiges zu bieten.

Samsung Galaxy S24 Plus ausgepackt

Mit seinem eckigen Aluminium-Rahmen erinnert das Samsung Galaxy S24 Plus stark an ein iPhone. Damit ist man nicht alleine auf dem Markt: Vor ein paar Jahren hat Apple es vorgemacht, jetzt ziehen die anderen Hersteller mit dem Design-Trend aus Kalifornien mit. Doch das kantige Design hat Vorteile. So liegt das Galaxy S24 Plus ausgezeichnet in der Hand und kann für freihändige Fotos sogar aufrecht stehen.

Bei den Farben liefert Samsung wie gewohnt ordentlich ab: Neben unserem Testgerät im zugegebenermaßen etwas langweiligen Grau gibt es das Smartphone auch in einem schicken Gold-Gelb, Dunkelviolett oder Mattschwarz. Exklusiv bei Samsung gibt es noch drei weitere Farben: ein helles Blau, Pastellgrün und ein sattes Sandstein-Orange.

Ein beeindruckendes Display

Mit einem 6,7 Zoll großem Display ist das Galaxy S24 Plus größentechnisch im Mittelfeld. Gar nicht gewöhnlich ist hingegen das verwendete Panel. Dieses kann dank AMOLED-Technik nicht nur mit kräftigen Farben und einer beeindruckenden Helligkeit überzeugen, sondern unterstützt erstmals auch sogenanntes LTPO. Hierbei kann das Display die Bildwiederholrate flexibel zwischen 1 und 120 Hertz einstellen und somit bei statischen Bildern, wie etwa dem Always-On-Display eine Menge Energie sparen.

Das Galaxy S24 Plus ist mit einem 2K-Display ausgestattet

Auch die Auflösung hat Samsung erhöht. Mit 3.120 x 1.440 Pixeln wirkt das Display bei der Benutzung ein Stück schärfer. Insbesondere beim Betrachten von Text und kleinen Elementen. Die höhere Auflösung ist standardmäßig jedoch ausgeschaltet und muss in den Einstellungen aktiviert werden. Das kostet rund 11 Prozent Akkulaufzeit, wie unsere Tests gezeigt haben. Bisher waren diese Besonderheiten, sprich LTPO und die höhere Auflösung, dem teureren Ultra-Modell vorbehalten.

Keine Top-Performance mehr

Prozessoren bei Samsung haben eine wechselhafte Geschichte erlebt. Bis 2022 verbaute Samsung in Europa in allen drei Smartphones der S-Reihe die eigenen Exynos-Prozessoren, die dem US-Modell mit Snapdragon-Chip jedoch zunehmend unterlegen waren. Insbesondere bei der Akkulaufzeit. 2023 zog man dann die Reißleine und wollte sich bei der Prozessor-Entwicklung eine Auszeit nehmen, um wieder zur Konkurrenz aufzuschließen. Daher wurde die S23 Reihe global mit Snapdragon-Chips angeboten. Das Resultat: Alle drei Smartphones konnten in unseren Tests mit einer exzellenten Akkulaufzeit punkten.

2024 gibt es nun wieder einen eigenen Chip. Der Exynos 2400 soll leistungstechnisch auf einem Niveau mit dem aktuellen Snapdragon 8 Gen 3 liegen. Im Benchmark ist der Exynos-Chip in unseren Tests hingegen 7 Prozent schwächer – ein Unterschied, der im Alltag nicht auffällt. Spannender ist hingegen ein längerer Belastungstest. Schon nach zwei Benchmarks in Folge sinkt die Leistung des Galaxy S24 Plus unter das Niveau des Vorgängers, also einem Snapdragon 8 Gen 2 im Galaxy S23 Plus. Noch größere Probleme gibt es hingegen bei der Akkulaufzeit. Nach einer Stunde identischer Nutzung steht der Akku des S24 Ultra mit Snapdragon bei 80 Prozent, während beim S24 Plus mit Exynos noch 74 Prozent auf der Anzeige stehen. Ein Unterschied von 7,5 Prozent. Auch ist die Temperatur mehrere Grad höher.

Samsung Galaxy S24 und S24 Plus

Ob du wegen dieser Unterschiede jedoch zum 300 Euro teureren Ultra-Modell greifen solltest, ist fraglich. So bietet auch das Galaxy S24 Plus eine hervorragende Alltags-Performance und abseits von direkten Vergleichen sollten diese Unterschiede nicht allzu stakt ins Gewicht fallen. Auch liegt die Akkulaufzeit mit 14:08 Stunden (mit reduzierter Auflösung) im Test nur rund 20 Minuten unter dem Vorgänger. Das Aufladen dauert mit maximal 45 Watt rund 75 Minuten. Verglichen mit Xiaomi, Oppo und Co. ist das relativ langsam, doch dafür kann mit jedem Netzteil und Kabel geladen werden, da Samsung auf einen offenen Ladestandard setzt.

