Kracher: Beliebtestes E-Auto Deutschlands jetzt in neuer Version

Rund 11.000 Mal wurde das Tesla Model Y im ersten Quartal des laufenden Jahres bereits neu für den Betrieb auf deutschen Straßen zugelassen. Laut aktuellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Top-Wert. Kein anderes E-Auto war hierzulande stärker nachgefragt. Auch im vergangenen Jahr war der Crossover-SUV von Tesla bereits das beliebteste Elektroauto in Deutschland. Und jetzt wird das Angebot um ein weiteres, verhältnismäßig preiswertes Modell erweitert.

Tesla Model Y jetzt mit bis zu 600 Kilometern Reichweite

Es könnte die Nachfrage des unter anderem im deutschen Tesla-Werk produzierten Elektroautos weiter ankurbeln. Denn ab sofort bietet Tesla das Model Y auch in der Ausführung „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ an. Es ist nach dem Basismodell mit kleinerem Akku und zwei Allradmodellen mit mehr Leistung das bereits vierte hierzulande erhältliche Modell des Stromers.

Die neue Variante kostet derzeit mindestens 48.990 Euro und ist damit 4.000 Euro teurer als das Basismodell. Gleichzeitig ist die jetzt neu eingeführte Variante des Tesla Model Y aber auch 6.000 Euro günstiger als das preiswerteste Allradmodell. Der Hersteller schließt mit dem neuen Modell also eine schon länger klaffende Lücke zwischen einfachem Basismodell und 10.000 Euro teurerer Allrad-Variante.

Genaue Angaben zur verbauten Batteriegröße macht Tesla auf seiner Homepage nicht. Die WLTP-Reichweite soll bei der neuen Variante des Tesla Model Y auf 19-Zoll-Felgen aber bei bis zu 600 Kilometern liegen. Das ist ein neuer Top-Wert, denn alle anderen Tesla-Modelle bringen es je nach Ausführung nur auf 455 bis 533 Kilometer; sind aber auch auf bis zu 21 Zoll großen Felgen unterwegs, was den Stromverbrauch in die Höhe schnellen lässt.

Schnellere Beschleunigung als beim Basismodell

Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt mit dem 1,96 Tonnen schweren Tesla Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb übrigens in 5,9 Sekunden. Das ist eine Sekunde schneller als beim Basismodell, aber langsamer als bei den Allrad-Varianten des Fahrzeugs. Die Höchstgeschwindigkeit liegt grundsätzlich bei 217 km/h. Nur die teuerste Performance-Ausführung fährt in der Spitze sogar 250 km/h. Eine Wiederaufladung der Batterie ist bei allen Ausführungen an einer Schnellladesäule mit bis zu 250 kW möglich.

Die Lieferzeit für den das neue Elektroauto mit fünf Sitzen und bis zu 2.158 Litern Kofferraumvolumen liegt nach Angaben von Tesla derzeit bei zwei bis vier Wochen. Einmalig kommen nach Angaben des Herstellers bei einer Bestellung noch sogenannte Ziel- und Behördengebühren in Höhe von 980 Euro hinzu.