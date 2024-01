Begehrte E-Autos 2023: Das sind die Lieblinge der Deutschen

Belegten im Jahr 2022 noch das Tesla Model Y und das Tesla Model 3 in der Hitliste der beliebtesten E-Autos der Deutschen die ersten beiden Plätze, war das im vergangenen Jahr nicht mehr der Fall. Zwar konnte sich das Tesla Model Y nach aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ein weiteres Mal den unangefochtenen Spitzenplatz sichern, das Tesla Model 3 ist in der Beliebtheit aber weit abgerutscht. Stattdessen rücken die abgesehen von der Bauform weitestgehend identischen Volkswagen-Modelle ID.4 und ID.5 sowie das Schwestermodell Skoda Enyaq mit auf die Podestplätze.

Tesla Model Y bleibt der E-Auto-Liebling in Deutschland

Auf den weiteren Plätzen folgen ein Kompaktwagen (Volkswagen ID.3), ein Kleinwagen (Fiat 500 Elektro) und ein weiteres SUV-Modell (Audi Q4 e-tron). Auch der Cupra Born, eine sportliche Ausführung des ID.3 von Volkswagen, konnte im vergangenen Jahr viele Autokäufer überzeugen. Erst auf dem achten Platz reihte sich im vergangenen Jahr bei den Neuzulassungen das Tesla Model 3 ein. Vor dem BMW iX1 und dem ebenfalls aus dem BMW-Konzern stammenden Mini Cooper.

Beliebteste E-Autos im Jahr 2023 in Deutschland

Die in Summe meisten Elektroautos verkaufte in Deutschland den KBA-Zahlen zufolge im vergangenen Jahr der Volkswagen-Konzern. Fast 71.000 abgesetzte E-Autos waren gleichbedeutend mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Tesla (12,1 Prozent), BMW (7,7 Prozent) und Mercedes (7 Prozent) vor Audi (5,8 Prozent) und Hyundai (5,5 Prozent). Komplettiert wird die Top 10 indes von Opel (5,3 Prozent), Skoda (4,5 Prozent), Fiat (4,4 Prozent) und MG Roewe (3,5 Prozent).

Umweltbonus lässt E-Auto-Zulassungen ansteigen

Im Dezember vergangenen Jahres, dem letzten Monat, in dem es noch eine staatliche Förderung in Form des Umweltbonus abzustauben gab, schnellte die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen indessen noch einmal spürbar nach oben. Von knapp 242.000 in Deutschland neu zugelassenen Pkw waren 54.654 Fahrzeuge ein Elektroauto. Das entspricht einem Anteil von beachtlichen 22,6 Prozent. Das beliebteste Elektroauto war im Weihnachtsmonat der Volkswagen ID.4 / ID.5, vor dem BMW i4 und dem Skoda Enyaq, der im Oktober und November noch auf dem Spitzenplatz der Neuzulassungen in Deutschland gelegen hatte.

Beliebteste E-Autos im Dezember 2023 in Deutschland

Beliebteste Fahrzeugkategorie in Deutschland war auch im vergangenen Jahr übrigens das Segment der SUVs. Rund 855.000 Fahrzeuge dieses Segments wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen. Rechnet man die fast 324.000 neu zugelassenen Geländewagen hinzu, kommt man sogar auf fast 1,2 Millionen Einheiten dieser besonders großen Pkw. Ebenfalls beliebt waren Klein- und Kompaktwagen, die im vergangenen Jahr auf fast 338.000 respektive rund 465.000 Neuzulassungen kamen.