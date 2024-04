Microsoft endlich besser als Apple? So soll es gelingen

Die Windows-Welt hat es nicht einfach mit der Performance und gleichzeitig langen Akkulaufzeiten von Apples MacBooks mitzuhalten. Seit dem Wechsel von Intels Prozessoren zu den hauseigenen M-Chips, aktuell M3, versucht man hier wieder aufzuholen. Microsoft arbeitet daher seit langer Zeit mit den Spezialisten von Qualcomm zusammen, um eigene Arm-Chips für die mobilen Begleiter zu entwickeln. Ein neuer Bericht von The Verge erklärt jetzt, dass der Hersteller schon im kommenden Monat seine Vision für die „AI PCs“ vorstellen wird.

Microsoft ist sich sicher: Neue Arm-Laptops sollen das MacBook schlagen

Im Inneren der neuen Surface-Produkte von Microsoft sollen neue Chips von Qualcomm stecken, die auf den Namen „Snapdragon X Elite“ hören. Diese sollen nach jahrelangen Problemen endlich genügend Performance bieten, um das MacBook Air schlagen zu können. In diesem steckt wohlgemerkt nur das Basismodell Apples aktueller Prozessorgeneration, der einfache M3.

Für das kommende Surface-Event in Seattle am 20. Mai bereitet das Unternehmen entsprechende Demos vor. In diesen will Microsoft zeigen, dass die neuen Prozessoren schneller als der M3 im MacBook Air sind. Dies gilt laut dem Bericht nicht nur für allgemeine CPU-Benchmarks, sondern auch für AI-Beschleunigung und sogar die notwendige Emulation für Apps, die nur für Intel-Prozessoren gemacht sind.

Interne Dokumente von Microsoft, die The Verge vorliegen, beschreiben dies mit den Worten „schnellere App-Emulation als Rosetta 2“. Rosetta ist Apples Technik, die es dir ermöglicht, alte macOS-Apps, die nur für Intel-Chips existieren, auch auf aktuellen Macs mit M-SoC zu nutzen.

Diese App-Emulation war bisher ein Problem für Windows auf Arm-Chips. Da Apps an die neue Chip-Architektur angepasst werden müssen, ist eine derartige Emulation auch für Microsofts künftige Laptops extrem wichtig. Nur so kannst du Windows-Apps, die nur für Intel-Chips gemacht sind, auf den neuen Geräten nutzen. Sobald die Entwickler ihre Apps anpassen, kann man auf diese Emulation verzichten.

Neue Surface-Laptops mit Qualcomm-Chip

The Verge berichtet weiter, dass Microsofts kommendes Surface Pro 10 und Surface Laptop 6 mit dem Snapdragon X Elite von Qualcomm anstelle des Intel Core Ultra ausgestattet sein wird. Hierbei handelt es sich um die Geräte für Privatkunden. Für Unternehmen gibt es bereits die Angebote mit Intels Chips.

Intern bezeichnet Microsoft die Snapdragon-Laptops als „Next-Gen AI Copilot PCs“. Copilot ist der Name für den KI-Helfer des Windows-Herstellers. Diese neue Klasse von PCs soll sich von Geräten mit AMD- und Intel-Chips unterscheiden. Sie soll als erste neue KI-Funktionen in Windows erhalten. Dazu gehört auch ein „AI Explorer“, der dir dabei helfen soll, dich an alle Dinge zu erinnern, die du auf deinem PC „gesehen oder getan“ hast.

Microsoft wird die neuen „AI PCs“ am 20. Mai 2024 in Seattle vorstellen. Direkt danach, vom 21. bis 23. Mai, findet dann die Entwicklerkonferenz Build statt, auf der wir weitere Details zu den Zukunftsplänen des Unternehmens erfahren.