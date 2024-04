Neue iPhone-Angebote bei O2: Geringere Laufzeit und große Ersparnis

Ein iPhone-Deal mit sattem Datenvolumen, großer Ersparnis und nicht allzu langer Laufzeit? O 2 bietet dir aktuell genau das! Über den Code IPHONEDEALO2 drückst du das Bundle bestehend aus einem wachsenden 25-GB-Tarif im 5G-Netz und dem starken iPhone 15 Pro auf monatliche Kosten von 56,99 Euro – bei einer Laufzeit von nur 24 Monaten. Insbesondere im Vergleich mit der 36-Monats-Option lohnt sich der Deal, denn du bindest dich nicht ganz so lange und sparst trotzdem ordentlich. Wie sich das Tarif-Angebot genau rechnet, zeigen wir dir hier.

O2-Tarif zum iPhone – Das wird dir hier geboten

Allen voran kannst du dich bei dem Angebot über das iPhone 15 Pro freuen. Apple liefert dir nämlich auch mit diesem Smartphone mal wieder absolute Spitzenqualität. Vom hochauflösenden und kompakten 6,1-Zoll-Display, über den leistungsstarken Bionic A17 Pro Prozessor bis hin zum hochwertigen Kamerasystem – hier sicherst du dir ein Top-Gerät. Wir konnten uns im Test ebenfalls schon selbst von dem exzellenten Handy überzeugen.

Zu dem Apple-Smartphone bekommst du hierbei den O 2 Mobile M Vertrag mit 25 GB Datenvolumen geboten. Neben dem Grow-Vorteil – durch den deine mobilen Daten jedes Jahr um 5 GB wachsen – kann sich vor allem auch die Surfgeschwindigkeit sehen lassen. Du bist bei dem Tarif nämlich mit bis zu 300 MBit/s im schnellen 5G-Netz des Betreibers unterwegs. Surfing, Streaming und Co. laufen hiermit garantiert ruckelfrei. Obendrein stellt dir O 2 eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming zur Verfügung.

So sieht dein Warenkorb aus, nachdem du den Gutschein eingelöst hast

Besonders cool: Das iPhone 15 Pro kostet dich bei dem Tarif-Deal einen Gerätepreis von lediglich 5,99 Euro, inklusive Versand. Hinzu kommen allerdings noch 39,99 Euro als einmaliger Anschlusspreis sowie selbstverständlich auch die monatlichen Grundkosten. Über den Code IPHONEDEALO2 – welchen du übrigens im Warenkorb eingibst – drückst du diesen Preis aber gewaltig. Statt ursprünglich 71,99 Euro zahlst du so nur noch 56,99 Euro pro Monat für das iPhone-Bundle! Doch aufgepasst: Der Rabatt-Code funktioniert ausschließlich mit der Option mit 24 Monaten Laufzeit.

→ iPhone 15 Pro mit 25-GB-Tarif

Über 300 Euro Ersparnis? So rechnet sich der Deal

Doch wie genau rechnet sich das Angebot? Wir rechnen vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem iPhone-Deal auf Gesamtkosten in Höhe von 1.413 Euro. Zum Vergleich: Bereits das iPhone 15 Pro kostet dich im Netz mindestens 960 Euro. Holst du dir dann noch den O 2 Mobile M Vertrag einzeln dazu, müsstest du insgesamt über 1.719 Euro blechen. Du sparst bei dem Tarif-Deal mit Blick auf die Einzelkosten also satte 305 Euro.

Gleichzeitig bietet dir der Netzbetreiber das iPhone-Bundle aber ebenso mit einer Laufzeit von 36 Monaten an. Hier sind die monatlichen Kosten von 52,99 Euro auch ohne Gutschein auf den ersten Blick minimal günstiger. Zusätzlich sparst du dir ebenfalls die Anschlusskosten. Der Haken: Du bindest dich hierbei satte 36 Monate. Dadurch fallen die Gesamtkosten mit 1.913 Euro (über 36 Monate) verständlicherweise höher aus. Wer also nicht ganz so lange gebunden sein möchte, kann sich das iPhone 15 Pro bei dem aktuellen Angebot mit einem ebenfalls günstigen und gleichzeitig deutlich kürzen O 2 -Tarif sichern. Vergiss dabei aber auf keinen Fall, dir über den Code IPHONEDEALO2 den Rabatt zu sichern.