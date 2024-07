Sommer-Kracher im Telekom-Netz: 25 GB mit Allnet-Flat für 9,99 Euro Grundgebühr

Gutes Werkzeug sollte in keinem Haushalt fehlen. Sei es für den Möbelaufbau, kleinere Reparaturen oder ein anderes Heimwerker-Projekt. Gut, dass Aldi immer wieder mit Angeboten lockt. So kommst du jetzt 62 Prozent günstiger an eine robuste Werkzeugbox mit 155 Teilen.