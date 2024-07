Absolut beliebt und top bewertet: Netto verkauft Eismaschine mit 46 Prozent Rabatt

Waldbeere, Stracciatella oder klassisches Schoko-Eis – was darf’s sein? Mit einer Eismaschine bereitest du selbst Klassiker der beliebten Sommer-Erfrischung zu oder kreierst vollkommen neue Sorten. Und da du in der Eisdiele kaum noch unter 1,50 Euro an eine Kugel Eis kommst, dürftest du auf Dauer sogar Geld sparen, wenn du es selbst herstellst. Netto verkauft nun eine Eismaschine, die mit 5/5 Sternen bewertet und als 1. Platz beim Preisvergleichsportal „billiger.de“ gekennzeichnet ist, zum Schnäppchenpreis.

Eismaschinen mit oder ohne Kompressor: Die wichtigsten Unterschiede

Solltest du dich bislang nicht intensiv mit Eismaschinen auseinandergesetzt haben, gibt es einige wesentliche Unterschiede, die du kennen solltest. Hauptsächlich unterschieden werden Eismaschinen dadurch, ob sie über einen Kompressor verfügen oder nicht. Geräte mit Kompressor können die Eismasse selbst kühlen und gefrieren, während die ohne Kompressor nur rühren oder zerkleinern können. Bei letzteren muss entweder die Eismasse im Gefrierschrank gekühlt oder ein Kühlelement verwendet werden. Das dauert meist mehrere Stunden.

Eismaschinen mit Kompressor sind meist etwas kostspieliger und größer, können jedoch viel schneller eine cremigere und festere Eiscreme produzieren. Ein Vorteil ist ihre sofortige Einsatzbereitschaft, sodass du spontan Eis herstellen kannst, ohne lange im Voraus planen zu müssen. Willst du also regelmäßig Cookie-, Mango-, oder Pistazieneis herstellen und ab und zu auch mal einen fruchtigen Frozen Yoghurt zubereiten, kann sich die Investition lohnen.

Mehr zu den Unterschieden von Eismaschinen zeigen wir dir hier!

Elektrischer Eismacher bei Netto im Angebot

Die bei Netto angebotene Eismaschine hat einen solchen Kompressor integriert, kommt von der Firma Maxxmee und bietet ein Volumen von bis zu 1,5 Liter. So kannst du für deine Freunde oder Familie eine große Portion Fruchteis, Milcheis und mehr selbst herstellen. Praktisch ist: Die Eismaschine muss nicht vorgekühlt werden – dadurch kannst du spontan in unter einer Stunde für deinen Besuch deine eigenen Eiskreationen produzieren. Auf dem LC-Display liest du dabei die wichtigsten Informationen ab und der verbaute Timer hilft dir, die perfekte Zeit für ein kühles und cremiges Eis einzuhalten.

So sieht die Eismaschine aus

Kommen wir zu den Kosten. Auf der Produktseite steht zunächst ein Preis von 159,99 Euro – das entspricht bereits 46 Prozent Preisnachlass auf den UVP. Hinzu kommen außerdem 5,95 Euro Versandkosten. Gibst du aber im Bestellvorgang noch den Gutscheincode „N-TOP-12“ ein, streichst du nochmal 12 Euro vom Gesamtpreis. Am Ende stehen dadurch nur noch 153,94 Euro auf der Rechnung. Das ist der aktuelle Bestpreis (siehe Preisvergleich)!