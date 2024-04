Das Tesla Model Y bleibt in Deutschland das Maß aller Dinge. Zumindest was die Beliebtheit unter den Elektroautos angeht. Denn kein anderer vollständig elektrifizierter Pkw wurde im März 2024 so häufig neu zugelassen, wie das Crossover-SUV-Modell des US-amerikanischen Herstellers. Und das trotz eines folgenschweren Brandanschlags auf das deutsche Tesla-Werk. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die jetzt vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) neu vorgelegt wurden.

Tesla Model Y stellt Konkurrenz in den Schatten

Demnach wurden im März 3.244 Einheiten des Tesla Model Y neu für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen. Erst mit weitem Abstand folgen die Volkswagen-Modelle ID.4 und ID.5, die beide auf einer gleichen Plattform stehen und sich primär äußerlich voneinander unterscheiden. Eine kleine Überraschung ist der Cupra Born, der sich zumindest auf Monatsbasis häufiger verkaufte als der fast baugleiche Volkswagen ID.3.

Die beliebtesten E-Autos im März 2024 in Deutschland

Weil das Tesla Model Y auch im Januar und im Februar dieses Jahres schon das E-Auto mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland war, ist es schlüssig, dass es im ersten Quartal 2024 ebenfalls das beliebteste E-Auto in Deutschland war. Und zwar mit weitem Abstand. Die Volkswagen-Modelle ID.4 und ID.5 erreichen auf dem zweiten Platz gemeinsam nicht einmal die Hälfte der Neuzulassungen, die das Tesla Model Y für sich allein verbuchen kann. Auf dem dritten Platz rangiert der Skoda Enyaq, der auf der gleichen Plattform steht, wie die beiden oben genannten Volkswagen-SUVs.

Die beliebtesten E-Autos im ersten Quartal 2024 in Deutschland

Tesla Model Y (11.045 Neuzulassungen) Volkswagen ID.4 / ID.5 (4.226) Skoda Enyaq (3.926) Audi Q4 e-tron (3.428) Mercedes EQA (2.766) BMW i4 (2.595) Volkswagen ID.3 (2.565) Mercedes EQE (2.478) Cupra Born (2.412) Smart Fortwo (2.198)

In Summe wurden hierzulande im März übrigens 31.397 E-Autos neu zugelassen. Das waren knapp 4.000 Fahrzeuge mehr als im Februar, der allerdings zwei Tage weniger hatte. Im bisherigen Jahresverlauf haben bereits 81.337 Stromer eine neue Betriebsgenehmigung erhalten; rund 13.000 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

