Unter 16 Euro im Monat: Hier bekommst du echt starke Hardware zum 5G-Tarif

Wenn du vor allem niedrige Monatskosten und ein Smartphone plus Tarif haben möchtest, bekommst du hier ein starkes Bundle. Das Xiaomi-Handy überzeugt mit einem Top-Display, einer exzellenten Kamera und einer guten Leistung im Alltag, während der Tarif genug Datenvolumen sowie eine ordentliche Geschwindigkeit für Surfing, Social Media und gelegentliches Streaming in petto hat. Und als Bonbon gibt’s sogar noch eine Smartwatch mit praktischen Gesundheitsfunktionen on top.

Smartphone, Tarif und Smartwatch im Detail

Im Aktionsbundle bei Blau steckt einerseits das Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G – ein Smartphone mit AMOLED-Display und 120 Hz. Fotos knipst du zudem mit bis zu 200 MP und das Handy verfügt über 256 GB Speicherplatz, 8 GB Arbeitsspeicher sowie einen Octa-Core-Prozessor. Der 5.100-mAh-Akku bringt dich außerdem je nach Nutzung locker durch einen bis zwei Tage. Was dir Smartwatch und Tarif weiterhin bieten, erklären wir dir jetzt.

Neben dem Xiaomi-Smartphone bekommst du in diesem Bundle noch den Tarif Blau Allnet M. Dieser beinhaltet 15 GB Datenvolumen im 5G-Netz, wodurch du mit bis zu 50 MBit/s im Download surfst und streamst. Dazu ist hier eine Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze enthalten. Und dank EU-Roaming kannst du all das auch in der gesamten EU nutzen.

Mit der Redmi Watch 3 Active sicherst du dir obendrein noch eine coole Smartwatch mit über 100 Trainingsmodi dazu. Sie bietet darüber hinaus eine permanente Überwachung deiner Herzfrequenz, eine Schlafüberwachungs-Funktion sowie eine Überwachung deines SpO2-Wertes.

Die Kosten im Überblick & dieser Preistipp lohnt sich noch mehr

Für all das gilt eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Einmalig musst du fürs Bundle nur einen Euro zahlen und monatlich kommen nochmal 15,99 Euro für den Tarif dazu. Den Anschlusspreis bekommst du hierbei geschenkt. Wenn du meinst, dass 15 GB zu knapp sein könnten, empfehlen wir dir als Preistipp 25 GB Datenvolumen auszuwählen. Denn hier zahlst du monatlich bloß einen Euro Aufpreis – die restlichen Kosten bleiben gleich. Dadurch wird das bereits gute Preis-Leistungs-Verhältnis sogar noch besser.