Der beste Smartphone-Deal für 90 Prozent aller Android-Nutzer? Wir erklären, warum!

Sind wir ehrlich: Was machen die meisten Nutzer mit ihrem Smartphone? Sie nutzen WhatsApp und andere Messenger, knipsen Fotos auf Partys oder im Urlaub und schauen Videos und Bilder in sozialen Medien. Dafür braucht es weder absolute High-End-Technik, wie sie in Handys jenseits der 1.000-Euro-Grenze steckt, noch braucht es einen 100-GB-Tarif mit 5G. Ein richtig guter Mittelweg ist folgendes Angebot zum Google Pixel 8a mit einem 35-GB-Tarif im LTE-Netz. Wir erklären dir, warum.

Pixel 8a und Tarif: Was du hier alles bekommst

Das Pixel 8a ist in Deutschland noch nicht lange erhältlich. Seit Mai 2024 ist es auf dem Markt und bietet leicht abgespeckte Technik im Vergleich zum Pixel 8 aus 2023. Dadurch ist es grundsätzlich etwas preiswerter zu haben. Allein kommst du momentan aber dennoch nicht unter 435 Euro dran. Anders sieht das aus, wenn du es dir zusammen mit einem Tarif holst. In der MediaMarkt Tarifwelt bekommst du das neueste Pixel-Phone nämlich zusammen mit einem 35 GB LTE-Tarif im O2-Netz echt günstig. Im Tarif steckt außerdem eine Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming ist auch inklusive.

Und für das Paket aus Smartphone und Tarif möchte MediaMarkt monatlich nur 19,99 Euro. Dazu kommen einmalig 1 Euro Gerätepreis, 39,99 Euro Anschlusskosten und 4,95 Euro für den Versand. Das ergibt über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten Gesamtkosten von 525,70 Euro. Da du für das Handy einzeln bereits mindestens 435 Euro zahlen müsstest (siehe Preisvergleich), bleiben für den Tarif nur noch 90,70 Euro übrig. Auf den Monat gerechnet, entspricht das gerade einmal einer Grundgebühr von rund 3,70 Euro pro Monat. Und für einen 35-GB-Tarif ist das richtig stark. Laut MediaMarkt gilt das Angebot allerdings nur noch höchstens bis zum 31. Juli.

Darum ist das Smartphone-Bundle für die Mehrheit aller Nutzer optimal

Das Datenvolumen reicht dabei problemlos aus, um unterwegs Musik und hin und wieder Videos zu streamen. Aber auch Texten, Recherchieren und mehr sind mit 35 GB überhaupt kein Problem. Und die Geschwindigkeit 50 Mbit/s reicht ebenfalls vollkommen aus, um ohne Ruckler und lange Wartezeiten alle gängigen Apps zu nutzen.

Und das Pixel 8a ist mit einem kompakten 6,1 Zoll OLED-Display ausgestattet, auf dem alle Inhalte top aussehen. Der Google Tensor G3 Prozessor samt 8 GB RAM sorgt zudem dafür, dass alles absolut flüssig läuft und mit der Dual-Kamera knipst du tolle Bilder mit bis zu 64 Megapixel. Der 4.492-mAh-Akku bringt dich darüber hinaus gut durch den Tag. Viel mehr braucht es für die allermeisten Nutzer wirklich nicht.

Übrigens: Auch ohne Vertrag gibt’s das Pixel 8a gerade recht günstig zu kaufen. Hier haben wir den aktuellen Deal für dich gecheckt. Besonders cool ist das Angebot, weil es sich dabei um die größere Speichervariante mit 256 GB handelt.