Kamera

Bei der Kamera-Hardware des Galaxy S24 Plus gibt es keine Unterschiede zum Vorgänger. Durch neue Software sind dennoch Verbesserungen bei den Fotos zu sehen. Im Test überzeugen die Fotos mit starken Farben, einem hohen Dynamikumfang und ausgezeichneter Schärfe. Im Vergleich zum Ultra-Modell fehlt die 5-fach-Zoom-Kamera. Dadurch kann digital maximal 30-fach gezoomt werden, bei spätestens 10-fachem Zoom stößt das Smartphone jedoch an seine Grenzen.

Auch ist die Auflösung der Hauptkamera mit 50 statt 200 Megapixeln geringer. Der Foto-Qualität tut dies aber keinen Abbruch, da auch das Ultra standardmäßig nicht mit der vollen Auflösung aufnimmt. Und beim Galaxy S24 Plus ist dadurch die Schärfentiefe größer, sodass auch der Hintergrund häufig noch scharf ist.

Die Testfotos können überzeugen, das Samsung Galaxy S24 Plus macht auf jeden Fall Fotos auf Top-Niveau. Auf diesem hohen Level muss man sich jedoch der Konkurrenz von Apple, Google und Huawei geschlagen geben. Bei Dunkelheit hat das Pixel 8 Pro klar die Nase vorn und Porträts haben auf dem iPhone die natürlicheren Farben und das schönere Bokeh.

Ein Foto mit dem Galaxy S24 (Plus) Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera - 1X Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Telekamera - 3X Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera - 1X Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital Hauptkamera - 10X Zoom Quelle: Timo Brauer / inside digital

Software: Hier bleibt das Galaxy S24 Plus ungeschlagen

Unangefochten an der Spitze ist Samsung hingegen bei der Software. Hier kommt das Samsung Galaxy S24 Plus mit aktuellem Android 14 und der eigenen Oberfläche One UI 6.1 daher. Ob man nun pures Android oder Samsungs Optik bevorzugt, ist Geschmacksfrage. Persönlich ist mir die Oberfläche von Samsung lieber, die mit einem modernen Design glänzt und mehr Optionen zur Personalisierung bietet. So gibt es für Experten etliche Optionen, das System an seine Wünsche anzupassen. Und für absolute Smartphone Neulinge steht ein simpler Modus mit vereinfachter Bedienung zur Verfügung. Bei seiner Oberfläche macht Samsung in den vergangenen Jahren vieles richtig. Man übernimmt sinnvolle Änderungen von der Standard-Oberfläche, aber lässt unpraktischen Schnickschnack wie das Internet-Menü von Pixel und Co. weg.

Ganz ohne Kritik bleibt Samsungs Software jedoch nicht. So sind weiterhin mehrere Apps wie Facebook, LinkedIn und Netflix vorinstalliert. Während dies bei günstigen Smartphones eine gute Möglichkeit für den Hersteller ist, etwas dazuzuverdienen und den Preis des Smartphones niedrig zu halten, gehört sich das bei einem Smartphone für über tausend Euro nicht. Zum Glück lassen sich die Apps mit zwei Klicks deinstallieren. Auch sind viele Apps doppelt vorhanden. Etwa eine SMS-App von Google und eine von Samsung, oder Googles Browser Chrome und Samsung Internet. Das kann man Samsung jedoch nicht negativ ankreiden. So möchte der Hersteller seinen Kunden gerne die eigenen Apps anbieten, Google macht es jedoch verpflichtend für jeden Android-Hersteller, die doppelten Google-Apps ebenfalls vorzuinstallieren.

KI-Funktionen im Galaxy S24 Plus

Mit der Galaxy S24 Reihe stellt Samsung die „Galaxy AI“ vor. Hierbei handelt es sich um eine Reihe von KI-Funktionen, die etwa beim Bearbeiten von Fotos oder beim Verstehen von fremdem Sprachen helfen. Beim Bearbeiten von Fotos kann man Objekte entfernen oder verschieben. Das funktioniert in unserem Test mäßig gut. Hier liefern andere Apps bisher bessere Ergebnisse.

