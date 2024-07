Prime Day 2024: So verpasst du keinen Top-Deal

Die Angebote bei Amazon sind während des Prime Days (16. und 17. Juli) gefühlt grenzenlos. Unzählige Händler stellen ihre Produkte mit teils enormen Rabatten ins digitale Schaufenster. Doch nicht jeder Deal ist gleichzeitig auch ein echtes Schnäppchen. Damit du dich nicht selbst durch die Angebote und Preisvergleiche klicken musst, geben wir dir hier einen Überblick über unsere Highlights des Prime Days. Und das Beste: Die Liste wird fortlaufend aktualisiert – es lohnt sich also definitiv, öfter vorbeizuschauen.

Unsere Top 12: Die Highlight-Deals bei Amazon

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten.

Doch jetzt geht’s ans Eingemachte: Welche Angebote lohnen sich und wo wird am meisten gespart? Neben coolen Gratis-Deals für Dienste wie Audible und Music Unlimited stellt Amazon bereits im Vorhinein eigene Geräte wie das Kindle Paperwhite ins digitale Schaufenster.

Wirklich beachtlich ist auch der Rabatt beim Echo Dot 5: Hier sparst du momentan nämlich satte 64 Prozent! Wer hingegen einen neuen Fernseher sucht, muss nicht zwangsläufig auf Angebote von LG, Sony und Co. warten. Mit dem Amazon Fire TV holst du dir schon für knapp unter 150 Euro einen HD-TV. Für rund 270 gibt’s hingegen ein Modell mit 4K-Auflösung – welches zuvor sogar noch nie günstiger zu haben war. Ein QLED 4K-Fernseher der Marke ist übrigens ebenfalls im Sale.

Natürlich gibt es auch noch viele weitere spannende Angebote abseits der Amazon-Geräte – mit dabei sind ebenfalls einige echte Dauerbrenner wie der beliebte OptiGrill aus dem Hause Tefal. Für die XL Elite Variante – welche wir bereits selbst testen konnten – zahlst du am Prime Day nur 184,99 Euro. Einen echten Tiefstpreis-Deal gibt’s hingegen zu einem anderen Küchen-Gadget: dem Ninja Foodi MAX. Die Heißluftfritteuse ist der Amazon-Bestseller und kostet jetzt nur noch 159,99 Euro – günstiger gab’s das Gerät zuvor sogar noch nie (zum Preisvergleich)! Doch auch Sony-Kopfhörer, ein Einhell Werkzeug-Set und vieles mehr sind einen Blick wert. Unsere Top 12 gibt dir daher einen guten Überblick über die besten Deals.

Unsere Top 12 Deals des Prime Day 2024

Noch mehr Schnäppchen-Tipps zum Prime Day 2024

Einen High-End Saug- und Wischroboter schickt Dreame mit seinem L10s Ultra in die Preisschlacht. Der praktische Putzteufel konnte bei uns im Test mit 91 von 100 Punkten hervorragend abschneiden und ist während des Prime Days jetzt sogar zum absoluten Tiefstpreis erhältlich. Neben den beliebten Putzrobotern verkauft Dreame aber auch Akkusauger, seinen neuen AirFryer und vieles mehr bei Amazon deutlich günstiger – und das teilweise sogar über den Prime Day hinaus.

Eine große Hilfe im Haushalt sind auch die Produkte von Tineco. Die Staubsauger und Saugwischer der Marke sind waschechte Prime Day Schnapper und teilweise bis zu 46 Prozent günstiger. Unsere Empfehlung ist dabei der Floor One Stretch S6 – welcher uns im Test mit seiner starken Saug- und Wischleistung sowie der hohen Flexibilität begeistern konnte.