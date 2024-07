Bis zum 25. Juli steht bei MediaMarkt alles im Zeichen von Google: Während den Google Days gibt es nämlich zahlreiche Produkte des beliebten Herstellers deutlich günstiger. Ein absolutes Highlight der Aktion ist das Angebot zum Pixel 8a in der 256-GB-Variante. Hier liefert dir MediaMarkt nämlich den besten Preis im Netz. Und mit einem Trick kannst du sogar noch über 100 Euro extra sparen! Wir schauen uns das Smartphone und den Spar-Trick genauer an.

Pixel 8a – Darum lohnt sich das Google-Handy

Wenn du ohnehin schon Interesse am Pixel 8a hast und du nur unseren Spar-Trick herausfinden willst, spring am besten direkt zum nächsten Abschnitt. Allen anderen geben wir hier zuvor nämlich noch kurz ein paar mehr Informationen zu dem Google-Handy mit auf den Weg. Wie eingangs erwähnt, weiß das Top-Handy in so ziemlich jeder Hinsicht zu überzeugen. So ist das 6,1-Zoll-OLED-Display etwa schön kompakt und bietet eine tolle Handhabung. Gleichzeitig verfügt der Bildschirm aber auch über eine Pixeldichte von 431 ppi und eine variable Darstellung von bis zu 120 Hz – die Technik stimmt also ebenso.

Google Pixel 8a Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.492 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 188 g Farbe Grün, Weiß, Schwarz, Blau. Einführungspreis Pixel 8a (8/256 GB): 609 €, Pixel 8a (8/128 GB): 549 € Marktstart Mai 2024

Apropos Technik: Im Inneren des Pixel 8a sorgt der Google Tensor G3 Prozessor mit 8 GB RAM für eine tolle Leistung, wodurch Surfen, YouTube und auch anspruchsvollere Apps stets flüssig laufen sollten. Weitere Vorteile wie das starke Kamerasystem rund um die 64-MP-Hauptkamera sowie der richtig lange Update-Support von sieben Jahren (Sicherheits- und Funktionsupdates) runden das exzellente Gesamtpaket ab. Kein Wunder also, dass unsere Kollegen von nextpit das Smartphone in ihrem Test als „Mittelklasse-Champion“ bezeichneten.

Spar-Tipp: So sparst du weitere 100 Euro bei MediaMarkt

Während der Google Days (bis 25. Juli) bietet dir MediaMarkt das Pixel 8a in der 256-GB-Variante zu einem reduzierten Preis an. Statt ursprünglich 609 Euro stehen so nur noch 555 Euro auf der Rechnung. Dies ist mit Blick auf den Preisvergleich bereits das beste Angebot im Netz – lediglich Amazon bietet das Smartphone zum gleichen Preis an.

Insbesondere wenn du noch ein altes Handy hast – welches du nicht mehr brauchst – solltest du aber unbedingt bei MediaMarkt zuschlagen und von unserem Spar-Tipp Gebrauch machen. Etwas versteckt auf der Produktseite vom Pixel 8a findest du nämlich die Aktionsseite zur Google-Eintauschaktion. Wenn du nach Erhalt deines neuen Smartphones hier den Schritten auf der Seite folgst und dabei dein Altgerät eintauschst, winkt dir ein Tauschbonus von satten 100 Euro – wohlgemerkt zuzüglich zum Restwert deines eingeschickten Smartphones. Dadurch zahlst du effektiv nur 455 Euro für das Pixel 8a. Den möglichen Restwert deines Altgeräts bekommst du dann noch on top.

Vollwertige Smartwatch für 150 Euro

Natürlich gibt es während den Google Days bei MediaMarkt noch viele weitere spannende Angebote – bei denen du teilweise übrigens ebenso von der Eintauschaktion profitieren kannst. Ebenfalls eine Empfehlung wert ist etwa der aktuelle Deal zur Pixel Watch Wi-Fi. Hier drückt MediaMarkt den Preis nämlich um krasse 60 Prozent, wodurch du nur noch 149 Euro zahlst. Günstiger geht’s auch hier im Netz bei keinem anderen Anbieter (zum Preisvergleich).

→ Pixel Watch Wi-Fi für 149 Euro