Die Galaxy AI soll den Schwan verschieben Quelle: Timo Brauer / inside digital Das Ergebnis ist ernüchternd Quelle: Timo Brauer / inside digital Bei diesem Bild versuche ich, die Gans in der Mitte verschwinden zu lassen Quelle: Timo Brauer / inside digital Doch die KI schafft es nicht, den Hintergrund korrekt nachzubilden Quelle: Timo Brauer / inside digital

Praktischer ist hingegen die Live-Übersetzung beim Telefonieren. So kann man bei jedem Telefonat eine Übersetzungs-Funktion aktivieren, welche beide Gesprächsteilnehmer in die jeweils andere Sprache übersetzt. Das funktioniert mit einem gewissen Zeitversatz, sodass man beim Sprechen Pausen lassen muss. Die Übersetzung war jedoch fehlerfrei und auch mit der Verzögerung ist eine einwandfreie Verständigung möglich. Übrigens muss der Gesprächspartner kein Galaxy S24 Plus haben, es funktioniert mit jedem Handy oder Festnetz-Telefon. Leider kann man von Deutsch bisher nur auf Englisch übersetzen. Andere Sprachen werden hoffentlich in Zukunft hinzugefügt.

KI-Telefonie des Samsung Galaxy S24 Plus im Test

Gar nicht genug hervorheben kann man Samsungs exzellente Update-Politik. Während bei der Konkurrenz Smartphones häufig nach spätestens einem Jahr trotz Update-Garantie „vergessen“ werden und nur noch unregelmäßig Updates bekommen, macht Samsung in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Job. Mein eigenes S23 Ultra hat jeden Monat zuverlässig sein Google-Sicherheitsupdate erhalten und auch mein über drei Jahre altes S21 Ultra bekommt nicht nur monatlich Sicherheitsupdates, sondern hat bereits im Dezember 2023 Android 14 erhalten. Das kann kein anderes, drei Jahre altes Smartphone von sich behaupten.

Beim Samsung Galaxy S24 Plus legt Samsung noch einmal nach und bietet 7 Jahre Android-Updates und Sicherheitspatches. Damit ist man auf einem Niveau mit Google selbst und übertrifft die Konkurrenz deutlich.

Samsung Galaxy S24 Plus im Test: Mein Fazit

Wenn man es gemein ausdrücken will, ist das Samsung Galaxy S24 Plus die langweilige Version des Ultra. So greifen die meisten Kunden entweder zum günstigsten Modell der Reihe, dass jedoch mit einem ziemlich kleinen Display auskommen muss, oder direkt zum Ultra.

Dabei ist das S24 Plus meiner Meinung nach für die meisten Käufer die beste Wahl. Kannst du auf den Extra-Zoom und den integrierten Stift verzichten, bekommst du ein hervorragendes Smartphone und sparst 300 Euro im Vergleich zum Ultra. Beim Kauf mit Vertrag fällt der Unterschied bei der monatlichen Rate sogar oft noch größer aus.

Samsung Galaxy S24 Plus (links) vs S24 Ultra

Das Samsung Galaxy S24 Plus kann uns im Test mit seinem hervorragenden Gesamtpaket überzeugen und ist zusammen mit Samsungs ungeschlagenem Update-Support von 7 Jahren eine hervorragende Wahl für alle, die nach einem top ausgestattetem Smartphone Ausschau halten und dies gerne auch länger als die üblichen 2 Jahre verwenden wollen.

Schade ist lediglich die Wahl des Prozessors. Auch wenn der Exynos 2400 im Alltag nur in der Akkulaufzeit schlechter ist, fühlt man sich als Kunde in Europa benachteiligt, wenn man in den USA dasselbe Smartphone mit Snapdragon-Chip und längerer Laufzeit zum identischen Preis bekommt. So liegt die Akkulaufzeit des europäischen Modells etwas unter dem S23 Plus von vergangenem Jahr, aber weiterhin über der Laufzeit vom S22 Plus und älteren Modellen.

Hardware-Wertung im Detail

Gehäuse: 5 von 5 Sternen

Display: 4,5 von 5 Sternen

Ausstattung: 4 von 5 Sternen

Kamera: 4,5 von 5 Sternen

Software: 5 von 5 Sternen

Akku: 4 von 5 Sternen

Pros des Samsung Galaxy S24 Plus

hervorragendes, großes Display

vorbildlicher Update-Support

wasserdicht

vielseitige Kameras

hochwertige Verarbeitung

Contras des Samsung Galaxy S24 Plus

schlechterer Prozessor für Kunden aus Europa

keine Speichererweiterung per Speicherkarte

zusätzlicher Speicher teuer

